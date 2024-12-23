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Yılın Kelimesi Belli Oldu! TDK Halk Oylamasıyla Birinci Olan 2024'ün Kelimesini Paylaştı

Yılın Kelimesi Belli Oldu! TDK Halk Oylamasıyla Birinci Olan 2024'ün Kelimesini Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2024 - 12:56

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen '2024 yılının kelimesi' oylaması sona erdi. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı ankette yılın kelimesi belli oldu. '2024 yılının kelimesi ve kavramı' 'Kalabalık Yalnızlık' seçildi.  

Oylamada diğer yer alan kelimeler ise 'merhamet', 'yabancılaşma', 'algoritma', 'yozlaşma', 'yapay zeka' ve 'dijital yorgunluk' olmuştu. 

Yılın kelimesiyle ilgili Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler.'

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Türk Dil Kurumu (TDK) geçen haftalarda 2024'ün kelimesini belirlemek için bir oylama başlatmıştı.

Türk Dil Kurumu (TDK) geçen haftalarda 2024'ün kelimesini belirlemek için bir oylama başlatmıştı.

Oylamada 'kalabalık yalnızlık', 'merhamet', 'yabancılaşma', 'algoritma', 'yozlaşma', 'yapay zeka' ve 'dijital yorgunluk' kelimeleri yer almıştı.

Yaklaşık 1 milyon vatandaşın katıldığı ankette yılın kelimesi belli oldu. 2024 yılının kavramı-kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu.

Yaklaşık 1 milyon vatandaşın katıldığı ankette yılın kelimesi belli oldu. 2024 yılının kavramı-kelimesi 'kalabalık yalnızlık' oldu.

TDK Değerlendirme Kurulu 'kalabalık yalnızlık' kelimesine dair şu yorumu yaptı:

TDK Değerlendirme Kurulu 'kalabalık yalnızlık' kelimesine dair şu yorumu yaptı:

'2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden 'yalnızlık' ile çokluk ifade eden 'kalabalık' aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir.' 

İnsanların giderek kendisini daha yalnız hissetmeye başladığı belirtilen açıklamada sosyal medyadaki beğeni sayılarına verilen önem eleştirildi.

İnsanların giderek kendisini daha yalnız hissetmeye başladığı belirtilen açıklamada sosyal medyadaki beğeni sayılarına verilen önem eleştirildi.

Instagram’daki beğeni sayılarıyla fazlalığıyla sözde ‘kalabalık’ ortam oluşturulduğu ifade edilirken “Yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır” denildi.

"Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir."

"Dijital dünyanın gelip geçici ilişkiler önermesi, yalnızlık hissini derinleştirmektedir."

'Hayatın giderek artan hızı, artan insan hareketliliğiyle birlikte toplumsal bağların zayıflamasıyla bağ kurmakta zorlanan bireyler, kendilerini kalabalıklar içinde yalnız hissetmektedirler. Bireyin çevresinde insan sayısının fazla olması, kendisini yalnız hissetmediği anlamına gelmemektedir. Aynı ev içinde aile bireylerinin olması, aynı yemek masasında yalnız hissetmeyi engellememektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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