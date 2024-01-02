Tek Soruluk Psikoloji Testi! Yaptığın Bu Davranışlardan Birini Seç, Psikolojik Anlamını Çıkaralım
Tek Soruluk Psikoloji Testi! Yaptığın Bu Davranışlardan Birini Seç, Psikolojik Anlamını Çıkaralım
Günlük hayatımızda belki de birçoğumuzun yaptığı, bize normal gelen ama altında büyük anlamlar yatan çok davranış var. Sen bu davranışlardan yaptığını seç, bilinçaltındaki psikolojik anlamını ortaya çıkaralım!
Hazırsan;
Başlayalım!
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Bu davranışlardan en çok yaptığını seçer misin?
Yüksek sesten hoşlanmıyorsun çünkü büyüdüğün yerdeki sesler seni rahatsız ediyor!
Müziksiz hiçbir şey yapamıyorsun çünkü düşünmekten kaçıyorsun.
Geceleri uyurken çok fazla çeneni sıkıyorsun çünkü söyleyemediğin çok fazla şey var.
Nedensiz yere mide bulantısı hayatında olduğu için rahatsızlık duyduğun bir insan olduğunu gösteriyor.
Her şeyi erteliyorsun çünkü duygularını kontrol edemiyorsun.
İlişkilerin hep flört aşamasında kalıyor çünkü sen güven problemi yaşıyor ve sorumluluktan kaçıyorsun.
Tek başına karar alamazsın çünkü geçmişinde çok kez hata yaptın.
Her şeyin üstesinden kendin gelmeye çalışıyorsun çünkü kimseye zayıf yönlerini göstermek istemiyorsun.
Sabah uyanırken çok fazla alarm erteliyorsun çünkü hayatında çoğu şeyden memnun değilsin.
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