Yılda Kaç Bardak Kahve İçtiğini Buluyoruz!

Sen kahveyi seviyorsun ama öyle “Onsuz yaşayamam” seviyesinde değilsin. Canın isterse içiyor, istemezse günlerce aklına bile gelmeyebiliyor. Kahve senin için daha çok keyif, sohbet ve arada kendini şımartma meselesi. Yani fincanla ilişkiniz gayet sağlıklı ve sakin; kahve seni değil, sen kahveyi yönetiyorsun. 😄