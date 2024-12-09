2024 Yılının Kelimesini Onedio Okuyucuları Seçiyor!

Yılın sonuna yaklaşırken bu yıl ile ilgili daha konuşacağımız şeyler bitmedi. Çok dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Acısıyla tatlısıyla yaşadığımız ve sonuna kadar dayanabildiğimiz bu yılı bitirirken aklımıza birçok olay geliyor. Bu yıla şöyle bi' geriye dönüp baktığımızda 'Acaba bu yıl neyin yılıydı?' diye kendimize soruyoruz. Sizce bu yılı en iyi anlatan kelime hangisi?

2024 yılının kelimesini seçiyoruz!

Haydiiiii!