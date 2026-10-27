Bir Gecede İlan Edildi, Her Sabah Yeniden Kurulur: Cumhuriyetin 24 Saati

Cumhuriyet’i yalnızca 1923’e ait tarihî bir başarı olarak görürsek onu bir müze vitrinine kapatmış oluruz.
Oysa Cumhuriyet tamamlanmış bir bina değil, her kuşağın devraldığı bir inşa sorumluluğudur.
Çünkü “egemenlik milletindir” demek, yalnızca devletin başında kimin bulunduğuyla ilgili değildir. Milletin bilgiye ulaşabilmesi, özgürce düşünebilmesi, farklılıklarıyla birlikte yaşayabilmesi ve ortak geleceğe katılabilmesiyle ilgilidir.
Bir ülkede çocuklar iyi eğitim alamıyorsa, liyakat yerini ayrıcalığa bırakıyorsa, insanlar düşüncelerini söylemekten çekiniyorsa veya kadınlar hayatın dışında tutuluyorsa Cumhuriyet’in adı var olabilir; fakat vaadi eksik kalır.
Bu nedenle Cumhuriyet’i sevmek yalnızca onu övmek değildir.
Onu daha adil, daha özgür, daha üretken ve daha çağdaş hâle getirmek için sorumluluk almaktır.
Cumhuriyet’in bize bıraktığı en kıymetli miras, geçmişle gurur duyma hakkının yanında geleceği değiştirme cesaretidir.
101 pare top sesinden bugüne
29 Ekim 1923 gecesi Ankara semalarında yükselen top sesleri, yeni devletin kuruluşunu haber veriyordu.
Bugün, 103 yıl sonra, o sesi yalnızca bir zaferin yankısı olarak duymamak gerekir.
O ses aynı zamanda bir çağrıdır:
Hiç kimsenin doğuştan yönetme hakkına sahip olmadığına…
Hiç kimsenin doğuştan daha az değerli olmadığına…
Devletin insan için var olduğuna…
Ve bir ülkenin geleceğinin o ülkede yaşayan herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dair bir çağrı.
Cumhuriyet bir gecede ilan edildi.
Ama bir gecede tamamlanmadı.
Her okul sabahında, her adalet arayışında, her bilimsel keşifte, her özgür düşüncede ve ülkesine karşı sorumluluk hisseden her yurttaşta yeniden kurulmaya devam ediyor.
Belki de 29 Ekim’i kutlamanın en anlamlı yolu yalnızca geçmişe bakmak değil, kendimize şu soruyu sormaktır:
Biz, Cumhuriyet’in bize açtığı yolu gelecek kuşaklar için ne kadar genişletebildik?
Çünkü Cumhuriyet, bize bırakılmış tamamlanmış bir hikâye değildir.
Sonraki cümlesini bizim yazmamız gereken büyük bir başlangıçtır.
Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz.
Yazar Hakkında:
Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.
Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.
1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.
CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.