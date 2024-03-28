Etkilenirim/ Etkilenmem Anketi! Sen Nelerden Etkilenirsin?
Etkilenirim/ Etkilenmem Anketi! Sen Nelerden Etkilenirsin?
Seni etkilemek kolay mı zor mu? Etkilenirim/ Etkilenmem anketinde senin seçimlerin nasıl olucak?
Hadi öğrenelim!
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1. Partnerinin sık sık mesaj atması/ araması seni etkiler mi?
2. Partnerinin temas bağımlısı olması seni etkiler mi?
3. Sosyal medyada seninle ilgili paylaşımlar yapması seni etkiler mi?
4. Dışarıdan soğuk görünen bir insan olması seni etkiler mi?
5. Partnerinin fit bir vücudu olması seni etkiler mi?
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6. Partnerinin yemek yemeyi sevmesi seni etkiler mi?
7. Partnerinin her yerde komik biri olması seni etkiler mi?
8. Partnerinin daha önce hiç ilişkisi olmaması seni etkiler mi?
9. Partnerinin çocukları çok sevmesi seni etkiler mi?
10. Partnerinin işkolik olması seni etkiler mi?
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11. Partnerinin çok sahiplenici olması seni etkiler mi?
12. Partnerinin hiç kıskanç olmaması seni etkiler mi?
13. Partnerinin özgür ruhlu olması seni etkiler mi?
14. Partnerinin dövmesi olması seni etkiler mi?
15. Partnerinin ailesiyle iyi anlaşması seni etkiler mi?
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