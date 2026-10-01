Atatürk'ün Kendi Sesinden Samsun Yolculuğunu Anlatan Yapay Zeka Videosu Çok Beğenildi

Yapay zekayla hazırlanan tarihi canlandırmalar her geçen gün çoğalıyor ama X'te paylaşılan yeni bir video, izleyenlerden alışılmışın çok üzerinde övgü topladı. thediaryoffather (@diaryoffather) hesabının 'Karar Anı' adını verdiği serinin üçüncü bölümü olan 'Samsun Yolunda', Mustafa Kemal'in 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a uzanan yolculuğunu konu alıyor. Videoda hikâye, yapay zekayla canlandırılan Atatürk'ün kendi sesinden, birinci ağızdan anlatılıyor. Yaklaşık iki buçuk dakikalık video; fesli kalabalığın doldurduğu rıhtımı, dönemin kıyafetlerini ve sinema filmlerini aratmayan atmosferiyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Paylaşımın altı 'emeğinize sağlık' mesajlarıyla dolarken pek çok kişi videoyu bugüne kadar izlediği en iyi yapay zeka işlerinden biri olarak tanımladı, serinin uzun metraj bir filme dönüşmesini isteyenler bile oldu.