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Senin Bilinçaltında Hangi Duygunun Eksikliği Var?

Senin Bilinçaltında Hangi Duygunun Eksikliği Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.02.2024 - 18:16

Bilinçaltında hangi duygunun eksikliğini hissediyorsun?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sabah uyandın ve pencereden baktın. Gözünü nasıl bir manzaraya açmak istersin?

4. Bu manzaraya bakınca ne hissettin?

5. Tam pencereyi kapatacaktın ki aşağıdan geçen birini gördün. Bu kişi kim?

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6. Bu kişi görünce heyecanlandın mı?

7. Kapıyı açıp bu kişiyi içeri aldın mı?

8. Bu kişiyi eve davet ettiysen ona ne verdin?

9. Dışarıdan bir ses daha duydun ve kapıya yöneldin, kapıyı açtığında bir hayvan gördün. Bu hangi hayvan?

10. Son olarak bu hayvana yemek verdin mi?

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Bilinçaltında sevgi eksikliği hissediyorsun!

Sevgi konusunda biraz hassas olduğunu söylemek, belki de senin hikayenin en büyük alt metnini oluşturuyor. Bu duygusal hassasiyetin, sevgiye olan derin ihtiyacından kaynaklandığını düşünüyorum. Bilinçaltında, belki de farkında olmadan, sevgiye dair bir eksiklik hissediyorsun. Bu duygusal boşluğun seni sürekli bir arayışa itiyor, çünkü içinde bir yerlerde, bu eksikliğin tamamlanmasını istiyorsun. Bununla birlikte, bu eksikliği hissettiğin kişilere karşı da bir öfke duyuyorsun. Bu öfke, belki de onların sana tam anlamıyla sevgilerini sunamamalarından kaynaklanıyor. Onlara karşı hissettiğin bu öfke, aslında sevgiye olan açlığının bir yansıması olabilir. Bu durum, senin duygusal dünyanı bir hayli karmaşıklaştırıyor. Bir yandan sevgiye olan derin ihtiyacın, diğer yandan ise bu ihtiyacını karşılamayanlara duyduğun öfke... Bu karmaşık duygusal dünya, senin bilinçaltında bir savaş alanına dönüşüyor. Ancak unutma ki, bu savaşın galibi yine sen olacaksın. Çünkü sevgiye olan ihtiyacın ve bu uğurda gösterdiğin çaba, seni daha güçlü bir birey haline getiriyor.

Bilinçaltında güven eksikliği hissediyorsun!

Güven konusunda bir çıkmazın içinde hissediyorsun kendini. İnsanlara güvenmek, sanki Everest'in zirvesine tırmanmak kadar zor geliyor. Neden mi? Çünkü kalbin, bir savaş alanına dönmüş gibi. Her bir yara, bir güven sarsıntısının hatırası. Her biri, bir yanılmanın acı izi. Hayatın boyunca, güvenini sarsan, hatta bazen yerle bir eden kişilerle karşılaştın. Onların yaptıkları, adeta bir dizi hayal kırıklığına dönüştü. Ve şimdi, her attığın adımda, her yeni tanıştığın kişiye karşı, bir güven duvarı örmek zorunda hissediyorsun kendini. Bu durum, sana bir çeşit zorunluluk gibi geliyor. Her yeni tanıştığın kişiye karşı bir kalkan oluşturmak, sanki hayatta kalmak için gerekli bir savunma mekanizması gibi. Ve bu durum, herkese karşı bir kırgınlık duymanı sağlıyor. Bu kırgınlık, belki de güven duygusunu yeniden kazanmanın ilk adımı olabilir. Kim bilir?

Bilinçaltında ilgi eksikliği hissediyorsun!

Bilinçaltının derinliklerinde, kalbinin en kuytu köşelerinde, bir ilgi eksikliği hissiyle boğuşuyorsun. Kendini önemsiz hissettiğin anlar oluyor, değil mi? Birinin sana ilgi göstermemesi, senin canını yakıyor, kalbini kırıyor. Bu, senin için adeta bir yara haline geliyor. Sen, her zaman çevrendekilere karşı ilgili ve sevgi dolusun. Onlara karşı olan bu sevgi ve ilgiyi, sen de yaşamak, hissetmek istiyorsun. Bu, senin en doğal hakkın. Ancak, ne yazık ki, bu duyguları tatmak, senin için bir hayli zor oluyor. Bilinçaltında bu eksikliği hissediyorsun, bu boşluğu doldurmanın yollarını arıyorsun. Fakat, bu duygularını kimseye belli etmiyorsun. Kendi içinde bir savaş verirken, dışarıya karşı güçlü ve mutlu bir görüntü sergiliyorsun. Bu, belki de senin en büyük sırrın, en derin acın... Kendi içinde yaşadığın bu duygusal fırtınayı, dış dünyadan saklıyorsun. Kendi içindeki bu sessiz çığlıkları, kimse duymuyor... Kimse bilmiyor...

Bilinçaltında huzur eksikliği hissediyorsun!

Bilinçaltının derinliklerinde, sürekli bir huzur eksikliği hissettiğini fark ediyorsun. Evet, sen! Kendini bir huzursuzluk denizinde yüzüyormuş gibi hissettiğin o anlar... En güneşli günlerde bile, bir bulutun gölgesi seni huzursuzluğa sürüklüyor. Çünkü aslında sen, bilinçaltında huzur eksikliği hissediyorsun. Bir an durup düşündüğünde, en mutlu olduğun anlarda bile, bir ihtimalin gölgesi sana huzursuzluk veriyor. Belki bir şeylerin ters gideceği korkusu, belki de beklenmedik bir durumun ortaya çıkacağı endişesi... İşte bu düşünceler, seni huzursuzluğun kıyısına sürüklüyor. Düşüncelerin, seni adeta bir labirentin içine hapseder gibi oluyor. İçinden çıkamadığın, bir türlü sonunu bulamadığın bu labirent, seni daha da huzursuz ediyor. Çünkü aslında sen, bilinçaltında huzur eksikliği hissediyorsun. Bu huzursuzluk, belki de hayatının her alanına sızmış durumda. İşte, arkadaşlık ilişkilerinde, aile içi dinamiklerde... Her yerde, her an bu huzursuzluk seninle. Çünkü aslında sen, bilinçaltında huzur eksikliği hissediyorsun. İşte bu yüzden, belki de en çok ihtiyacın olan şey, biraz huzur...

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