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"Nursema" Ceren Karakoç'un Babasına Kavuştuğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Tam Not Aldı

"Nursema" Ceren Karakoç'un Babasına Kavuştuğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Tam Not Aldı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 09:26
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Kızılcık Şerbeti’nin 145. bölümünden yayınlanan üçüncü fragmanda Nursema, Ömer’le birlikte Ünallar’ın evine döndü. Abdullah’ın kızını karşısında gördüğü an, baba ve kızın gözyaşlarına boğulduğu bir kavuşmaya dönüştü. İlk iki fragmanda yüzeysel bulunan dönüş bu kez seyirciden tam not aldı. Nursema’yı görünce bayılan Asil ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm 3. fragmanında Nursema, Ömer'le birlikte Ünallar'ın kapısından içeri girdi.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm 3. fragmanında Nursema, Ömer'le birlikte Ünallar'ın kapısından içeri girdi.

Show TV'nin 28 Ekim Çarşamba günü yayınladığı yeni tanıtım, 'Baba ben geldim...' sözleriyle duyuruldu. Fragmanda Ömer, aylardır öldüğü sanılan Nursema'yı Ünallar'ın evine getiriyor. Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema, aile sofra başındayken salona adım atıyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayat verdiği Abdullah'ın kızını karşısında gördüğü an, tanıtımın en duygusal sahnesi oldu. Baba ve kızın gözyaşlarına boğulduğu kavuşma anı, hasret dolu bir buluşmaya dönüştü.

Ancak sahnenin ikinci yarısı bambaşka bir sürprizle geldi. Nursema'yı karşısında gören Asil'in olduğu yere yığılması, dönüşün ardında yatan gerçeğe dair merakı da artırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm 3. fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

İlk iki fragmanda "yüzeysel" bulunan dönüş, üçüncü tanıtımda baba-kız sahnesiyle karşılık buldu.

İlk iki fragmanda "yüzeysel" bulunan dönüş, üçüncü tanıtımda baba-kız sahnesiyle karşılık buldu.

Nursema'nın dönüşü aslında ilk tanıtımdan itibaren tartışma yaratmıştı. İlk fragmanda mezarlıkta Asil'in karşısına çıkan Nursema'nın dönüşü, izleyicilere göre yeterince çarpıcı değildi. 26 Ekim Pazartesi yayınlanan ikinci tanıtımda ise aylarca ölü bilinen bir aile üyesinin sakin tepkilerle karşılanması eleştirildi; pek çok kişi Nursema'nın adeta tatilden dönmüş gibi karşılandığını savundu.

Üçüncü fragman ise rüzgarı tersine çevirdi. Show TV'nin paylaşımı kısa sürede yaklaşık 1 milyon görüntülenmeye ve 3 binin üzerinde beğeniye ulaştı. Daha önce dönüşü eleştiren izleyicilerin bir kısmı da görüşünü değiştirdi. 'İşte beklediğimiz fragman bu' diyenler, bu tanıtımın ilk fragman yerine yayınlanması gerektiğini savundu.

Asil'in bayılması fragmanın en çok konuşulan anı oldu.

Asil'in bayılması fragmanın en çok konuşulan anı oldu.
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Duygusal kavuşma sahnesi kadar Asil'in tepkisi de gündem oldu. Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil'in bayılıp yere düştüğü an, sosyal medyada binlerce beğeni alan paylaşımlara konu oldu. Pek çok izleyici fragmanı duygulanarak izlerken Asil'i görünce kahkahayı bastığını yazdı. Kimileri ise ölü bilinen birinin dönüşüne en doğru tepkiyi Asil'in verdiğini öne sürdü.

İşte Nursema'nın baba sahnesini işleyen yeni fragmana gelen yorumlar:

İşte Nursema'nın baba sahnesini işleyen yeni fragmana gelen yorumlar:
twitter.com
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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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