Senin Ruhunun Mesleği Ne?

Verdiğin cevaplara göre senin ruhunun mesleği youtuberlık! Eğlenceli, deli dolu, gezmeyi ve macerayı seven bir yapın olduğunu söylemek hiç de zor değil. Ofis ortamı hiç sana göre değil. Sen 8-5 çalışma rutinine hiç uygun değilsin. Senin için uygun olan eğlenirken para kazanmak! Belki dünyayı dolaşıp video çekersin, belki ekstram sporlar yaparsın, belki de yemek videoları çekersin ama hepsinde de eğlenirsin!