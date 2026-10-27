"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Dönüş Hikayesi Belli Oldu, Seyirci İkna Olmadı

İzleyicilerin en çok takıldığı nokta, ölü bilinen bir aile üyesinin geri dönüşüne verilen tepkiler oldu. Pek çok kişi karakterlerin şaşkınlık ya da şok yaşamadığını, Nursema'nın adeta tatilden dönmüş gibi karşılandığını savundu.

Arabada ve kahvaltı masasında geçen sakin sahneler de eleştirilerden payını aldı. Bazı izleyiciler, aylardır ortada olmayan Nursema'ya kimsenin 'Neredeydin, ne yaptın?' diye sormamasını senaryo çelişkisi olarak yorumladı.

Nursema'nın mezarlıkta Asil'in karşısına çıktığı ilk fragman da benzer tepkiler almıştı. İkinci tanıtımla birlikte eleştirilerin dozu arttı; kimi izleyiciler eski senaristlerin dönemini anarak dönüşün çok daha olaylı yazılabileceğini dile getirdi.