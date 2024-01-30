Sence Hangi Ünlü Aşk Acısını İliklerine Kadar Yaşıyordur?
Sence Hangi Ünlü Aşk Acısını İliklerine Kadar Yaşıyordur?
Sence bu ünlülerden hangisi aşk acısını çok fazla yaşıyordur?
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1. Sence kim daha çok aşk acısı çekiyordur?
2. Sence kim daha çok aşk acısı çekiyordur?
3. Peki bu ikiliden hangisi daha çok aşk acısı çekiyordur?
4. Peki bu ünlülerden hangisi?
5. ?
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6. Bu ünlülerden hangisi daha fazla aşk acısı çekiyor sence?
7. ?
8. Bu ikiliden hangisi peki?
9. Bu iki ünlü isimden hangisi aşk acısını iliklerine kadar yaşar?
10. Sence bu ünlülerden hangisi daha çok aşk acısı çeker?
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