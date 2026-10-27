29 Ekim'de Hangi Konserler Var? 29 Ekim 2026 İl İl Cumhuriyet Bayramı Konserleri
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Cumhuriyet'in 103. yılı, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye'nin dört bir yanında konserlerle kutlanacak. İstanbul'da Yenikapı'dan ilçe meydanlarına, Ankara'da Anıtpark'tan İzmir'in ilçelerine kadar onlarca ismin sahne alması bekleniyor. Peki 29 Ekim'de hangi şehirde kimin konseri var, konserler saat kaçta başlıyor? İşte il il 29 Ekim 2026 konser listesi…
Not: Belediyelerin duyurularına göre hazırladığımız listede sanatçı, mekân ve saat bilgileri yer alıyor. Programlarda son dakika değişiklikleri olabileceği için gitmeden önce ilgili belediyenin resmi duyurusunu kontrol etmenizi öneririz.
29 Ekim'de İstanbul'da Hangi Konserler Var?
Ankara'da 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?
İzmir'de 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?
Bursa, Kocaeli ve Antalya'da 29 Ekim'de Kimin Konseri Var?
Muğla ve Aydın'da 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?
Diğer Şehirlerde 29 Ekim'de Kimin Konseri Var?
29 Ekim Konserleri Ücretsiz mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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