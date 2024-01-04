Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Yüzde Kaç Tatlısın?

Sen bir çikolata gibisin; yüzde 50 tatlı, yüzde 50 gizemli. Tatlılığın, sevdiklerine özel, onları içten bir şekilde sevmenle belirginleşiyor. Herkesin senin bu tatlı yanını görmesi mümkün değil. Sanki bu tatlılık, sadece seninle yakın bir bağ kurabilenlerin hakkı gibi. Hayatının dengesini korumak konusunda bir akrobatın ustalığına sahipsin. Duygularınla dans ederken, onları kontrol etmeyi de biliyorsun. Her bir duygun, senin bu hayat dansında tam da gerektiği kadar yer alıyor. Ne fazla, ne de eksik. Şımartmayı seviyorsun, ama bu sadece seninle özel bir bağ kurabilmiş olanlar için geçerli. Bu tatlı jestlerin, sadece seninle yakın bir bağ kurabilmiş olanları daha da yakınlaştırıyor sana. Herkese karşı bu tatlılığını sergileyemiyorsun belki ama bu da senin gizemini artırıyor. Sen, yüzde 50 tatlı, yüzde 50 gizemli, tam da olman gerektiği gibi birisin.