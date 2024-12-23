Temizlik Yaparken Daha Az Su Harcamanın Yolları
Temizlik Yaparken Daha Az Su Harcamanın Yolları
Temizlik sırasında su israfını önlemek hem çevreye hem de bütçenize katkı sağlar. Ancak etkili ve kolay uygulanabilir yöntemlere odaklanmak işinizi daha da kolaylaştırır.
Aslında farkında olmadan bile su tasarrufu sağlayabiliriz ama bazı alışkanlıklar edinmek gerek. Temizlikte hangi yöntemler su tasarrufu sağlıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temizliğe başlamadan önce kirli yüzeyi nemli bir bezle silin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suyu sömürmeyen bezler kullanın. Mesela mikrofiber bezler.
Temizlik malzemelerini doğru oranda kullanın.
Mutlaka işe yarar: Temizlik kovası kullanın.
Fazla kirli yerler için ön temizlik yapın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabunlu su kullanımını mutlaka öncelik haline getirin.
Temizleyeceğiniz yüzeye temizlik ürününü püskürterek başlayın.
Çamaşır ve bulaşık makinelerini verimli kullanın.
Kullanılmış suyu farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın