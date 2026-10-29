"Nursema" Ceren Karakoç'un Babasına Kavuştuğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Tam Not Aldı
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Kızılcık Şerbeti’nin 145. bölümünden yayınlanan üçüncü fragmanda Nursema, Ömer’le birlikte Ünallar’ın evine döndü. Abdullah’ın kızını karşısında gördüğü an, baba ve kızın gözyaşlarına boğulduğu bir kavuşmaya dönüştü. İlk iki fragmanda yüzeysel bulunan dönüş bu kez seyirciden tam not aldı. Nursema’yı görünce bayılan Asil ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm 3. fragmanında Nursema, Ömer'le birlikte Ünallar'ın kapısından içeri girdi.
İlk iki fragmanda "yüzeysel" bulunan dönüş, üçüncü tanıtımda baba-kız sahnesiyle karşılık buldu.
Asil'in bayılması fragmanın en çok konuşulan anı oldu.
İşte Nursema'nın baba sahnesini işleyen yeni fragmana gelen yorumlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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