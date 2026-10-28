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Eskişehir'de Bir Anaokulunun Minik Öğrencileri Cumhuriyet'in İlanını Duyuran Gazeteleri Sokakta Dağıttı

Eskişehir'de Bir Anaokulunun Minik Öğrencileri Cumhuriyet'in İlanını Duyuran Gazeteleri Sokakta Dağıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 08:42

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 103. yıl dönümü yaklaşırken ülkemizin dört bir yanında hazırlıklar tamamlandı. Her sene olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, yedisinden yetmişine her yaştan insan tarafından coşkuyla kutlanacak.

Eskişehir'de bir anaokulunun öğrencileri de 29 Ekim heyecanını sokağa taşıdı. Dönem kıyafetlerini giyen, kasket ve şapkalarıyla dikkat çeken minikler, Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazeteleri kafelerde oturanlara ve yoldan geçenlere tek tek dağıttı. Çocukların bu sevimli çabası görenlerin içini ısıttı.

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"Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor!"

"Yazıyor, Cumhuriyet'in ilanını yazıyor!"

Kurtuluş Savaşı'nın ardından yeni devletin yönetim biçimi tartışılırken 1923 sonbaharında Ankara'da siyasi bir kriz yaşanıyordu. Hükümetin 27 Ekim'de istifa etmesi ve Meclis'in güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ile birlikte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair bir tasarı hazırladı.

Tasarı, 29 Ekim 1923'te toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü ve kabul edildi. Bu değişiklikle devletin yönetim biçimi resmen Cumhuriyet oldu. Ardından yapılan seçimde Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhuriyet'in ilanı Ankara'da 101 pare top atışıyla duyuruldu. Müjdeyi halka ulaştıran en önemli araçlardan biri ise dönemin gazeteleri oldu. 30 Ekim 1923 tarihli sayılarda Hakimiyet-i Milliye haberi tam sayfa verirken, İkdam ve Vakit gibi gazeteler de devletin yeni yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu ve ilk Reis-i Cumhur'un Mustafa Kemal Paşa olduğunu manşetlerinden okurlarına duyurdu.

Aradan geçen 103 yılın ardından bu haberi elinde gazeteyle sokak sokak dolaşarak yeniden duyuran minikler, Cumhuriyet'in bugün de en genç kuşakların kalbinde yaşadığını gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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