İzmir'deki Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri Geleneksel Zeybek ve Vals Gösterisini Yaptı

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Cumhuriyet Bayramı yaklaştıkça ülkemizin dört bir yanındaki okullar, 29 Ekim coşkusunu bahçelerde, sahnelerde ve törenlerde yaşatmaya hazırlanıyor. Okul bahçelerinde aylarca süren çalışmalarla hazırlanan gösteriler, öğrencilerin Cumhuriyet'e duyduğu bağlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor.
İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencileri de her yıl merakla beklenen geleneksel gösteriyle bu coşkuya ortak oldu. Öğrenciler önce vals yaptı, ardından zeybek gösterisini gerçekleştirdi. Atatürk portresi, Türk bayrağı ve ışıklarla süslenen okul bahçesindeki o anlar izleyenlerin içini ısıttı.
Zeybek ve vals bir okul bahçesinde buluştu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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