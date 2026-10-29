Mimarlık Okuyan Bir Öğrenci Deprem İzolatörlü Maketlerin Test Edildiği Dersi Paylaştı

Öğrenciler bir yapının ağırlığının nasıl taşındığını, kolon ve kirişlerin birlikte nasıl çalıştığını ve binanın geometrisinin depremde ne kadar belirleyici olduğunu bu derslerde öğreniyor. Maketler de tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü kağıt üzerinde güvenli görünen bir sistemin gerçekten ayakta kalıp kalmadığı ancak sallanan bir düzenekte anlaşılabiliyor.

Videoda test edilen deprem izolatörü ise binanın temeli ile üst yapısı arasına yerleştirilen ve depremin enerjisinin binaya geçmeden büyük ölçüde sönümlenmesini sağlayan bir sistem. Yer sarsılırken temel hareket ediyor, üstteki yapı ise çok daha az sarsılıyor. Dünyada ve ülkemizde kauçuk ya da sürtünmeli sarkaç tipi izolatörler kullanılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde izolatörlü hastane binalarının büyük hasar görmeden ayakta kalması da bu teknolojiye olan ilgiyi artırmıştı.

Videodaki maketlerin birbirinden farklı tasarımlarla hazırlanması ise öğrencilere aynı soruya birden fazla cevap verilebileceğini gösteriyor. Kimi maket hafif ve esnek, kimi ise çaprazlarla desteklenmiş sağlam bir yapıya sahip. Sonuçta bu dersler, mimarlık ile mühendislik arasındaki iş birliğinin neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.