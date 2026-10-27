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"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Dönüş Hikayesi Belli Oldu, Seyirci İkna Olmadı

"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Dönüş Hikayesi Belli Oldu, Seyirci İkna Olmadı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 13:21
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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımla Nursema'nın dönüş hikayesi belli oldu. Kıvılcım ve Ömer'in karşısına çıkan Nursema'nın kazayı hatırlamıyor gibi görünmesi dikkat çekerken, seyirci dönüş sahnelerindeki sakin tepkilere takıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nin ikinci tanıtımında Nursema'nın dönüş hikayesi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci tanıtımında Nursema'nın dönüş hikayesi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölüm öncesi heyecan artıyor. Show TV'nin 26 Ekim Pazartesi akşamı paylaştığı ikinci tanıtım, Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın diziye nasıl döneceğini ortaya koydu.

Tanıtımda Ömer ve Kıvılcım, Nursema'nın yaşadığı haberini almalarıyla büyük bir şok yaşıyor. Aylardır öldüğü sanılan Nursema'yı bulan isimler de onlar oluyor. Ancak ikilinin bu haberi nasıl ve kimden öğrendiği henüz netlik kazanmadı. Tanıtımın en dikkat çekici ayrıntısı ise Nursema'nın kazayı hatırlamıyor gibi görünmesi oldu. Karakterin o geceye dair hafızasını gerçekten kaybedip kaybetmediği, yeni bölümün en çok merak edilen sorusu haline geldi.

Aylarca ölü bilinen Nursema'nın bu kadar sakin karşılanması seyirciyi ikna etmedi.

Aylarca ölü bilinen Nursema'nın bu kadar sakin karşılanması seyirciyi ikna etmedi.

İzleyicilerin en çok takıldığı nokta, ölü bilinen bir aile üyesinin geri dönüşüne verilen tepkiler oldu. Pek çok kişi karakterlerin şaşkınlık ya da şok yaşamadığını, Nursema'nın adeta tatilden dönmüş gibi karşılandığını savundu.

Arabada ve kahvaltı masasında geçen sakin sahneler de eleştirilerden payını aldı. Bazı izleyiciler, aylardır ortada olmayan Nursema'ya kimsenin 'Neredeydin, ne yaptın?' diye sormamasını senaryo çelişkisi olarak yorumladı.

Nursema'nın mezarlıkta Asil'in karşısına çıktığı ilk fragman da benzer tepkiler almıştı. İkinci tanıtımla birlikte eleştirilerin dozu arttı; kimi izleyiciler eski senaristlerin dönemini anarak dönüşün çok daha olaylı yazılabileceğini dile getirdi.

İşte Nursema'nın dönüş hikayesine gelen yorumlar:

İşte Nursema'nın dönüş hikayesine gelen yorumlar:
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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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