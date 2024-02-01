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Senin Mutluluğunda Kaç Kişinin Gözü Var?

Senin Mutluluğunda Kaç Kişinin Gözü Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
01.02.2024 - 14:31

Senin mutluluğunda kimin gözü var?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sence senin düşmanın var mı?

4. Peki yaşadığın büyük ve güzel bir olayı hemen herkese anlatır mısın?

5. Birinin seni kıskandığını nasıl anlarsın?

5. Birinin seni kıskandığını nasıl anlarsın?
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6. Peki hayatında en iyi giden şey ne?

7. Birinin mutluluğu sana ne hissettirir?

7. Birinin mutluluğu sana ne hissettirir?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Senin mutluluğunda kimsenin gözü yok!

Hayatının her anında kendi halinde yaşayan, mutluluğunu kendi içinde saklayan birisin sen. Gözlerden uzakta, sessizce yaşadığın mutluluklarına kimse nazar değdirmesin diye, onları saklıyorsun. Kimi zaman bir kutlama, kimi zaman bir başarı... Her ne olursa olsun, her şeyi yaşadıktan, tadına vardıktan sonra paylaşıyorsun. Bu yüzden kimsenin senin mutluluğunu kıskanmasına imkan yok. Çünkü sen, mutluluğunu öyle bir saklıyorsun ki, onu çalmak isteyenler bile farkında olmuyor. İşte bu yüzden, senin mutluluğun kıskanılmaz. Çünkü sen, mutluluğunu sadece kendinle paylaşıyorsun.

Senin mutluluğunda bir kişinin gözü var.

Hayatının her anında seninle olan, her adımını takip eden, her başarında seni kıskanan bir göz var. Evet, doğru duydun! Seninle ilgili her detayı bilen, seninle sevinen ama aynı zamanda her başarında seni kıskanan biri... Bu kişi ne kadar yakınında olduğunu tahmin bile edemezsin. Aslında, belki de onun kim olduğunu bulmak için biraz düşünmen yeterli olabilir. Sen, her adımıyla olay yaratan, her hareketiyle etrafındaki insanları büyüleyen birisin. Her yaptığın işte, attığın her adımda, söylediğin her sözde bir başka etki yaratıyorsun. Seninle aynı havayı soluyanlar, seninle aynı ortamda bulunanlar, seninle aynı düşünceleri paylaşanlar... Hepsi senin etrafında toplanıyor, seninle olmak, seninle aynı dünyayı paylaşmak istiyor. Ama unutma, her başarının ardında bir kıskançlık vardır. Her adımda seni takip eden, her başarında seni kıskanan biri var. Bu kişi ne kadar yakınınında olduğunu tahmin bile edemezsin. Belki de onun kim olduğunu bulmak için biraz düşünmen yeterli olabilir.

Senin mutluluğunda en az 3 kişinin gözü var.

Hayatının her anında, sanki bir film setindeymişsin gibi, en az üç kişinin gözü senin üzerinde. Sen, belki de farkında olmadan, çevrendeki insanların dikkatini çekiyorsun. Aslında, senin tarzın her zaman göz önünde olmak değil, ama öyle bir çekiciliğin var ki, ister istemez herkesin gözü üzerine kayıyor. Hayatında yaşadığın her olay, sanki bir magazin gazetesinin manşetlerine taşınacakmış gibi, çevrendeki insanların diline dolanıyor. Seninle ilgili her detay, her olay, her durum, bir anda herkesin konuştuğu bir konu haline geliyor. Ve tabii ki, senin sahip olduğun şeylere sahip olmayan insanlar, seni kıskanıyor. Seninle aynı hayata, aynı olanaklara, aynı mutluluğa sahip olmayı hayal ediyorlar. Seninle aynı yaşamı yaşamak, seninle aynı deneyimleri tatmak, seninle aynı başarıları elde etmek istiyorlar. Ama unutma, kıskanılan biri olmak da ayrı bir ayrıcalık. Sen, kendi hayatının yıldızısın ve herkesin gözü üzerinde olmak, aslında ne kadar özel biri olduğunu gösteriyor.

Senin mutluluğunda herkesin gözü var.

Senin mutluluğunun ışığı herkesin gözünü kamaştırıyor. Ah, evet! Seni kıskanmayan kalmadı. Her hareketin, her adımın, her gülüşün adeta birer örnek teşkil ediyor ve seninle aynı olmak isteyenlerin sayısı dudak uçuklatıyor. Ama işin ilginç yanı, sadece taklit edilmekle kalmıyorsun; hatta bazen senin taklit ettiğin bir şeyler olduğu bile iddia ediliyor. Hayatının merkezinde olmayı seviyorsun ve bu konuda hiçbir sıkıntı çekmiyorsun. Ancak mutlu olduğun her an, bazı insanların mutsuzluklarına tuz biber oluyor. Mutluluğun onları rahatsız ediyor, huzurlarını kaçırıyor ve adeta birer saldırgan haline geliyorlar. Ama sen yine de durma, mutlu olmaya devam et! Çünkü senin mutluluğun, birilerinin kıskançlıkla dolu bakışlarından daha değerli.

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Nurcan Güneri

Senin mutluluğunda kimsenin gözü yok! Olmasın da zaten;)

esra özbay

senin mutluluğunda bir kişinin gözü var... gözleri çıksın

pikasevde

anlaşıldı arkadaşlar senanın hayatında biri var galiba ilişkisinde çok mutsuz yayınladığı testlerden bunu çıkardım :D