10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Üzen Ne?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Üzen Ne?
Her birimizin içten içe üzüldüğü, kafaya taktığı durumlar vardır. Seni üzen şey ne? Öğrenmek ister misin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç bakalım.
3. Hayallerini gerçekleştirebileceğine inanıyor musun?
4. Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?
5. Kalabalık ortamlarda sen nasıl birisin?
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6. İlişkilerde en önem verdiğin konu ne?
7. İnsanlara karşı güven problemi yaşıyor musun?
8. Aşağıdaki kötü sayılabilecek özelliklerden hangisi sende var?
9. Özgüvenini puanlar mısın? (1= en az, 4= en çok)
10. Son zamanlarda aşağıdaki duygulardan hangisini daha fazla yaşıyorsun?
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Gelecek kaygısı!
Yalnızlık!
Aşk!
Pişmanlık!
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