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Mimarlık Okuyan Bir Öğrenci Deprem İzolatörlü Maketlerin Test Edildiği Dersi Paylaştı

Mimarlık Okuyan Bir Öğrenci Deprem İzolatörlü Maketlerin Test Edildiği Dersi Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
29.10.2026 - 09:29 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 09:49

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Deprem kuşağında yer alan ülkemizde mimarlık ve inşaat mühendisliği, yalnızca estetikle ya da hesapla sınırlı olmayan, doğrudan can güvenliğiyle bağlantılı bölümler olarak görülüyor. Bu bölümlerin eğitimi ise hem uzun hem de oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Üstelik bir binanın depreme karşı ne kadar dayanıklı olacağı, çoğu zaman daha çizim masasındayken, yani mimari tasarım aşamasında şekilleniyor. Haliyle öğrencilerin derslerde hazırladığı maketler de bu yüzden çok daha fazla anlam taşıyor.

'eminaalphan' isimli kullanıcı, 'Deprem izolatörleri maketleri günü' notuyla paylaştığı videoda Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki mimarlık dersinde maketlerin sırayla sarsma düzeneğine konulduğu anları gösterdi. Kimi maketin testi geçip ayakta kaldığı, izolatörleri sökülen bir maketin ise yenik düştüğü görüldü. Sınıftaki o gerilim dolu anlar izleyenleri, konuyla hiç ilgileri olmasa bile ekran başında heyecanlandırdı.

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Mimarlık eğitiminde deprem, tek bir dersin değil taşıyıcı sistem, yapı bilgisi ve yapı statiği gibi birçok dersin ortak konusu olarak karşımıza çıkıyor.

Mimarlık eğitiminde deprem, tek bir dersin değil taşıyıcı sistem, yapı bilgisi ve yapı statiği gibi birçok dersin ortak konusu olarak karşımıza çıkıyor.

Öğrenciler bir yapının ağırlığının nasıl taşındığını, kolon ve kirişlerin birlikte nasıl çalıştığını ve binanın geometrisinin depremde ne kadar belirleyici olduğunu bu derslerde öğreniyor. Maketler de tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü kağıt üzerinde güvenli görünen bir sistemin gerçekten ayakta kalıp kalmadığı ancak sallanan bir düzenekte anlaşılabiliyor.

Videoda test edilen deprem izolatörü ise binanın temeli ile üst yapısı arasına yerleştirilen ve depremin enerjisinin binaya geçmeden büyük ölçüde sönümlenmesini sağlayan bir sistem. Yer sarsılırken temel hareket ediyor, üstteki yapı ise çok daha az sarsılıyor. Dünyada ve ülkemizde kauçuk ya da sürtünmeli sarkaç tipi izolatörler kullanılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde izolatörlü hastane binalarının büyük hasar görmeden ayakta kalması da bu teknolojiye olan ilgiyi artırmıştı.

Videodaki maketlerin birbirinden farklı tasarımlarla hazırlanması ise öğrencilere aynı soruya birden fazla cevap verilebileceğini gösteriyor. Kimi maket hafif ve esnek, kimi ise çaprazlarla desteklenmiş sağlam bir yapıya sahip. Sonuçta bu dersler, mimarlık ile mühendislik arasındaki iş birliğinin neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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