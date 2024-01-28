10 soruluk psikoloji testine göre senin karanlık tarafın var mı?

Biraz gizemli, biraz korkutucu ama tamamen senin olan bir karanlık tarafın var. Bazen, belki de beklenmedik bir anda, gözlerin dönüyor ve sen bile kendini tanıyamıyorsun. İçinde sakladığın, belki de kimsenin bilmediği o gizemli yönün, duyguların ve düşüncelerin açığa çıktığında, aslında rahatsızlık duyuyorsun. Kendi içinde, kendi benliğine bile yabancı olduğun bir karanlık var. Ama bu karanlık sadece senin değil, aynı zamanda seninle birlikte olanların da. Çünkü canın yandığında, belki de hak etmediğin o acıları yaşadığında, elini korkak alıştırmıyorsun. Sen de karşındakine acı veriyorsun, belki de onların da karanlık tarafını ortaya çıkarıyorsun. Senin karanlık tarafın var ve bu tarafın ortaya çıkmasını kimse istemiyor. Kimse, o gizemli, belki de korkutucu yüzünü görmek istemiyor. Ama unutma, bu senin karanlık tarafın. Ve belki de bu tarafın, seni sen yapan en önemli parçalardan biri.