Yılda Kaç Bardak Kahve İçtiğini Buluyoruz!
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“Ben günde bir bardak kahve içiyorum ya…” diyorsun ama sonra sabah kahvesi, öğleden sonra kahvesi, arkadaşla buluşma kahvesi derken hesap biraz karışıyor. Hiç merak ettin mi, bütün bunları bir seneye yaydığında kaç bardak ediyor?
Hazırsan öğrenelim!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabah uyandığında kahve içme ihtimalin ne kadar yüksek? Puanlar mısın?
2. Sabah kahveni bitirdin. Bir saat sonra biri sana kahve teklif etti...
3. Kahve menüsünden sadece bir tanesini hayat boyu içebileceksin. Hangisini seçersin?
4. Kahveni nasıl içersin?
5. Söyle bakalım, yolculuklarda kahve almak için özellikle mola verdiğin olur mu?
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6. Uzun bir çalışma gecesinde yanında hangisi olsun?
7. Neredeyse bitiriyoruz! Kahvenin yanına bir tatlı söyleyeceksin. Hangisi masaya gelsin?
8. Son olarak, kahve makinesi ya da ekipmanı almak seni gereğinden fazla heyecanlandırır mı?
Yılda 100 bardaktan az!
Yılda 100–250 bardak!
Yılda 250–500 bardak!
Yılda 500 bardaktan fazla!
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