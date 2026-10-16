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Yılda Kaç Bardak Kahve İçtiğini Buluyoruz!

etiket Yılda Kaç Bardak Kahve İçtiğini Buluyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
16.10.2026 - 12:01
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“Ben günde bir bardak kahve içiyorum ya…” diyorsun ama sonra sabah kahvesi, öğleden sonra kahvesi, arkadaşla buluşma kahvesi derken hesap biraz karışıyor.  Hiç merak ettin mi, bütün bunları bir seneye yaydığında kaç bardak ediyor?

Hazırsan öğrenelim!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabah uyandığında kahve içme ihtimalin ne kadar yüksek? Puanlar mısın?

1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabah uyandığında kahve içme ihtimalin ne kadar yüksek? Puanlar mısın?

2. Sabah kahveni bitirdin. Bir saat sonra biri sana kahve teklif etti...

2. Sabah kahveni bitirdin. Bir saat sonra biri sana kahve teklif etti...

3. Kahve menüsünden sadece bir tanesini hayat boyu içebileceksin. Hangisini seçersin?

4. Kahveni nasıl içersin?

4. Kahveni nasıl içersin?

5. Söyle bakalım, yolculuklarda kahve almak için özellikle mola verdiğin olur mu?

5. Söyle bakalım, yolculuklarda kahve almak için özellikle mola verdiğin olur mu?
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6. Uzun bir çalışma gecesinde yanında hangisi olsun?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Kahvenin yanına bir tatlı söyleyeceksin. Hangisi masaya gelsin?

8. Son olarak, kahve makinesi ya da ekipmanı almak seni gereğinden fazla heyecanlandırır mı?

8. Son olarak, kahve makinesi ya da ekipmanı almak seni gereğinden fazla heyecanlandırır mı?

Yılda 100 bardaktan az!

Yılda 100 bardaktan az!

Sen kahveyi seviyorsun ama öyle “Onsuz yaşayamam” seviyesinde değilsin. Canın isterse içiyor, istemezse günlerce aklına bile gelmeyebiliyor. Kahve senin için daha çok keyif, sohbet ve arada kendini şımartma meselesi. Yani fincanla ilişkiniz gayet sağlıklı ve sakin; kahve seni değil, sen kahveyi yönetiyorsun. 😄

Yılda 100–250 bardak!

Yılda 100–250 bardak!

Kahve hayatında kendine gayet güzel bir yer kapmış. Sabahları, iş arasında ya da arkadaş buluşmalarında bir fincan sana iyi geliyor ama olay hâlâ kontrol altında. Bazı günler kahveyi pas geçebilir, bazı günler ikinci fincanı da gönül rahatlığıyla içebilirsin. Kısacası kahve senin rutininin tatlı bir parçası ama henüz evin üçüncü bireyi değil. 😅

Yılda 250–500 bardak!

Yılda 250–500 bardak!

Tamam, burada işler biraz ciddileşiyor. Kahve artık gün içinde “arada içtiğin” bir şey değil, hayatının gayet düzenli bir oyuncusu. Sabah bir tane, gün içinde bir tane daha derken fincanlar sessizce birikiyor. Kahve kokusunu uzaktan tanıyor, güzel bir kafe görünce rotayı hafifçe değiştirebiliyorsan şaşırmayız. 😄 Senin kahveyle ilişkin bayağı oturmuş durumda.

Yılda 500 bardaktan fazla!

Yılda 500 bardaktan fazla!

Sen kahve içmiyorsun, kahveyle resmen ortak yaşam kurmuşsun. 😅 Sabah kahvesi, çalışma kahvesi, mola kahvesi, arkadaş kahvesi derken gün içinde fincanların birbiriyle vardiya değiştirdiği oluyor. Evde kahve bitmesi küçük bir stok problemi değil, doğrudan acil durum olabilir. Kısacası yıllık kahve sayacın hızla dönüyor; kahve senin için içecekten çok yaşam tarzına dönüşmüş!

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