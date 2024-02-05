Senin Bilinçaltında Hangi Duygunun Eksikliği Var?
Senin Bilinçaltında Hangi Duygunun Eksikliği Var?
Bilinçaltında hangi duygunun eksikliğini hissediyorsun?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sabah uyandın ve pencereden baktın. Gözünü nasıl bir manzaraya açmak istersin?
4. Bu manzaraya bakınca ne hissettin?
5. Tam pencereyi kapatacaktın ki aşağıdan geçen birini gördün. Bu kişi kim?
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6. Bu kişi görünce heyecanlandın mı?
7. Kapıyı açıp bu kişiyi içeri aldın mı?
8. Bu kişiyi eve davet ettiysen ona ne verdin?
9. Dışarıdan bir ses daha duydun ve kapıya yöneldin, kapıyı açtığında bir hayvan gördün. Bu hangi hayvan?
10. Son olarak bu hayvana yemek verdin mi?
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Bilinçaltında sevgi eksikliği hissediyorsun!
Bilinçaltında güven eksikliği hissediyorsun!
Bilinçaltında ilgi eksikliği hissediyorsun!
Bilinçaltında huzur eksikliği hissediyorsun!
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