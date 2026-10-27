Bir Gecede İlan Edildi, Her Sabah Yeniden Kurulur: Cumhuriyetin 24 Saati

Nitekim 29 Ekim sabahı Halk Fırkası grubunda yapılan görüşmeler sırasında İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şeref Bey’in söylediği söz tam da bunu anlatıyordu: Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse bunun adı Cumhuriyet’ti; doğan çocuğun adını koymaktan başka bir şey yapılmıyordu.

Bir masa, bir kalem, birkaç madde

28 Ekim gecesi misafirler ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa birlikte çalışmaya devam etti.

Uzun yıllar sürecek bir devlet düzeninin kapısı, gösterişli bir sarayda değil; Ankara’da bir masa üzerinde, birkaç anayasa maddesinin yeniden yazılmasıyla açıldı.

Hazırlanan teklifin en önemli cümlesi şuydu:

“Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyettir.”

Bu değişiklik yalnızca yeni devletin adını koymuyordu. Cumhurbaşkanının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmesini ve hükümetin kuruluş usulünü de açıklığa kavuşturuyordu.

29 Ekim günü teklif önce parti grubunda, ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. Tartışmaların sonunda kanun kabul edildi.

Ardından milletvekilleri yeni devletin ilk Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Mustafa Kemal Paşa, oylamaya katılan 158 milletvekilinin tamamının oyuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Meclis salonunda “Yaşasın Cumhuriyet!” sesleri yükseldi.

O gece Ankara’dan başlayan 101 pare top atışı, kararın ülkeye duyurulmasının en güçlü aracıydı. Telefonun, radyonun ve televizyonun gündelik hayatın parçası olmadığı bir ülkede Cumhuriyet’in sesi, karanlığın içinden top sesleriyle şehirlere yayıldı.

İnsanların bir bölümü o gece neyin değiştiğini bütün ayrıntılarıyla bilmiyordu.

Ama artık devletin adı konmuştu.