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Sen Her Şeyi Geride Bırakabildin mi?

Sen Her Şeyi Geride Bırakabildin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.01.2024 - 11:01

Sen her şeyi geride bırakabildin mi?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hayatından memnun musun?

4. Yaşadığın zor günleri hatırlayınca ne hissediyorsun?

5. Gelecek planları yapıyor musun?

5. Gelecek planları yapıyor musun?
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6. Kendini hangi konuda şanssız hissediyor?

7. Hayatındaki insanlar sana ne katıyor?

7. Hayatındaki insanlar sana ne katıyor?

8. Son olarak şu an ne için çabalıyorsun?

8. Son olarak şu an ne için çabalıyorsun?

Sen hiçbir şeyi geride bırakamamışsın!

Hayatının her anını, her detayını, geçmişinle beraber yanında taşıyorsun. Geçmişinle olan bağın, geleceğine odaklanmanı engelliyor. Her yaşadığın olayı, her anıyı, sanki bir film şeridi gibi tekrar tekrar izliyorsun. Her biri senin için büyük bir öneme sahip ve her biri, kalbinde büyük bir yara bırakıyor. Bu yaraların acısını hafifletecek bir ilaç belki yok, ama bu durumun sana zarar verdiğini anlamanın zamanı geldi. Sen, bir şeyleri geride bırakmayı başarabilen biri değilsin. Her ne kadar bu durum, seni bazen zorlasa da, bu senin karakterinin bir parçası. Sevdiklerinle olan bağın, onları bir anda hayatından çıkarmanı engelliyor. Onların yokluğuna alışmak, senin için adeta bir kabusa dönüşüyor. Duygusal yoğunluğun, hayatının her alanına hakim. Her şeyi kalbinle yaşıyor, her şeyi kalbinle hissediyorsun. Bu yüzden, bir şeyleri geride bırakmak senin için hiç de kolay olmuyor. Her anı, her detayı, her yaşanmışlığı birer hazine gibi saklıyorsun ve bu hazineyi bırakmak, senin için neredeyse imkansız.

Sen her şeyi geride bırakabilmişsin!

Hayatın dik yokuşlarını tırmanmayı başarmış biri olarak, şimdi geriye dönüp baktığında, tüm zorlukları geride bırakmış olmanın tatlı bir gururu ve belki de hafif bir huzuru kaplıyor içini. Her biri birer yara izi bırakan, acıtan anılarını, deneyimlerini geride bırakmayı başarmışsın. Bu yeni seni yaratmanın kolay olmadığını biliyoruz. Hayatında yaşadığın her şeyi unutmak belki kolay olmadı, ama sen bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi başardın. Belki de hayatının en karmaşık dönemlerinde, çıkmaz sokaklarda kaybolmuşken, yeniden başlama ihtiyacını hissettin. Ve bu düşünce, hayatının rotasını çizmende en büyük yardımcın oldu. Şimdi, başarılarına bakıp gurur duyarken, bunun tamamen senin inancının ve azminin bir sonucu olduğunu biliyorsun. Sen, gerekirse unutabilen, gerekirse sanki bazı şeyler hiç yaşanmamış gibi hayatına devam edebilen birisin. Bu, senin gücün, senin direncin ve en önemlisi senin cesaretin. Ve unutma, her yeni başlangıç, bir önceki sonun sadece bir devamıdır. Sen, her sonu yeni bir başlangıç yapabilecek kadar güçlüsün.

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