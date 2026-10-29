Mimarlık Okuyan Bir Öğrenci Deprem İzolatörlü Maketlerin Test Edildiği Dersi Paylaştı

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde mimarlık ve inşaat mühendisliği, yalnızca estetikle ya da hesapla sınırlı olmayan, doğrudan can güvenliğiyle bağlantılı bölümler olarak görülüyor. Bu bölümlerin eğitimi ise hem uzun hem de oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Üstelik bir binanın depreme karşı ne kadar dayanıklı olacağı, çoğu zaman daha çizim masasındayken, yani mimari tasarım aşamasında şekilleniyor. Haliyle öğrencilerin derslerde hazırladığı maketler de bu yüzden çok daha fazla anlam taşıyor.
'eminaalphan' isimli kullanıcı, 'Deprem izolatörleri maketleri günü' notuyla paylaştığı videoda Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki mimarlık dersinde maketlerin sırayla sarsma düzeneğine konulduğu anları gösterdi. Kimi maketin testi geçip ayakta kaldığı, izolatörleri sökülen bir maketin ise yenik düştüğü görüldü. Sınıftaki o gerilim dolu anlar izleyenleri, konuyla hiç ilgileri olmasa bile ekran başında heyecanlandırdı.
Mimarlık eğitiminde deprem, tek bir dersin değil taşıyıcı sistem, yapı bilgisi ve yapı statiği gibi birçok dersin ortak konusu olarak karşımıza çıkıyor.
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