Bu Şans Kurabiyelerinden Birini Seç, Hangi Konuda Şansa İhtiyacın Olduğunu Söyleyelim!

Kariyer hayatında belki de biraz şansın yardımına ihtiyacın var. Çocukluk günlerini hatırla, o zamanlar kafanı dolduran büyülü hayallerin, kendini hayal ettiğin yerlerde, belki de büyük bir şirketin CEO'su olarak, belki de kendi işini kurmuş başarılı bir girişimci olarak. Bu hayallerin belki bir kısmı gerçek oldu, belki de şu an tam da hayalini kurduğun o mevkidesin. Ama artık bu senin için yeterli değil, daha fazlasını hedefliyorsun. Belki de kariyerinde bir dönemsel şanssızlık dalgasıyla karşı karşıyasın. Herkesin başına gelir, bu durum seni yıldırmamalı. Unutma, her şeyin bir zamanı vardır ve belki de şu an senin zamanın değil. Ama emin ol, o kapılar bir gün açılacak ve her şey daha parlak, daha umut verici olacak. İşte o zaman, tüm bu zorlukların üstesinden gelmenin tatlı zaferini yaşayacaksın.