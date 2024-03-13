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10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Üzen Ne?

10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Üzen Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 11:34

Her birimizin içten içe üzüldüğü, kafaya taktığı durumlar vardır. Seni üzen şey ne? Öğrenmek ister misin?

Hazırsan başlayalım!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç bakalım.

3. Hayallerini gerçekleştirebileceğine inanıyor musun?

4. Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?

5. Kalabalık ortamlarda sen nasıl birisin?

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6. İlişkilerde en önem verdiğin konu ne?

7. İnsanlara karşı güven problemi yaşıyor musun?

8. Aşağıdaki kötü sayılabilecek özelliklerden hangisi sende var?

9. Özgüvenini puanlar mısın? (1= en az, 4= en çok)

10. Son zamanlarda aşağıdaki duygulardan hangisini daha fazla yaşıyorsun?

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Gelecek kaygısı!

Seni içten içe üzen, uzaklara daldıran konu gelecek! Gelecek kaygısı her birimizde olan bir kaygı aslında. Sadece senin geleceğe karşı duyduğun korku ve endişe biraz daha fazla. Attığın her adımda geleceğini düşünen birisin. Geleceğinin iyi ve güzel olması için bütün çabaların. Biraz rahatla! Dileriz hayalini kurduğun gibi bir geleceğe sahip olursun..

Yalnızlık!

Seni içten içe üzen durum yalnızlık! Yalnız kalmaktan korkuyorsun ve bu duruma üzülüyorsun gibi. Aslında çevrende bir sürü insan var ama sen her nedense hepsinin bir gün gideceğini düşünüyor ve üzülüyorsun. Kimseye tam anlamıyla güvenemiyorsun. Herkes bir gün gider ve ben yine yalnız kalırım diye düşünüyorsun. Hayır! Böyle düşünme. Her zaman bir ışık, her zaman biri vardır unutma.. 

Aşk!

Seni en çok üzen, en çok yıpratan konu aşk! Aşk hayatın hiç yolunda gitmiyor gibi gözüküyor. Gündelik hayatında vakit geçirirken bile aşk hayatın aklına geliyor ve üzülüyorsun..  Bu durum senin kalbini çok kırıyor. Kendini bu kadar hırpalama! Unutma aşk herkes için! Eğer aşk seni mutlu etmiyorsa o aşk değildir…

Pişmanlık!

Sen en çok üzen şey pişmanlıkların! Bu hayatta yapmak isteyip yapamadığın ya da yapmadığın bir çok şey olmuş senin! Yapamadığın her şey için çok pişmansın aslında! Belki de yaptığın şeylere de pişmanlık duyuyorsundur.. Keşke yapmasaydım diye. Kendini üzme! Hayata bir kere geliyoruz. Geçmişi düşünmek için hayat çok kısa. Dilediğin gibi yaşa, sevgiyle kal… 

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