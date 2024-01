10 soruluk psikoloji testine göre senin karanlık tarafın var mı?

Karanlık bir tarafın yok, çünkü sen, içinde kötülük barındıran biri olmayı hiçbir zaman tercih etmedin. İçindeki duyguları bastırmak yerine onları serbest bırakmayı, hissetmeyi ve yaşamayı seçtin. Çünkü sen, duygularını ifade etmeyi bilen, onları özgürce dışa vuran bir bireysin. Karanlık bir tarafın olamaz, çünkü sen her zaman konuşmayı, anlaşmayı ve problemleri çözmeyi seçtin. İletişim senin en güçlü silahın, en büyük yardımcın. İçinde biriken her türlü duyguyu, sinirini, sevincini, hüznünü dışa vurmayı, paylaşmayı biliyorsun. Kendini kontrol etmek konusunda da oldukça başarılısın. Sinirini kontrol edebiliyorsun, sevincini de... Sen, hayatında kendi kendini karanlığa iten biri değilsin. Aksine, her zaman aydınlığa, pozitifliğe, sevgiye ve umuda koşan birisin. Kendini karanlıkta bulduğunda bile, bir şekilde çıkış yolunu bulmayı başarıyorsun. Çünkü sen, karanlığı değil, aydınlığı seçen bir bireysin. Ve bu yüzden, senin içinde bir karanlık taraf olamaz, olmayacak da...