Sen Hangi Güncel TV Karakterisin?
Sen Hangi Güncel TV Karakterisin?
Kendine yakın olan seçeneği işaretle hangi güncel tv karakteri olduğunu söyleyelim!
Hadi başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyim?
2. Şimdi yaşını seçer misin?
3. Kendini bize nasıl tanımlarsın?
4. Senin hayatındaki en önemli şey ne?
5. İnsanları sevmesen bile onların yüzüne gülebilir misin?
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6. Hangisi seni kötü durumlara düşürür?
7. Arkadaş grubunda senin rolün ne?
8. Senin intikamın nasıl olur?
9. Peki özgüven problemi yaşıyor musun?
10. Son olarak, en yakın arkadaşında olması gereken özellik hangisi?
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Bahar!
Timur!
Şebo!
Enver!
Kızılcık Şerbo'dan Doğa!
Kızılcık Şerbo'dan Umut!
Karsu!
Atilla!
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