10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Üzen Ne?

Sen en çok üzen şey pişmanlıkların! Bu hayatta yapmak isteyip yapamadığın ya da yapmadığın bir çok şey olmuş senin! Yapamadığın her şey için çok pişmansın aslında! Belki de yaptığın şeylere de pişmanlık duyuyorsundur.. Keşke yapmasaydım diye. Kendini üzme! Hayata bir kere geliyoruz. Geçmişi düşünmek için hayat çok kısa. Dilediğin gibi yaşa, sevgiyle kal…