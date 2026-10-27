"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Dönüş Hikayesi Belli Oldu, Seyirci İkna Olmadı
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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımla Nursema'nın dönüş hikayesi belli oldu. Kıvılcım ve Ömer'in karşısına çıkan Nursema'nın kazayı hatırlamıyor gibi görünmesi dikkat çekerken, seyirci dönüş sahnelerindeki sakin tepkilere takıldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin ikinci tanıtımında Nursema'nın dönüş hikayesi belli oldu.
Aylarca ölü bilinen Nursema'nın bu kadar sakin karşılanması seyirciyi ikna etmedi.
İşte Nursema'nın dönüş hikayesine gelen yorumlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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