Senin Mutluluğunda Kaç Kişinin Gözü Var?
Senin Mutluluğunda Kaç Kişinin Gözü Var?
Senin mutluluğunda kimin gözü var?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sence senin düşmanın var mı?
4. Peki yaşadığın büyük ve güzel bir olayı hemen herkese anlatır mısın?
5. Birinin seni kıskandığını nasıl anlarsın?
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6. Peki hayatında en iyi giden şey ne?
7. Birinin mutluluğu sana ne hissettirir?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Senin mutluluğunda kimsenin gözü yok!
Senin mutluluğunda bir kişinin gözü var.
Senin mutluluğunda en az 3 kişinin gözü var.
Senin mutluluğunda herkesin gözü var.
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Senin mutluluğunda kimsenin gözü yok! Olmasın da zaten;)
senin mutluluğunda bir kişinin gözü var... gözleri çıksın
anlaşıldı arkadaşlar senanın hayatında biri var galiba ilişkisinde çok mutsuz yayınladığı testlerden bunu çıkardım :D