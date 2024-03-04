8 Soruyla Ruhunun Rengini Söylüyoruz!

Renklerin arasında en neşeli, en cıvıl cıvıl ve en eğlence tutkunu olan turuncu renk senin ruhun işlemiş. Sen de tıpkı turuncu gibi neşeli, mutlu ve eğlencelisin. Enerjin çok güçlü bi kere! İnsanları etrafına toplayacak bir auran var. Özgüveninden bahsedecek olsak sayfalar yetmez!