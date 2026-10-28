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İzmir'deki Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri Geleneksel Zeybek ve Vals Gösterisini Yaptı

İzmir'deki Saint Joseph Fransız Lisesi Öğrencileri Geleneksel Zeybek ve Vals Gösterisini Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 09:39

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Cumhuriyet Bayramı yaklaştıkça ülkemizin dört bir yanındaki okullar, 29 Ekim coşkusunu bahçelerde, sahnelerde ve törenlerde yaşatmaya hazırlanıyor. Okul bahçelerinde aylarca süren çalışmalarla hazırlanan gösteriler, öğrencilerin Cumhuriyet'e duyduğu bağlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencileri de her yıl merakla beklenen geleneksel gösteriyle bu coşkuya ortak oldu. Öğrenciler önce vals yaptı, ardından zeybek gösterisini gerçekleştirdi. Atatürk portresi, Türk bayrağı ve ışıklarla süslenen okul bahçesindeki o anlar izleyenlerin içini ısıttı.

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Zeybek ve vals bir okul bahçesinde buluştu.

Zeybek ve vals bir okul bahçesinde buluştu.

Ege'nin efe kültüründen doğan zeybek, Atatürk'ün hem en çok sevdiği hem de bizzat severek icra ettiği bir dans olarak biliniyor. Avrupa salonlarından dünyaya yayılan vals ise Cumhuriyet döneminde balo kültürüyle özdeşleşen zarif bir dans olarak yer buldu. İki farklı dünyanın bu kadar uyumlu bir araya gelmesi, gösteriyi adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

Gösterinin sahnelendiği okul da en az gösteri kadar köklü. 1841 yılında kurulan İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, Frerler Cemiyeti'nin Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda açılan okullardan biri ve İzmir'deki tek Fransız lisesi olma özelliğini koruyor. Fransız eğitim geleneğini iki yüzyıla yaklaşan geçmişiyle sürdüren okulun öğrencilerinin Cumhuriyet'e duyduğu bağlılığı zeybek ve valsle bir arada anlatması, ülkemizin farklı kültürlerle yoğrulmuş kimliğini de bir kez daha hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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