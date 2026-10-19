Tüm Ev Temizliğini Yarım Saatte Bitirmenin Yolları

Zamanın yarısını süpürge yapıp diğer yarısını viledanın peşinde harcamak en büyük zaman hırsızıdır. Philips AquaTrio 9000 Serisi Kablosuz Islak-Kuru Dikey Süpürge ile sert zeminlerde süpürme, silme ve sıvı çekme işlemini tek hamlede halledebilirsin. Dakikada 4.000 devir dönen patentli AquaSpin çift fırçaları ve PowerCyclone Aqua teknolojisi sayesinde yere sürekli temiz su vererek tozu, çamuru, yapışkan lekeleri ve dökülen sıvıları anında çeker. Üstelik temizlik bitince temizleme istasyonunda kendi kendini otomatik yıkayıp kuruttuğu için cihaz temizlemekle de vakit kaybetmezsin.