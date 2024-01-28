Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Karanlık Tarafın Var mı?

10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Karanlık Tarafın Var mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
28.01.2024 - 09:01

10 soruluk psikoloji testine göre senin karanlık tarafın var mı?

Haydi testeee!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım çok sinirlendiğinde bunlardan hangisini yaparsın?

4. Etrafındaki insaların seni gerçekten sevdiğini düşünüyor musun?

5. Biri çok canını yakarsa ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bu duyguların hangisinden korkuyorsun?

7. Bu görsellerden birini seçer misin?

8. Yalnız kalmak sana ne hissettiriyor?

8. Yalnız kalmak sana ne hissettiriyor?

9. Çok sinirlendiğinde kendini tanıyamadığın ve senin yapmayacağın şeyler yapıyor musun?

10. Son olarak kendini en güvende nerede hissediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Senin karanlık bir tarafın var!

Biraz gizemli, biraz korkutucu ama tamamen senin olan bir karanlık tarafın var. Bazen, belki de beklenmedik bir anda, gözlerin dönüyor ve sen bile kendini tanıyamıyorsun. İçinde sakladığın, belki de kimsenin bilmediği o gizemli yönün, duyguların ve düşüncelerin açığa çıktığında, aslında rahatsızlık duyuyorsun. Kendi içinde, kendi benliğine bile yabancı olduğun bir karanlık var. Ama bu karanlık sadece senin değil, aynı zamanda seninle birlikte olanların da. Çünkü canın yandığında, belki de hak etmediğin o acıları yaşadığında, elini korkak alıştırmıyorsun. Sen de karşındakine acı veriyorsun, belki de onların da karanlık tarafını ortaya çıkarıyorsun. Senin karanlık tarafın var ve bu tarafın ortaya çıkmasını kimse istemiyor. Kimse, o gizemli, belki de korkutucu yüzünü görmek istemiyor. Ama unutma, bu senin karanlık tarafın. Ve belki de bu tarafın, seni sen yapan en önemli parçalardan biri.

Sen karanlık tarafın yok!

Karanlık bir tarafın yok, çünkü sen, içinde kötülük barındıran biri olmayı hiçbir zaman tercih etmedin. İçindeki duyguları bastırmak yerine onları serbest bırakmayı, hissetmeyi ve yaşamayı seçtin. Çünkü sen, duygularını ifade etmeyi bilen, onları özgürce dışa vuran bir bireysin. Karanlık bir tarafın olamaz, çünkü sen her zaman konuşmayı, anlaşmayı ve problemleri çözmeyi seçtin. İletişim senin en güçlü silahın, en büyük yardımcın. İçinde biriken her türlü duyguyu, sinirini, sevincini, hüznünü dışa vurmayı, paylaşmayı biliyorsun. Kendini kontrol etmek konusunda da oldukça başarılısın. Sinirini kontrol edebiliyorsun, sevincini de... Sen, hayatında kendi kendini karanlığa iten biri değilsin. Aksine, her zaman aydınlığa, pozitifliğe, sevgiye ve umuda koşan birisin. Kendini karanlıkta bulduğunda bile, bir şekilde çıkış yolunu bulmayı başarıyorsun. Çünkü sen, karanlığı değil, aydınlığı seçen bir bireysin. Ve bu yüzden, senin içinde bir karanlık taraf olamaz, olmayacak da...

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?