Sen Mert Ramazan Demir ile mükemmel bir uyuma sahipsin. Seninle Mert Ramazan Demir'in hayata bakış açısı aynı karede buluşuyor, aynı filmi izliyor gibi. Sanki birbirinizi yıllardır tanıyormuşsunuz gibi, kararlarınız birbirine o kadar uyumlu ki, bu durum adeta sizin ruh ikizi olduğunuzu ilan ediyor. Bir şeylere verdiğiniz değer, umursamadığınız detaylar, hatta belki de farkında olmadan yaptığınız küçük hareketler bile... İşte tüm bu detaylar, senin Mert Ramazan Demir ile olan bağını kuvvetlendiriyor. Bu durum, sizi sadece bir dost, bir arkadaş olmaktan çıkarıp, ruh eşi seviyesine taşıyor. Evet, belki de aradığınız aşk, dostluk ya da birliktelik tam da burada, Mert Ramazan Demir ile olan bu mükemmel uyumunuzda saklı.