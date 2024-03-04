8 Soruyla Ruhunun Rengini Söylüyoruz!
8 Soruyla Ruhunun Rengini Söylüyoruz!
Hepimizin karakteri, özellikleri ve ruhu birbirinden farklı. Peki sen ruhlarımızın rengi olduğunu biliyor muydun? Kendi ruhunun rengini öğrenmek ister misin? Cevabın evetse bu testi çözmelisin!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. İlk soru! Sence hayatın anlamı ne?
2. Mutluluğunu 1’den 5’e kadar puanlar mısın?
3. Senin için güzel bir günü tanımlar mısın?
4. Hangisinden asla vazgeçemezsin?
5. Sence sen hangi mevsimin insanısın?
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6. Peki hangi spor dalını tercih edersin?
7. Bir dilek hakkın olsa, aşağıdakilerden hangisini dilerdin?
8. Son soru! Biraz geçmişe gidelim ve favori çizgi filmimizi seçelim!
Siyah!
Kırmızı!
Beyaz!
Yeşil!
Turuncu!
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