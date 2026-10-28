İzmir'deki Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri Geleneksel Zeybek ve Vals Gösterisini Yaptı

Cumhuriyet Bayramı yaklaştıkça ülkemizin dört bir yanındaki okullar, 29 Ekim coşkusunu bahçelerde, sahnelerde ve törenlerde yaşatmaya hazırlanıyor. Okul bahçelerinde aylarca süren çalışmalarla hazırlanan gösteriler, öğrencilerin Cumhuriyet'e duyduğu bağlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencileri de her yıl merakla beklenen geleneksel gösteriyle bu coşkuya ortak oldu. Öğrenciler önce vals yaptı, ardından zeybek gösterisini gerçekleştirdi. Atatürk portresi, Türk bayrağı ve ışıklarla süslenen okul bahçesindeki o anlar izleyenlerin içini ısıttı.

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