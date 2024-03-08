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Senin Ruhunun Mesleği Ne?

Senin Ruhunun Mesleği Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 13:33

Her birimizin şuan sahip olduğu bir meslek veya sahip olacağı bir meslek var. Her ne kadar yapacağımız ya da yaptığımız meslek belli olsa da sen ruhunun mesleğini öğrenmek ister misin?

Hazırsan başlayalım!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni tanımlıyor?

4. Çalışma temponu seçebilecek olsan hangisini seçerdin?

5. Sence iş yerinde insanlarla iletişimin nasıl olur?

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6. İş yerinde hangisi seni zorlar?

7. Nasıl bir ortamda çalışmak istersin?

8. Senin başarılı olduğun konu hangisi?

9. Çocukken ne olmak isterdin?

10. Son olarak, Türkiye’nin hangi şehri senin ruhunu yansıtıyor?

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Yönetmen!

Yönetmen!

Verdiğin cevaplara göre senin ruhunun mesleği yönetmenlik! Yaratıcı bir kişiliğinin olduğunu düşünüyoruz. Aklına gelen fikirleri kısa sürede faaliyete geçirebilen bir yapın var. İnsanlarla kolay iletişim kurmanın yanında insanları yönetmeyi de biliyorsun. Bir yapım, bir proje bir iş artık her neyse, senin eline geçtiği anda düzeliyor desek yeridir. Yönetmeyi ve olayları çözüme kavuşturmayı çok iyi biliyorsun. Eğer mevcut durumdan uzak bir meslek çıktıysa bizce kısa da olsa bir film çekmeyi düşünebilirsin!

Avukat!

Avukat!

Verdiğin cevaplara göre senin ruhunun mesleği avukatlık! Kitap okumayı sevmenin yanında bir şeyler yazmayı da sevdiğini düşünüyoruz. Kesinlikle sorgulayıcı ve yaratıcı bir kişiliğin var. Yaşanan olayları hemen kabul etmek senin yapında yok! Önce tüm detayları ile düşünür, daha sonra bir karara varırsın. Her kesimden insanla iletişim kurabiliyor ve onların sorunlarına yardımcı olabiliyorsun. Kendini ifade etmek konusunda çok iyisin. Haksızlığa gelemiyorsun ve çevrendeki insanların da hakkını savunmaktan kaçınmıyordun. 

Dedektif!

Dedektif!

Verdiğin cevaplara göre senin ruhunun altında detektif olmak yatıyor! Sorgulayıcı bakış açına en uygun mesleğin bu olduğunu düşünüyoruz. Olayları etraflıca düşünen, inceleyen hemen karar vermeyen bir yapın var. Meraklı birisin. İçinde var olan heyecan ve aksiyon sever yapınla birlikte dedektif olmak tam da sana göre. Soğuk kanlılığın, kendi bilir kişiliğin ve davranışlarının tutarlılığı da bonus olanlar!

Ceo!

Ceo!

Verdiğin cevaplara göre senin ruhunun altında Ceo olmak yatıyor! Çalışkan bir yapıya sahip olduğunu düşünüyoruz. Kolay pes etmeyen ve sonuna kadar çabalayan bir yapın var. İnsanlarla nasıl ve ne şekilde iletişim kurman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Sen herhangi bir işe atıldığında her zaman en iyi sonuçla çıkıyorsun! Yönetmek ve organize etmek senin işin.

Youtuber!

Youtuber!

Verdiğin cevaplara göre senin ruhunun mesleği youtuberlık! Eğlenceli, deli dolu, gezmeyi ve macerayı seven bir yapın olduğunu söylemek hiç de zor değil. Ofis ortamı hiç sana göre değil. Sen 8-5 çalışma rutinine hiç uygun değilsin. Senin için uygun olan eğlenirken para kazanmak! Belki dünyayı dolaşıp video çekersin, belki ekstram sporlar yaparsın, belki de yemek videoları çekersin ama hepsinde de eğlenirsin!

Öğretmen!

Öğretmen!

Verdiğin cevaplara göre senin ruhunun altında yatan meslek öğretmenlik! Saf, temiz ve iyi bir kalbin var. Herkese her zaman en iyi yönünle yaklaşıyorsun. Fazla sabırlı bir insansın. İnsanlarla iletişim kurmak senin için keyifli bir aktivite. Çocukları seviyorsun. İnsanlara yardım etmeyi, onlara katkın olmasını ve öğretmeyi seviyorsun. Sen öğretmen olmazsan kim olsun!!!

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