Yılın Kelimesi Belli Oldu! TDK Halk Oylamasıyla Birinci Olan 2024'ün Kelimesini Paylaştı
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen '2024 yılının kelimesi' oylaması sona erdi. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı ankette yılın kelimesi belli oldu. '2024 yılının kelimesi ve kavramı' 'Kalabalık Yalnızlık' seçildi.
Oylamada diğer yer alan kelimeler ise 'merhamet', 'yabancılaşma', 'algoritma', 'yozlaşma', 'yapay zeka' ve 'dijital yorgunluk' olmuştu.
Yılın kelimesiyle ilgili Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler.'
Türk Dil Kurumu (TDK) geçen haftalarda 2024'ün kelimesini belirlemek için bir oylama başlatmıştı.
Yaklaşık 1 milyon vatandaşın katıldığı ankette yılın kelimesi belli oldu. 2024 yılının kavramı-kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu.
TDK Değerlendirme Kurulu 'kalabalık yalnızlık' kelimesine dair şu yorumu yaptı:
İnsanların giderek kendisini daha yalnız hissetmeye başladığı belirtilen açıklamada sosyal medyadaki beğeni sayılarına verilen önem eleştirildi.
"Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir."
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