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Kişilik Testi: Kısıtlayan mısın Kısıtlanan mı?

Kişilik Testi: Kısıtlayan mısın Kısıtlanan mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.01.2024 - 15:16

İlişkilerinde kısıtlayan mısın kısıtlanan mı?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım sevgilin bir gün boyunca seni arayamasa ve sonra aradığında ise çok yoğundum derse, ne yaparsın?

3. Söyle bakalım sevgilin bir gün boyunca seni arayamasa ve sonra aradığında ise çok yoğundum derse, ne yaparsın?

4. Peki sen sevgilinin telefonunu ve sevgilin senin telefonunu rahatça alıp karıştırabilir mi?

5. Sevgilin en çok neye karışır?

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6. Sevgilinin iş yerinden yeni tanıştığı biri var ve giderek samimi olmuşlar. Sen tanıştığında ise onu pek sevmedin. Sevgilinin, o arkadaşıyla görüşmesini engeller misin?

7. Sevgilin olmadan arkadaşlarınla gece eğlenmeye çıkar mısın?

8. Sevgilinin senden daha yakın ve uzun yıllardır tanıdığı, karşı cinsten arkadaşı olması seni rahatsız eder mi?

9. Sence sevgilin senden daha iyisini bulabilir mi?

10. Son olarak daha önce hiç sevgilin istiyor diye bir arkadaşını hayatından çıkardın mı?

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Sen ilişkilerinde kısıtlanan tarafsın!

Sen aşkta kendini kaybedenlerden misin? Belki aşkın büyüsüne kapılmış, belki de sevdiğin kişiye karşı öylesine bağlı hissediyorsun ki, onun hakkında olumsuz bir şey duymak ya da görmek istemiyorsun. Bu durum, istemeden de olsa, ilişkilerinde sana bir takım kısıtlamalar getiriyor ve belki de farkında olmadan kendinden ödün vermeni sağlıyor. Aşkın büyüleyici dünyasında kendini kaybediyor, ilişkin için adeta bir maraton koşarcasına emek veriyor ve kendini tüketiyorsun. Sevdiğin kişinin her bir sözü, senin için birer altın değerinde ve bu yüzden belki de aslında ne kadar kısıtlandığının farkında bile değilsin. Ancak unutma, ilişkilerde özgürlük ve bireysel yaşam tarzı, bir ilişkinin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam etmesi için olmazsa olmazdır. Kendi kişiliğini ve özgürlüğünü koruyarak, sevdiğin kişiye olan bağlılığını sürdürmek, aslında aşkın en güzel hali olabilir. Bu yüzden, belki de biraz geri adım atıp, kendine olan saygını ve bireyselliğini yeniden keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir.

Sen ilişkilerinde kısıtlayan tarafsın!

İlişkilerinde adeta bir denetleyici gibi hareket ediyorsun. Bu durum, ne yazık ki, senin ilişkinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesini engelliyor. Güven mi hissediyorsun, yoksa içinde sürekli bir güvensizlik mi uyanıyor, emin olamıyorsun. Kalbinin sahibi olan kişi, senin için hayatının merkezinde yer alıyor. Aslında bütün bu kıskançlık krizlerini ve sınırlamaları, onu kaybetme korkusuyla yapıyorsun. İnsanlara bağlanmak senin için kolay olmasa da, zamanla onları hayatına dahil ediyorsun. Ve bir kez bağlandığında, onlar senin hayatında kalıcı bir yer edinmeye başlıyorlar. Aşık olduğun kişi üzerinde bir baskı oluşturduğunun farkında bile değilsin. İlişkilerinde zor bir karaktere bürünüyor, sevdiğin kişiyi sınırlıyor olman, seni kötü hissettirse de, o kişi hala yanında olduğu için bir yandan da mutlu hissediyorsun. Bu karmaşık duygusal durum, seni bazen yanlış adımlar atmaya itebiliyor. Aşkın ve kıskançlığın sana oynadığı bu karmaşık oyun, aslında ilişkilerinde sana zor anlar yaşatabiliyor. Fakat unutmamak gerekir ki, her ne kadar sevdiğin kişi seninle kalmayı seçse de, bu durum onun üzerinde bir baskı oluşturabilir ve ilişkinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden, belki de biraz daha özgür bırakmayı ve güvenmeyi denemekte fayda var.

Sen ne kısıtlayansın ne de kısıtlanan!

Aşk hayatınızda tam bir uyum ve dengenin hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz. İlişkiniz, sevgi, saygı ve güvenin mükemmel bir bileşimi. Kendi sınırlarınızı ve partnerinizin sınırlarını son derece iyi bilir, bu sınırların dışına çıkmazsınız. İlişkinizde hüküm süren bu saygı ve anlayış, ilişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Bir problemle karşılaştığınızda, bu durumu hemen konuşarak çözmeyi tercih ediyorsunuz. İlişkinizde 'trip' ya da 'küskünlük' gibi olumsuz durumlar yerine, sorunları direkt olarak ele alıp çözme yaklaşımı hakim. Bu, ilişkinizin daha da güçlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, partnerinizin özel hayatına gereken önemi verir, onun kişisel alanına saygı gösterirsiniz. Kendi hayatınıza da aynı şekilde değer verir, partnerinizin hayatınıza aşırı müdahale etmesine izin vermezsiniz. Bu özelliklerinizi ilişkinize de yansıtıyorsunuz ve bu sayede ilişkiniz daha sağlıklı ve dengeli bir hale geliyor. Sonuç olarak, sizin ilişkiniz, ideal bir ilişkinin tüm özelliklerini taşıyor. Sevgi, saygı ve güven üzerine kurulu bu ilişkiniz, bu değerler sayesinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ilerliyor.

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