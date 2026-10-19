Tüm Ev Temizliğini Yarım Saatte Bitirmenin Yolları
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Tüm evi temizliği yarım saatte bitirilir mi? Doğru ve pratik adımları uygularsan evet. Bu sefer temizliği yarım saatte bitirmenin yollarına bakıyoruz, hadi başlayalım!
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1. Planlama önemli! Önce güzel bir temizlik planı yap.
2. Tek bir odaya odaklanma kuralı
3. Sepet yöntemiyle etraftaki dağınıklığı topla
4. Mikrofiber bezlerden destek al
5. Önce banyo ve mutfağa müdahale et
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6. Hem süpür hem temizle hem de kurut
7. Dikey süpürgeni el süpürgesine dönüştürerek detay yerleri temizle
8. Yatakları ve koltukları hızlıca topla
9. Evi 5 dakika boyunca çapraz havalandır
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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