Sen de Herkes Gibi misin?
Sen de Herkes Gibi misin?
Sen de herkes gibi misin?
Haydi testte!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bunlardan hangisi senin hayalin olabilir?
4. Şu anki hayatının gidişatı sence güzel şeylere mi çıkıyor yoksa kötü şeylere mi?
5. Sence aşk acısını en iyi ne dindirir?
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6. Birinin hayatından çıkarken hangi cümleyi kurarsın?
7. Bir sabah uyandığında hayatında ne değişsin isterdin?
8. Son olarak bize mavinin bir tonunu seç bakalım!
Sen herkes gibi değilsin!
Maalesef sen de herkes gibisin!
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