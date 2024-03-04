Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
8 Soruyla Ruhunun Rengini Söylüyoruz!

8 Soruyla Ruhunun Rengini Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 13:07

Hepimizin karakteri, özellikleri ve ruhu birbirinden farklı. Peki sen ruhlarımızın rengi olduğunu biliyor muydun? Kendi ruhunun rengini öğrenmek ister misin? Cevabın evetse bu testi çözmelisin!

Hazırsan başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk soru! Sence hayatın anlamı ne?

1. İlk soru! Sence hayatın anlamı ne?

2. Mutluluğunu 1’den 5’e kadar puanlar mısın?

3. Senin için güzel bir günü tanımlar mısın?

4. Hangisinden asla vazgeçemezsin?

5. Sence sen hangi mevsimin insanısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Peki hangi spor dalını tercih edersin?

7. Bir dilek hakkın olsa, aşağıdakilerden hangisini dilerdin?

8. Son soru! Biraz geçmişe gidelim ve favori çizgi filmimizi seçelim!

Siyah!

Senin ruhunun rengi  gücü ve başarıyı temsil eden renk siyah! Siyahın özünde var olan asillik ve soğuk kanlılık sana da işlemiş. Kendine güvenen ve iddialı insanların vazgeçemediği renk senin ruhunun derinliklerinde saklı!

Kırmızı!

Tutkunun, şehvetin ve ihtirasın sembolü olan kırmızı rengi senin ruhunun rengi. Kırmızının sahip olduğu dikkat çekicilik, harekete geçiricilik ve nabız yükselten aurası sende de mevcut!

Beyaz!

Temizliğin ve saflığın rengi beyaz senin rengin! Beyaz denildiğinde akla gelen asalet, denge ve istikrar sende vücut bulmuş! Beyazın negatif enerjiyi dışarı itme özelliği senin en dikkat çekici özelliğin bile olabilir. Senin enerjin tıpkı beyazın enerjisi gibi kutsal!

Yeşil!

Doğanın yansıtıcı rengi olan yeşil senin ruhunun rengi! Aynı yeşil renk gibi insanlara güven veriyor, onları rahatlatıyorsun. Çevrendekiler için sen güvenli alansın resmen. Dinlendirici, sakinleştirici bir auran var!

Turuncu!

Renklerin arasında en neşeli, en cıvıl cıvıl ve en eğlence tutkunu olan turuncu renk senin ruhun işlemiş. Sen de tıpkı turuncu gibi neşeli, mutlu ve eğlencelisin. Enerjin çok güçlü bi kere! İnsanları etrafına toplayacak bir auran var. Özgüveninden bahsedecek olsak sayfalar yetmez!

İlgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?