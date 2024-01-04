Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Yüzde Kaç Tatlısın?
Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Yüzde Kaç Tatlısın?
Seçtiğin tatlılara göre sen yüzde kaç tatlı birisin?
Haydi teste!
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Sen %20 tatlı birisin!
Sen %50 tatlı birisin!
Sen %80 tatlı birsin!
Sen %100 tatlı birsin!
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% 20 dedi. Yakınların olunca daha tatlısın, ciddisin vs tarzı bir şey var da doğruya doğru aslında. 😄 Listedeki çikolata ve baklava türevlerini seçtim bu ar... Devamını Gör
Sen %50 tatlı birisin!
%50 tatlısın...