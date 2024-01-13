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Sen de Herkes Gibi misin?

Sen de Herkes Gibi misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.01.2024 - 15:01

Sen de herkes gibi misin?

Haydi testte!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bunlardan hangisi senin hayalin olabilir?

3. Bunlardan hangisi senin hayalin olabilir?

4. Şu anki hayatının gidişatı sence güzel şeylere mi çıkıyor yoksa kötü şeylere mi?

5. Sence aşk acısını en iyi ne dindirir?

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6. Birinin hayatından çıkarken hangi cümleyi kurarsın?

7. Bir sabah uyandığında hayatında ne değişsin isterdin?

8. Son olarak bize mavinin bir tonunu seç bakalım!

Sen herkes gibi değilsin!

Sen, sıradan bir kalabalığın içinden sıyrılan, biricik ve eşsiz bir bireysin. Evet, senin DNA'n, senin parmak izin, senin sesin, senin gülüşün; hepsi seni diğerlerinden farklı kılan unsurlar. Ama asıl farkını ortaya koyan şey, içindeki o özgün ruh. Sen, kalıplara sığmayan, kendi yoluyla ilerleyen bir gezginsin. Her zaman farklı olanı, özgün olanı arayan bir merakın var. Bu merak, seni hep yeni ufuklara, yeni deneyimlere sürüklüyor. Kararlarını alırken, etrafındakilerin ne düşündüğünü değil, kendi iç sesini ve hislerini dinliyorsun. Bu da senin hayatında doğru kararlar vermeni sağlıyor. Çünkü sen, kendi doğrularını kendi belirliyorsun. Seninle tanışanlar, senin üzerinde büyük bir etki bırakıyorsun. Belki de bu, senin içindeki o özgün ruhun dışa vurumu. Seninle geçirdikleri her an, onların hafızalarında kalıcı bir iz bırakıyor. Belki de bu, seninle geçirdikleri kısa sürenin bile, onlar için unutulmaz bir deneyim haline gelmesini sağlıyor. Evet, sen herkes gibi değilsin. Sen, kendi özgün hikayenin yazarı, kendi hayatının yönetmeni, kendi yolunun gezgini ve kendi ruhunun sahibisin. Ve bu, seni diğerlerinden farklı kılan en önemli şey.

Maalesef sen de herkes gibisin!

Maalesef ama sen de herkes gibisin. Tıpkı bir kum tanesi gibi, diğerlerinin arasında kaybolmayı tercih eden, düzenin dışına çıkmaktan çekinen birisin. İnsan kalabalığına karışmayı, farklılaşmaktan daha çok seviyorsun. İşte bu yüzden sen, herkes gibisin. Birçok insan, kendini diğerlerinden ayırmak için çılgınca çabalar dururken, sen bu gürültülü dünyada sakin kalmayı tercih ediyorsun. Kendi benliğini korumak, sana göre en doğru yol. İnsanlar her gün değişirken, sen aynı kalıyorsun. Bu yüzden belki de aslında sen, herkesin aksine farklısın. Herkesin birbirine benzemeye çalıştığı, özgün olmanın neredeyse unutulduğu bu dünyada, sen kendi benliğini koruyarak parlıyorsun. İşte bu yüzden sen, herkesin aksine farklısın. Belki de gerçek farklılık, başkalarının sürekli değiştiği bir dünyada, kendin gibi kalabilmektir. Sen herkes gibisin çünkü şimdiye kadar farklılıklar hayatına çok da iyi şeyler getirmemiş.

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