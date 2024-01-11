Kişilik Testi: Kısıtlayan mısın Kısıtlanan mı?
Kişilik Testi: Kısıtlayan mısın Kısıtlanan mı?
İlişkilerinde kısıtlayan mısın kısıtlanan mı?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sevgilin bir gün boyunca seni arayamasa ve sonra aradığında ise çok yoğundum derse, ne yaparsın?
4. Peki sen sevgilinin telefonunu ve sevgilin senin telefonunu rahatça alıp karıştırabilir mi?
5. Sevgilin en çok neye karışır?
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6. Sevgilinin iş yerinden yeni tanıştığı biri var ve giderek samimi olmuşlar. Sen tanıştığında ise onu pek sevmedin. Sevgilinin, o arkadaşıyla görüşmesini engeller misin?
7. Sevgilin olmadan arkadaşlarınla gece eğlenmeye çıkar mısın?
8. Sevgilinin senden daha yakın ve uzun yıllardır tanıdığı, karşı cinsten arkadaşı olması seni rahatsız eder mi?
9. Sence sevgilin senden daha iyisini bulabilir mi?
10. Son olarak daha önce hiç sevgilin istiyor diye bir arkadaşını hayatından çıkardın mı?
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Sen ilişkilerinde kısıtlanan tarafsın!
Sen ilişkilerinde kısıtlayan tarafsın!
Sen ne kısıtlayansın ne de kısıtlanan!
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