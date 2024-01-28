10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Karanlık Tarafın Var mı?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Karanlık Tarafın Var mı?
10 soruluk psikoloji testine göre senin karanlık tarafın var mı?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım çok sinirlendiğinde bunlardan hangisini yaparsın?
4. Etrafındaki insaların seni gerçekten sevdiğini düşünüyor musun?
5. Biri çok canını yakarsa ne yaparsın?
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6. Bu duyguların hangisinden korkuyorsun?
7. Bu görsellerden birini seçer misin?
8. Yalnız kalmak sana ne hissettiriyor?
9. Çok sinirlendiğinde kendini tanıyamadığın ve senin yapmayacağın şeyler yapıyor musun?
10. Son olarak kendini en güvende nerede hissediyorsun?
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Senin karanlık bir tarafın var!
Sen karanlık tarafın yok!
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