Kişilik Testi: Kısıtlayan mısın Kısıtlanan mı?

İlişkilerinde adeta bir denetleyici gibi hareket ediyorsun. Bu durum, ne yazık ki, senin ilişkinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesini engelliyor. Güven mi hissediyorsun, yoksa içinde sürekli bir güvensizlik mi uyanıyor, emin olamıyorsun. Kalbinin sahibi olan kişi, senin için hayatının merkezinde yer alıyor. Aslında bütün bu kıskançlık krizlerini ve sınırlamaları, onu kaybetme korkusuyla yapıyorsun. İnsanlara bağlanmak senin için kolay olmasa da, zamanla onları hayatına dahil ediyorsun. Ve bir kez bağlandığında, onlar senin hayatında kalıcı bir yer edinmeye başlıyorlar. Aşık olduğun kişi üzerinde bir baskı oluşturduğunun farkında bile değilsin. İlişkilerinde zor bir karaktere bürünüyor, sevdiğin kişiyi sınırlıyor olman, seni kötü hissettirse de, o kişi hala yanında olduğu için bir yandan da mutlu hissediyorsun. Bu karmaşık duygusal durum, seni bazen yanlış adımlar atmaya itebiliyor. Aşkın ve kıskançlığın sana oynadığı bu karmaşık oyun, aslında ilişkilerinde sana zor anlar yaşatabiliyor. Fakat unutmamak gerekir ki, her ne kadar sevdiğin kişi seninle kalmayı seçse de, bu durum onun üzerinde bir baskı oluşturabilir ve ilişkinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden, belki de biraz daha özgür bırakmayı ve güvenmeyi denemekte fayda var.