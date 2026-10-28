29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları 2026! Cumhuriyet'in 103. Yılına Özel Atatürk'lü, Resimli Kutlama Sözleri

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde, geçmişimizin kahramanlarına minnettarlıkla yaklaşıyoruz. Onlar, özgürlük ve bağımsızlık uğruna büyük fedakarlıklar yaptılar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; özgürlük ve bağımsızlık. Cumhuriyetimizin 103. yaşı kutlu olsun, Ata'mızın emaneti sonsuza dek yaşasın!

Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...