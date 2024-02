Senin Bilinçaltında Hangi Duygunun Eksikliği Var?

Güven konusunda bir çıkmazın içinde hissediyorsun kendini. İnsanlara güvenmek, sanki Everest'in zirvesine tırmanmak kadar zor geliyor. Neden mi? Çünkü kalbin, bir savaş alanına dönmüş gibi. Her bir yara, bir güven sarsıntısının hatırası. Her biri, bir yanılmanın acı izi. Hayatın boyunca, güvenini sarsan, hatta bazen yerle bir eden kişilerle karşılaştın. Onların yaptıkları, adeta bir dizi hayal kırıklığına dönüştü. Ve şimdi, her attığın adımda, her yeni tanıştığın kişiye karşı, bir güven duvarı örmek zorunda hissediyorsun kendini. Bu durum, sana bir çeşit zorunluluk gibi geliyor. Her yeni tanıştığın kişiye karşı bir kalkan oluşturmak, sanki hayatta kalmak için gerekli bir savunma mekanizması gibi. Ve bu durum, herkese karşı bir kırgınlık duymanı sağlıyor. Bu kırgınlık, belki de güven duygusunu yeniden kazanmanın ilk adımı olabilir. Kim bilir?