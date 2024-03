10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Üzen Ne?

Seni içten içe üzen durum yalnızlık! Yalnız kalmaktan korkuyorsun ve bu duruma üzülüyorsun gibi. Aslında çevrende bir sürü insan var ama sen her nedense hepsinin bir gün gideceğini düşünüyor ve üzülüyorsun. Kimseye tam anlamıyla güvenemiyorsun. Herkes bir gün gider ve ben yine yalnız kalırım diye düşünüyorsun. Hayır! Böyle düşünme. Her zaman bir ışık, her zaman biri vardır unutma..