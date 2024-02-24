10 Soruluk Teste Göre Ne Kadar Takıntılısın?

Sen dünyanın en rahat insanlarından birisin. O kadar rahatsın ki ne gereksiz takıntıların var ne de komplekslerin. İnsanların ne düşündüğü senin hiiiç umrunda değil. Kimseyi memnun etme çaban yok. Özgüvenin oldukça yüksek tam da bu sebeple olduğun kişi gibi davranmakta hiç zorlanmıyorsun. Olaylardan farklı anlamlar çıkarmıyorsun. Gereksiz düşüncelere kapılmıyorsun. Ayakların her zaman yere sağlam basıyor. Mükemmeliyetçi değilsin var olan ile yetinmeyi biliyorsun. Sen birçok insanın yapmak isteyip yapamadığı şeyi yapıyorsun. Sadece kendin oluyorsun ve mutlu olmayı başarıyorsun böyle olmaya devam et. Kimseye kendini beğendirmek veya kanıtlamak zorunda değilsin.