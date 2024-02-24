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10 Soruluk Teste Göre Ne Kadar Takıntılısın?

10 Soruluk Teste Göre Ne Kadar Takıntılısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 12:01

Hepimizin iç dünyasında ufak tefek de olsa takıntıları var. Farkında olmadan takıntılı olduğumuz konular da var. Peki sen ne kadar takıntılısın?

Gel bu testte beraber öğrenelim. 

Haydi başlıyoruz!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Konuşurken aynı şeyleri veya aynı cümleleri birkaç kez tekrar etmek zorunda hissederim.

4. Günlük rutinlerimi yaparken hepsinin bir sırası var.

5. Bir şeyleri doğru olarak yapıldığından emin olmak için birçok kez kontrol ederim.

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6. Karasızlığına kaç puan verirsin?

7. Hayatından çıkan insanları sosyal medyadan stalklar mısın?

8. Yaşadığın sorunları etrafındaki insanlar ile paylaşır mısın?

9. Hayatındaki insanlara karşı şüpheci davrandığın oluyor mu?

10. Burcunu seç bakalım!

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Takıntıların seni ele geçirmiş…

Takıntıların seni ele geçirmiş…

Sen son derece takıntılı bir insansın. Hayatındaki insanlara, onların sözlerine, yaptıklarına çok fazla takıyorsun. Sürekli düşünceler içerisindesin. Düşüncelerin seni kendine hapsediyor. Bundan kurtulmak istiyorsun ama takıntılarını bırakamayacak kadar takıntılısın.. Farkında olmadan kendine zarar veriyorsun. Takıntıların seni çift karakterli birine dönüştürüyor. Bazen sadece kendini önemseyen bazense kendinden başka herkese önem veren birisin. Bu tür davranışların seni çok yoruyor. Kendine bunu yapmaktan vazgeçmelisin. Takıntılarını günlük rutinin haline getirmişsin onlarsız kendini rahatsız hissediyorsun. En kötüsü de bu takıntılarımızı fazla benimsemek. Biraz rahatlamalısın. Kendinle baş başa kalmalı, asıl isteklerine yönelmelisin. Her şeyi, herkesi kafaya takmaktan vazgeçmelisin.

Takıntılar seni değil sen takıntılarını yönetiyorsun..

Sen takıntılarının farkında olan birisin. Takıntılarını istediğin zaman dizginleyebiliyorsun. Fazla mükemmeliyetçi bir yapın var. Hem insanları memnun etmek için çaba gösteriyorsun hem de kendine verdiğin değerden kısmıyorsun. İnsanların söylediklerini ne zaman ciddiye alman ne zaman almaman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Takıntılarınla mutlusun aslında bunun sana engel olmadığını biliyorsun. Mükemmel olmak zorunda olmadığını biliyorsun, kimseyi memnun etmek zorunda olmadığını biliyorsun. Kendini olduğun gibi kabul ediyorsun. Aslında en iyisini yapıyorsun!

Takıntı sana çok uzak!

Sen dünyanın en rahat insanlarından birisin. O kadar rahatsın ki ne gereksiz takıntıların var ne de komplekslerin. İnsanların ne düşündüğü senin hiiiç umrunda değil. Kimseyi memnun etme çaban yok. Özgüvenin oldukça yüksek tam da bu sebeple olduğun kişi gibi davranmakta hiç zorlanmıyorsun. Olaylardan farklı anlamlar çıkarmıyorsun. Gereksiz düşüncelere kapılmıyorsun. Ayakların her zaman yere sağlam basıyor. Mükemmeliyetçi değilsin var olan ile yetinmeyi biliyorsun. Sen birçok insanın yapmak isteyip yapamadığı şeyi yapıyorsun. Sadece kendin oluyorsun ve mutlu olmayı başarıyorsun böyle olmaya devam et. Kimseye kendini beğendirmek veya kanıtlamak zorunda değilsin.

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