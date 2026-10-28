Eskişehir'de Bir Anaokulunun Minik Öğrencileri Cumhuriyet'in İlanını Duyuran Gazeteleri Sokakta Dağıttı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 103. yıl dönümü yaklaşırken ülkemizin dört bir yanında hazırlıklar tamamlandı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, yedisinden yetmişine her yaştan insan tarafından coşkuyla kutlanacak.
Eskişehir'de bir anaokulunun öğrencileri de 29 Ekim heyecanını sokağa taşıdı. Dönem kıyafetlerini giyen, kasket ve şapkalarıyla dikkat çeken minikler, Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazeteleri kafelerde oturanlara ve yoldan geçenlere tek tek dağıttı. Çocukların bu sevimli çabası görenlerin içini ısıttı.
"Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor!"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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