Senin Bilinçaltında Hangi Duygunun Eksikliği Var?

Bilinçaltının derinliklerinde, sürekli bir huzur eksikliği hissettiğini fark ediyorsun. Evet, sen! Kendini bir huzursuzluk denizinde yüzüyormuş gibi hissettiğin o anlar... En güneşli günlerde bile, bir bulutun gölgesi seni huzursuzluğa sürüklüyor. Çünkü aslında sen, bilinçaltında huzur eksikliği hissediyorsun. Bir an durup düşündüğünde, en mutlu olduğun anlarda bile, bir ihtimalin gölgesi sana huzursuzluk veriyor. Belki bir şeylerin ters gideceği korkusu, belki de beklenmedik bir durumun ortaya çıkacağı endişesi... İşte bu düşünceler, seni huzursuzluğun kıyısına sürüklüyor. Düşüncelerin, seni adeta bir labirentin içine hapseder gibi oluyor. İçinden çıkamadığın, bir türlü sonunu bulamadığın bu labirent, seni daha da huzursuz ediyor. Çünkü aslında sen, bilinçaltında huzur eksikliği hissediyorsun. Bu huzursuzluk, belki de hayatının her alanına sızmış durumda. İşte, arkadaşlık ilişkilerinde, aile içi dinamiklerde... Her yerde, her an bu huzursuzluk seninle. Çünkü aslında sen, bilinçaltında huzur eksikliği hissediyorsun. İşte bu yüzden, belki de en çok ihtiyacın olan şey, biraz huzur...