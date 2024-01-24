Bu Şans Kurabiyelerinden Birini Seç, Hangi Konuda Şansa İhtiyacın Olduğunu Söyleyelim!
Bu Şans Kurabiyelerinden Birini Seç, Hangi Konuda Şansa İhtiyacın Olduğunu Söyleyelim!
Bu şans kurabiyelerinden birini seç, senin hangi konuda şansa ihtiyacın olduğunu söyleyelim!
Haydi teste!
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Bu şans kurabiyelerinden birini seçer misin?
Senin aşk konusunda biraz şansa ihtiyacın var!
Senin para konusunda biraz şansa ihtiyacın var!
Senin kariyer konusunda biraz şansa ihtiyacın var!
Senin aile konusunda biraz şansa ihtiyacın var!
Senin arkadaşlık konusunda biraz şansa ihtiyacın var!
Senin mutluluk konusunda biraz şansa ihtiyacın var!
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