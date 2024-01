Sen her şeyi geride bırakabildin mi?

Hayatının her anını, her detayını, geçmişinle beraber yanında taşıyorsun. Geçmişinle olan bağın, geleceğine odaklanmanı engelliyor. Her yaşadığın olayı, her anıyı, sanki bir film şeridi gibi tekrar tekrar izliyorsun. Her biri senin için büyük bir öneme sahip ve her biri, kalbinde büyük bir yara bırakıyor. Bu yaraların acısını hafifletecek bir ilaç belki yok, ama bu durumun sana zarar verdiğini anlamanın zamanı geldi. Sen, bir şeyleri geride bırakmayı başarabilen biri değilsin. Her ne kadar bu durum, seni bazen zorlasa da, bu senin karakterinin bir parçası. Sevdiklerinle olan bağın, onları bir anda hayatından çıkarmanı engelliyor. Onların yokluğuna alışmak, senin için adeta bir kabusa dönüşüyor. Duygusal yoğunluğun, hayatının her alanına hakim. Her şeyi kalbinle yaşıyor, her şeyi kalbinle hissediyorsun. Bu yüzden, bir şeyleri geride bırakmak senin için hiç de kolay olmuyor. Her anı, her detayı, her yaşanmışlığı birer hazine gibi saklıyorsun ve bu hazineyi bırakmak, senin için neredeyse imkansız.