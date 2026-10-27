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29 Ekim'de Hangi Konserler Var? 29 Ekim 2026 İl İl Cumhuriyet Bayramı Konserleri

29 Ekim'de Hangi Konserler Var? 29 Ekim 2026 İl İl Cumhuriyet Bayramı Konserleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 10:49
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Cumhuriyet'in 103. yılı, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye'nin dört bir yanında konserlerle kutlanacak. İstanbul'da Yenikapı'dan ilçe meydanlarına, Ankara'da Anıtpark'tan İzmir'in ilçelerine kadar onlarca ismin sahne alması bekleniyor. Peki 29 Ekim'de hangi şehirde kimin konseri var, konserler saat kaçta başlıyor? İşte il il 29 Ekim 2026 konser listesi…

Not: Belediyelerin duyurularına göre hazırladığımız listede sanatçı, mekân ve saat bilgileri yer alıyor. Programlarda son dakika değişiklikleri olabileceği için gitmeden önce ilgili belediyenin resmi duyurusunu kontrol etmenizi öneririz.

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29 Ekim'de İstanbul'da Hangi Konserler Var?

29 Ekim'de İstanbul'da Hangi Konserler Var?

İstanbul'da 29 Ekim kutlamalarının ana noktası Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. İlçe belediyeleri de kendi meydanlarında ayrı konserler düzenleyecek.

Yenikapı'da 29 Ekim'de Kimler Sahne Alacak?

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Arem & Arman, Mert Demir ve Simge sahne alacak. İBB Halk Dansları Topluluğu da programda yer alıyor. Kapı açılışı saat 18.00'de yapılacak.

İstanbul'un İlçelerinde 29 Ekim'de Kimin Konseri Var?

  • Çekmeköy: Deniz Seki, 18.30, Ömerli Minimall AVM Otoparkı

  • Pendik: Murat Dalkılıç, 20.00, Sahil Meydanı

  • Maltepe: Adamlar, 20.00, Cumhuriyet Meydanı

  • Sancaktepe: Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi, 20.00, Meydan Park

  • Kartal: Selçuk Balcı, 20.00, Kartal Meydanı

  • Büyükada: Koliva, 20.00, Çınar Meydanı

  • Bahçeşehir: Alişan, 20.00, Gölet Sahnesi

  • Beşiktaş: Gece Yolcuları, 20.00, Barbaros Meydanı

  • Bahçelievler: Mela Bedel, 20.00, Milli Egemenlik Parkı

  • Silivri: Berksan, 20.00, Silivri Sahil

  • Bayrampaşa: Ekin Uzunlar, 20.30, Adapark Amfi Tiyatro

  • Tuzla: Edis, 20.30, Sahil Tören Alanı

  • Bakırköy: Melek Mosso, 20.30, Cumhuriyet Meydanı

  • Çekmeköy: Fatma Turgut, 21.00, Taşdelen Eski Lunapark Alanı

  • Ataşehir: Sinan Akçıl, 21.00, Cumhuriyet Meydanı

  • Avcılar: Mary Jane, 21.00, Havuz Meydanı

  • Şile: Tuğba Yurt, 21.30, Atatürk Meydanı

Ankara'da 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?

Ankara'da 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?

Başkentte 29 Ekim akşamı Çankaya Belediyesi'nin konseri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin fener alayı öne çıkıyor.

  • Ali Altay: 19.00, Anıtpark (Çankaya Belediyesi)

  • Fener Alayı: 19.00'da Zafer Meydanı'ndan başlayacak, 2. Meclis'e kadar sürecek (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

  • CSO Ada Ankara 'Cumhuriyetin Sesi' konseri: Ziraat Bankası Ana Salon. Bu konser biletli.

Zara, Zeynep Bastık ve Funda Arar Konserleri 29 Ekim'de mi?

Hayır. Yenimahalle Belediyesi'nin ücretsiz açık hava konserleri 29 Ekim'den önceki günlere denk geliyor: Zara 25 Ekim, Zeynep Bastık 27 Ekim, Funda Arar 28 Ekim.

İzmir'de 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?

İzmir'de 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı'ndaki Ceza konserine ve ilçelerdeki konserlere yayılıyor.

İzmir'in İlçelerinde 29 Ekim'de Kimler Sahne Alacak?

  • Konak: Ceza, Gündoğdu Meydanı

  • Foça: Derya Bedavacı, 20.00, İtfaiye Meydanı

  • Gaziemir: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 20.00, Gaziemir Festival Alanı

  • Menemen: Aşkın Nur Yengi, 20.00, Cumhuriyet Meydanı

  • Balçova: Yüksek Sadakat, 20.30, İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi

  • Bayraklı: Candan Erçetin, 20.30, Bayraklı Sevgi Yolu Girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi)

  • Buca: Merve Mete ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, 20.30, Işılay Saygın Meydanı

  • Dikili: Gökçe, 20.30, Atatürk Meydanı

  • Menderes: Deha Bilimliler, 20.30, Menderes 19 Mayıs Stadı

  • Torbalı: Tual, 20.30, Ertan Ünver Millet Parkı

  • Tire: Fulya Atıl, 20.45, Cumhuriyet Meydanı

Karşıyaka'da 19.45'te fener alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü, Karabağlar'da ise Göztepe Metro Durağı'ndan başlayacak yürüyüş, zeybek ve DJ performansı olacak.

Bursa, Kocaeli ve Antalya'da 29 Ekim'de Kimin Konseri Var?

Bursa, Kocaeli ve Antalya'da 29 Ekim'de Kimin Konseri Var?

Bursa'da 29 Ekim Konserleri

  • Berkay: 19.00, Bursa Millet Bahçesi

  • Can Bonomo: 20.30, Nilüfer, FSM Hastane Alanı

Kocaeli'de 29 Ekim Konserleri

  • Kutsi: 19.30, Körfez, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü

  • Sagopa Kajmer: 20.00, İzmit, Milli İrade Meydanı

Antalya'da 29 Ekim Konseri

  • İkilem: 20.30, Gazipaşa Atatürk Parkı

Muğla ve Aydın'da 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?

Muğla ve Aydın'da 29 Ekim'de Hangi Konserler Var?

Muğla'da 29 Ekim Konserleri

  • Bodrum: Dedublüman, 20.15, Bodrum Belediye Meydanı

  • Turgutreis: Fettah Can, 20.15, Turgutreis Atatürk Meydanı

  • Dalaman: Emre Altuğ, 21.00, Dalaman Cumhuriyet Meydanı

Aydın'da 29 Ekim Konserleri

  • Kuşadası: Gülşen, 20.30, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı

  • Didim: Onur Akın, 20.00, Cumhuriyet Kent Meydanı

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Diğer Şehirlerde 29 Ekim'de Kimin Konseri Var?

Diğer Şehirlerde 29 Ekim'de Kimin Konseri Var?

  • Kırşehir: Eypio ve Ali Talha Çevik, 19.00, Cacabey Meydanı

  • Balıkesir: Bora Duran, 20.00, Bandırma Cumhuriyet Meydanı

  • Denizli: Derya Uluğ, 20.30, Delikliçınar Meydanı

  • Edirne: Merve Özbey, 21.00, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı

  • Kütahya: Buray, 21.30, Belediye Bahçesi

29 Ekim Konserleri Ücretsiz mi?

29 Ekim Konserleri Ücretsiz mi?

Belediyelerin Cumhuriyet Bayramı için duyurduğu açık hava konserleri ücretsiz olarak listeleniyor. Ankara'daki CSO Ada Ankara konseri gibi kapalı salon programlarında ise bilet gerekiyor. Konser saatleri ve sanatçı listeleri son dakikada değişebileceği için gitmeden önce ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarını ve resmi duyurularını kontrol etmekte fayda var.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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