onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
2024 Yılının Kelimesini Onedio Okuyucuları Seçiyor!

2024 Yılının Kelimesini Onedio Okuyucuları Seçiyor!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.12.2024 - 15:24

Yılın sonuna yaklaşırken bu yıl ile ilgili daha konuşacağımız şeyler bitmedi. Çok dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Acısıyla tatlısıyla yaşadığımız ve sonuna kadar dayanabildiğimiz bu yılı bitirirken aklımıza birçok olay geliyor. Bu yıla şöyle bi' geriye dönüp baktığımızda 'Acaba bu yıl neyin yılıydı?' diye kendimize soruyoruz. Sizce bu yılı en iyi anlatan kelime hangisi?

2024 yılının kelimesini seçiyoruz!

Haydiiiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sizce 2024 yılının en iyi anlatan kelime hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın