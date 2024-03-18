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Sen Hangi Güncel TV Karakterisin?

Sen Hangi Güncel TV Karakterisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 16:31

Kendine yakın olan seçeneği işaretle hangi güncel tv karakteri olduğunu söyleyelim!

Hadi başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. Şimdi yaşını seçer misin?

3. Kendini bize nasıl tanımlarsın?

4. Senin hayatındaki en önemli şey ne?

5. İnsanları sevmesen bile onların yüzüne gülebilir misin?

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6. Hangisi seni kötü durumlara düşürür?

7. Arkadaş grubunda senin rolün ne?

8. Senin intikamın nasıl olur?

9. Peki özgüven problemi yaşıyor musun?

10. Son olarak, en yakın arkadaşında olması gereken özellik hangisi?

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Bahar!

Sen insanları ekran başına kilitleyen Bahar'sın! İzlemeyen insan bile Bahar'ın adını duymuştur. Onun neşesini, fedakarlıklarını, çabalarını ve iyi kalbini bilmeyen yok. Sen de tam olarak Bahar gibisin. Sevdiklerin için her şeyden vazgeçebilirsin. Sana yanlış yapıldığında nasıl cevap vermen gerektiğini en iyi sen bilirsin! Hem iyi kalpli, hem zeki hem de eğlenceli! Unutmadan söyleyelim; bu kadar iyi niyetinle birlikte bir karar verecekken sakın kendini sona atma! Kendi çıkarlarını da düşün. Fazla fedakarlık iyi değildir!

Timur!

Ekranların yeni favorisi Bahar dizisinin Timur'u! Hepimiz Timur'a gıcık oluyoruz orası ayrı ama Timur öyle bir karakter ki gıcık olurken bile bizi güldürüyor. Hem komik, hem eğlenceli hem de zeki bir karakter aslında Timur. Tabii kötü özellikleri de yok değil. Annesine aşırı düşkünlüğü de belki seninle ortak nokta olabilir! Hayatta ki seçimleri Timur'u şuan ki duruma sürüklemiş gibi gözüküyor. Bu demek oluyor ki; vereceğin kararlarda dikkatli ol! Sonunu düşün.

Şebo!

Şebo!

Şahane Hayatım'ın şahane karakteri Şebnem! Şebnemin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey olmadığını bilmeyeniniz yoktur herhalde. Şebnem isterse yapar, yaptırır! Kendine yapılan kötülüğü asla unutmaz! İntikamını elbet bir gün alır. Sevdikleri için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hatta sevdikleri için yapar her ne yapıyorsa! Sende de bu saydığımız tüm özellikler mevcut. Sadece aman dikkat; öfken, sinirin ve hırsların gözünü kör etmesin!

Enver!

Enver!

Şu sıralar Enver sahneleriyle sosyal medyayı kasıp kavuran Gaddar dizisini duydun mu? İşte oradaki popüler karakter olan Enver sensin sen! Sana biraz Enver'i anlatacak olursam; sinirli, hırslı, kavgacı, sevdiklerine karşı yumuşak kalpli derdim sanırım. Enver'in aşık olduğu kadın için yapamayacağı hiçbir şey yok! Tıpkı senin aşık olduğun kişi için yapamayacağın hiçbir şey olmaması gibi. Dışarıdan gözüken sert görüntüsünün altında aslında çok iyi biri olduğunu izledikçe öğreniyoruz. Sen de dışarıdan sert görünüp içeriden iyi kalpli olanlardan değil misin zaten?

Kızılcık Şerbo'dan Doğa!

Kızılcık Şerbo'dan Doğa!

İzleyenleri zaman zaman sinir eden, zaman zaman üzen Doğa sensin! Doğa' nın normalde annesine benzeyen yapısının aşık olduğunda nasıl değiştiğini hepimiz kendi gözlerimizle izledik. Sen de öylesin! Aşk seni değiştiriyor. Aldığın kararların hepsini iyi niyetle aldığını biliyoruz. Herkes için en iyisini dileyen bir yapın var. Hayat sana aynı şekilde yaklaşmıyor ama! Gözünü biraz aç! Bir karar alırken kendini, geleceğini düşün! Sana kim nasıl yaklaşıyorsa sen de onlara öyle yaklaş!

Kızılcık Şerbo'dan Umut!

Kızılcık Şerbo'dan Umut!

Başlarda çok sevdiğimiz son zamanlarda bizi sinir eden bir karakter Umut! Aslında içinde kötü niyet olmadığını biliyoruz. Ancak aldığı kararlar ve aldığı kararların hem kendisine hem de etrafındakilere verdiği zarar bizi sinir ediyor. Umut'un karar alırken hırslarından etkilendiği hepimiz biliyoruz. Aslında o sadece karısını mutlu etmek istiyor! Sen de aynı Umut gibi iyi niyetlisin! Ama dikkat et, karar alırken hırslarından gaz alma!

Karsu!

Karsu!

Ekranların en sevilen kadın karakterlerinden biri olan Karsu! O iyi niyetli, kendi halinde, mutlu olmak isteyen, intikam peşinde koşmayan bir karakter. Tek istediği çocuklarıyla mutlu bir hayat ve kendi ayaklarının üstünde durabilmek! Sen de Karsu gibisin. İçinde kötü niyet yok! En önemlisi ise sen de Karsu gibi hayatta küçük şeylerden mutlu olabiliyorsun!

Atilla!

Atilla!

Ekranların çift karakterli karakteri Atilla! Hepimizi şaşırtan bir karakter olduğu çok açık. Bir tarafta çok güçlü bir adamken, diğer tarafta güçlü olmayan bir adamı aynı anda yaşıyor bu karakter! Atilla karakteri tıpkı senin gibi, iyi yalan söyleyebilen, gözü kara, güçlü ancak sevdikleri için her şeyi yapabilme potansiyelinde bir karakter. Bu saydığımız özelliklerin hepsi sende de var! Sen de güçlü ve gözü kara birisin ancak elindeki gücü her yerde göstermemen gerektiğini de iyi biliyorsun!

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