Senin Ruhunun Mesleği Ne?
Senin Ruhunun Mesleği Ne?
Her birimizin şuan sahip olduğu bir meslek veya sahip olacağı bir meslek var. Her ne kadar yapacağımız ya da yaptığımız meslek belli olsa da sen ruhunun mesleğini öğrenmek ister misin?
Hazırsan başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Yaşını seçer misin?
3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni tanımlıyor?
4. Çalışma temponu seçebilecek olsan hangisini seçerdin?
5. Sence iş yerinde insanlarla iletişimin nasıl olur?
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6. İş yerinde hangisi seni zorlar?
7. Nasıl bir ortamda çalışmak istersin?
8. Senin başarılı olduğun konu hangisi?
9. Çocukken ne olmak isterdin?
10. Son olarak, Türkiye’nin hangi şehri senin ruhunu yansıtıyor?
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Yönetmen!
Avukat!
Dedektif!
Ceo!
Youtuber!
Öğretmen!
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