Kızlar Buraya: Rahat ve Şık Ofis Kombinleri

Siyah, lacivert veya koyu gri bir pantolonun üzerine beyaz ya da açık tonlarda bir gömlek giyerek her zaman çalışan bir kombin oluşturman mümkün. Gömleğin birkaç düğmesini açık bırakıp kollarını hafifçe kıvırabilirsin, bizce bu olayı bayağı bir değiştiriyor. Sivri burunlu ayakkabı yerine ise sade bir spor ayakkabı tercih edersen çok ama çok iyi olur.