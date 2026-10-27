29 Ekim'de Hangi Konserler Var? 29 Ekim 2026 İl İl Cumhuriyet Bayramı Konserleri

Cumhuriyet'in 103. yılı, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye'nin dört bir yanında konserlerle kutlanacak. İstanbul'da Yenikapı'dan ilçe meydanlarına, Ankara'da Anıtpark'tan İzmir'in ilçelerine kadar onlarca ismin sahne alması bekleniyor. Peki 29 Ekim'de hangi şehirde kimin konseri var, konserler saat kaçta başlıyor? İşte il il 29 Ekim 2026 konser listesi…

Not: Belediyelerin duyurularına göre hazırladığımız listede sanatçı, mekân ve saat bilgileri yer alıyor. Programlarda son dakika değişiklikleri olabileceği için gitmeden önce ilgili belediyenin resmi duyurusunu kontrol etmenizi öneririz.