Sen Her Şeyi Geride Bırakabildin mi?
Sen Her Şeyi Geride Bırakabildin mi?
Sen her şeyi geride bırakabildin mi?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hayatından memnun musun?
4. Yaşadığın zor günleri hatırlayınca ne hissediyorsun?
5. Gelecek planları yapıyor musun?
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6. Kendini hangi konuda şanssız hissediyor?
7. Hayatındaki insanlar sana ne katıyor?
8. Son olarak şu an ne için çabalıyorsun?
Sen hiçbir şeyi geride bırakamamışsın!
Sen her şeyi geride bırakabilmişsin!
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