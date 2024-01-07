Sen Hangi Ünlüyle Mükemmel Uyuma Sahipsin?
Sen Hangi Ünlüyle Mükemmel Uyuma Sahipsin?
Hangi ünlüyle mükemmel uyuma sahipsin?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım bir oyuncuyla sevgili olursan, öpüşme sahnelerine ne dersin?
2. Seç birini!
3. Sevgilin bir oyuncu ve partneri ile fazla yakıştırıyorlar bu durumdan rahatsız olur musun?
4. Bize bir aşk filmi seç bakalım!
5. Sen hafta sonları ne yapıyorsun?
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6. Ünlü biriyle sevgili olacaksın ama onun eski sevgilisi de çok ünlü ve çok güzel birisi. Bu durumdan rahatsız olur musun?
7. Sence bunlardan hangisi bir ilişkiyi bitirmek için yeterli bir sebep?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen Kıvanç Tatlıtuğ ile mükemmel bir uyuma sahipsin!
Sen Çağatay Ulusoy ile mükemmel bir uyuma sahipsin!
Sen Şükrü Özyıldız ile mükemmel bir uyuma sahipsin!
Sen Mert Ramazan Demir ile mükemmel bir uyuma sahipsin!
Sen Engin Öztürk ile mükemmel bir uyuma sahipsin!
Sen Metin Akdülger ile mükemmel bir uyuma sahipsin!
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