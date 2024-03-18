Sen Hangi Güncel TV Karakterisin?

Ekranların çift karakterli karakteri Atilla! Hepimizi şaşırtan bir karakter olduğu çok açık. Bir tarafta çok güçlü bir adamken, diğer tarafta güçlü olmayan bir adamı aynı anda yaşıyor bu karakter! Atilla karakteri tıpkı senin gibi, iyi yalan söyleyebilen, gözü kara, güçlü ancak sevdikleri için her şeyi yapabilme potansiyelinde bir karakter. Bu saydığımız özelliklerin hepsi sende de var! Sen de güçlü ve gözü kara birisin ancak elindeki gücü her yerde göstermemen gerektiğini de iyi biliyorsun!