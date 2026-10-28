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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları 2026! Cumhuriyet'in 103. Yılına Özel Atatürk'lü, Resimli Kutlama Sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları 2026! Cumhuriyet'in 103. Yılına Özel Atatürk'lü, Resimli Kutlama Sözleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 23:36
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük armağanı olan Cumhuriyet, 2026 yılı itibarıyla tam 103. yaşını dolduruyor! Türkiye'nin dört bir yanında aynı gurur ve heyecanla kutlanan bu şanlı günde, bağımsızlık ateşimizi dijital mecralara da taşımak istiyoruz. Instagram, WhatsApp, Facebook ve X gibi platformlarda sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, Atatürk'ün izinde hazırlanan en güncel, resimli ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sizin için bir araya getirdik.

İşte 103. yıla özel, milli coşkuyu iliklerinize kadar hissettirecek yepyeni kutlama sözleri. 

Şimdiden iyi bayramlar!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

  • 'Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.'

  • Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

  • Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıl dönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun… Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

  • Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Cumhuriyet'in 103. Yılına Özel Kutlama Mesajları

Cumhuriyet'in 103. Yılına Özel Kutlama Mesajları

  • İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

  • Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'

  • 'Egemenlik verilmez, alınır. Cumhuriyetimizin 103. yılında, bağımsızlık ateşiyle yanan tüm milletimizin bayramı kutlu olsun!'

  • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

En Anlamlı 29 Ekim Mesajları ve Sözleri

En Anlamlı 29 Ekim Mesajları ve Sözleri

  • Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

  • Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde, geçmişimizin kahramanlarına minnettarlıkla yaklaşıyoruz. Onlar, özgürlük ve bağımsızlık uğruna büyük fedakarlıklar yaptılar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

  • Bir ulusun onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır; özgürlük ve bağımsızlık. Cumhuriyetimizin 103. yaşı kutlu olsun, Ata'mızın emaneti sonsuza dek yaşasın!

  • Cefakar bir neslin torunları olarak bizim bu günleri görmemizi sağlayan tüm dedelerimize ve Gazi Mustafa Kemal'e minnetlerimi sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun...

  • Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Derin ve Duygulu 29 Ekim Kutlama Sözleri

Derin ve Duygulu 29 Ekim Kutlama Sözleri

  • Cumhuriyetimizin 103. yılında, ulusumuzun birlik, beraberlik ve ilerleme yolunda attığı büyük adımları kutluyoruz!

  • Cumhuriyetimizin 103. yılında, geleceğe umutla bakıyor ve daha da güçleniyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

  • Cumhuriyetimizin aydınlık geleceğini inşa etmek için el birliğiyle çalışmaya devam edelim. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

  • Cumhuriyetimizin 103. yılında, tüm vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hedeflere yürümek için çabalamaya devam edelim. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

  • Cumhuriyet, özgürlüğün ve eşitliğin en değerli mirasıdır. Bu özel günde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir aradayız. Kutlu olsun!

  • Cumhuriyetimizin 103. yılında, geçmişimizin mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak için bir aradayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı değerlere sadık kalmaya devam edeceğiz.

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun!

  • 29 Ekim 1923, Türk milletinin tarihinde unutulmaz bir sayfa. Cumhuriyetimizin 103. yılında, geçmişimizden aldığımız ilhamla, geleceğe umutla bakıyoruz.

Türk Bayraklı ve Atatürklü 29 Ekim Mesajları

Türk Bayraklı ve Atatürklü 29 Ekim Mesajları

  • Cumhuriyetsiz bir toplum, yarınsız bir gündür. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.

  • Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

  • Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

  • Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

  • Cumhuriyetimizin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hasret ve özlemle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

  • El birliğiyle daha laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

  • Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

  • Gözlerimizde Cumhuriyet'in ışığı, kalbimizde Atatürk sevgisiyle nice 103 yıllara! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

  • Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir.

  • Cumhuriyet, özgürlüğümüzün ve demokrasimizin güvencesidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutluyoruz!

  • Cumhuriyet, halkın iradesinin zaferidir. 29 Ekim kutlu olsun.

  • Bugün, en büyük kahramanlık destanımız yazıldı. 29 Ekim kutlu olsun!

Atatürk'ün Cumhuriyet Sözleri

Atatürk'ün Cumhuriyet Sözleri

  • 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.'

  • 'Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.'

  • 'Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.'

  • 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.'

  • 'Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.'

  • 'Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.'

  • 'Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.'

  • 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.'

En Güzel ve Özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

En Güzel ve Özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş hikayesinin gururunu ve heyecanını paylaşarak, Cumhuriyetimizin ilanının 103. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

  • Tam 103 yıl önce, milletimizin en büyük mücadelesini Cumhuriyetle taçlandırdık. Cumhuriyet Bayramımızın 103. yılı kutlu olsun!

  • Cumhuriyet, geleceğimizin güvencesidir. Kutlu olsun.

  • 29 Ekim, özgürlüğümüzün güvencesidir. Canları pahasına mücadele eden tüm kahramanlarımıza teşekkürlerimizle.

  • 29 Ekim, milletin egemenliğini, özgürlüğünü ve onurunu dünyaya duyurduğu gündür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

  • Bir milletin kaderini değiştiren en büyük adım, Cumhuriyet’tir. 29 Ekim, bağımsızlığımızın sembolüdür. 103 yıldır değişmeyen tutku ve heyecanla bayramımız kutlu olsun!

Kısa 29 Ekim Kutlama Mesajları

Kısa 29 Ekim Kutlama Mesajları

  • Her daim Atatürk’ün izinde. Nice bayramlara.

  • Cumhuriyet demek bağımsızlık demek. 29 Ekim kutlu olsun.

  • Kuruluşumuz, Ata’mızın en büyük mirası olan cumhuriyeti kutlamaktan büyük gurur duyuyor. Sevgi, saygı ve rahmetle.

  • Türkiye’nin aydınlık günleri için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

  • 'Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.'

  • 'Bugün bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!'

  • 'Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.'

  • 'Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet’in ışığında nice 29 Ekim’lere!'

En Özel Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Sözleri

En Özel Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Sözleri

  • '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.'

  • '29 Ekim 1923’te atılan o büyük adım, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesidir. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!'

  • 'Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Her daim Atatürk'ün izinde, 103. yaşında Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!'

  • 'Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanımızın gururunu ve heyecanını paylaşarak, Cumhuriyetimizin ilanının 103. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.'

  • “Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Türk milletinin karakterine en uygun olan yönetim şeklidir.” – Mustafa Kemal Atatürk

  • '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük simgesidir. Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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