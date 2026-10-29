"Nursema" Ceren Karakoç'un Babasına Kavuştuğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Tam Not Aldı

Nursema'nın dönüşü aslında ilk tanıtımdan itibaren tartışma yaratmıştı. İlk fragmanda mezarlıkta Asil'in karşısına çıkan Nursema'nın dönüşü, izleyicilere göre yeterince çarpıcı değildi. 26 Ekim Pazartesi yayınlanan ikinci tanıtımda ise aylarca ölü bilinen bir aile üyesinin sakin tepkilerle karşılanması eleştirildi; pek çok kişi Nursema'nın adeta tatilden dönmüş gibi karşılandığını savundu.

Üçüncü fragman ise rüzgarı tersine çevirdi. Show TV'nin paylaşımı kısa sürede yaklaşık 1 milyon görüntülenmeye ve 3 binin üzerinde beğeniye ulaştı. Daha önce dönüşü eleştiren izleyicilerin bir kısmı da görüşünü değiştirdi. 'İşte beklediğimiz fragman bu' diyenler, bu tanıtımın ilk fragman yerine yayınlanması gerektiğini savundu.