10 Soruluk Teste Göre Ne Kadar Takıntılısın?
10 Soruluk Teste Göre Ne Kadar Takıntılısın?
Hepimizin iç dünyasında ufak tefek de olsa takıntıları var. Farkında olmadan takıntılı olduğumuz konular da var. Peki sen ne kadar takıntılısın?
Gel bu testte beraber öğrenelim.
Haydi başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Konuşurken aynı şeyleri veya aynı cümleleri birkaç kez tekrar etmek zorunda hissederim.
4. Günlük rutinlerimi yaparken hepsinin bir sırası var.
5. Bir şeyleri doğru olarak yapıldığından emin olmak için birçok kez kontrol ederim.
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6. Karasızlığına kaç puan verirsin?
7. Hayatından çıkan insanları sosyal medyadan stalklar mısın?
8. Yaşadığın sorunları etrafındaki insanlar ile paylaşır mısın?
9. Hayatındaki insanlara karşı şüpheci davrandığın oluyor mu?
10. Burcunu seç bakalım!
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Takıntıların seni ele geçirmiş…
Takıntılar seni değil sen takıntılarını yönetiyorsun..
Takıntı sana çok uzak!
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