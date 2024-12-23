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Temizlik Yaparken Daha Az Su Harcamanın Yolları

etiket Temizlik Yaparken Daha Az Su Harcamanın Yolları

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
23.12.2024 - 12:31

Temizlik sırasında su israfını önlemek hem çevreye hem de bütçenize katkı sağlar. Ancak etkili ve kolay uygulanabilir yöntemlere odaklanmak işinizi daha da kolaylaştırır. 

Aslında farkında olmadan bile su tasarrufu sağlayabiliriz ama bazı alışkanlıklar edinmek gerek. Temizlikte hangi yöntemler su tasarrufu sağlıyor?

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Temizliğe başlamadan önce kirli yüzeyi nemli bir bezle silin.

Temizliğe başlamadan önce kirli yüzeyi nemli bir bezle silin.

Yoğun kirli yüzeyleri hemen suyla yıkamak yerine, nemli bir bezle önce yüzeyi hafifçe silin. Bu hem inatçı kirlerin kolay çıkmasını sağlar hem de su tüketimini ciddi şekilde azaltır. Ön temizlik yaptığınızda, ihtiyaç duyduğunuz su miktarını yarıya indirebilirsiniz.

Suyu sömürmeyen bezler kullanın. Mesela mikrofiber bezler.

Suyu sömürmeyen bezler kullanın. Mesela mikrofiber bezler.

Mikrofiber bezler, diğer bezlere göre daha az suyla etkili bir temizlik sağlar. Bu bezler suyu hapsedip kiri kolayca temizlediği için fazladan durulama ihtiyacını azaltır. Yani, az suyla çok iş başarmanın en kolay yollarından biridir.

Temizlik malzemelerini doğru oranda kullanın.

Temizlik malzemelerini doğru oranda kullanın.

Fazla deterjan kullanmak, daha fazla durulama suyu gerektirir. Kullanacağınız ürün miktarını abartmadan, üreticinin önerdiği ölçüde kullanarak hem su tüketimini hem de temizlik süresini kısaltabilirsiniz. Böylece işleriniz daha hızlı ve verimli tamamlanır.

Mutlaka işe yarar: Temizlik kovası kullanın.

Mutlaka işe yarar: Temizlik kovası kullanın.

Her alanı ayrı ayrı suyla yıkamak yerine bir temizlik kovası kullanarak su tasarrufu yapabilirsiniz. Özellikle yer silerken bir kova suyla tüm evi temizlemek oldukça pratiktir. Bu yöntem sadece su değil zaman tasarrufu da sağlar.

Fazla kirli yerler için ön temizlik yapın.

Fazla kirli yerler için ön temizlik yapın.

Zemin ya da yüzeydeki yoğun kirleri temiz su kullanmadan önce silmek işinizi kolaylaştırır. Kuru bir bez ya da elektrikli süpürgeyle kirleri topladıktan sonra az miktarda suyla çok daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.

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Sabunlu su kullanımını mutlaka öncelik haline getirin.

Sabunlu su kullanımını mutlaka öncelik haline getirin.

Her yüzeyi temizlemek için duru suya ihtiyaç yoktur. Sabunlu veya deterjanlı bir su hazırlayıp yüzeyleri bu karışımla temizlemek, su tüketimini azaltırken aynı zamanda kiri daha hızlı çözmenizi sağlar. Daha sonra yalnızca nemli bir bezle silerek temizlik işinizi tamamlayabilirsiniz.

Temizleyeceğiniz yüzeye temizlik ürününü püskürterek başlayın.

Temizleyeceğiniz yüzeye temizlik ürününü püskürterek başlayın.

Geniş yüzeyleri yıkamak yerine suyu bir püskürtme şişesine koyarak kullanmak su tasarrufu sağlar. Bu yöntemle fazla su harcamadan etkili bir temizlik yapabilirsiniz. Özellikle cam, tezgah ya da aynalar gibi alanlarda püskürtme şişesi işinizi oldukça kolaylaştırır.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini verimli kullanın.

Makineyi yarı doluyken çalıştırmak, su ve enerji israfına neden olur. Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi tamamen dolduğunda çalıştırarak hem tasarruf edebilir hem de çevreye katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca eco modlu makineler daha az su tükettiği için tercih edilebilir.

Kullanılmış suyu farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz.

Örneğin sebze ya da meyve yıkarken kullanılan suyu atmak yerine bitkilerinizi sulamak ve hatta klozeti temizlemek için kullanabilirsiniz. Böylece hem temizlik hem de bahçe işleriniz için aynı suyu iki kez kullanmış olursunuz. Bu yöntem, su tasarrufunda fark yaratabilir.

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Ma Belle
Ma Belle
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