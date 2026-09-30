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Dağcı Efe Gürbüz Ağrı Dağı'na Yaptığı Tırmanış Serüvenini Adım Adım Paylaştı

Dağcı Efe Gürbüz Ağrı Dağı'na Yaptığı Tırmanış Serüvenini Adım Adım Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.09.2026 - 14:20

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Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, 5.137 metrelik zirvesiyle dağcılar için hem büyük bir hedef hem de fiziksel açıdan en zorlu rotalardan biri olarak biliniyor. Zirveye ulaşmak genellikle iki günlük bir kamp programı ve ciddi bir tırmanış deneyimi gerektiriyor.

İçerik üreticisi Efe Gürbüz, bu zorlu rotayı adım adım gözler önüne serdi. 3200 metredeki kamptan başlayan tırmanışın tüm detaylarını paylaştı. Yoğun sis ve güneşin aynı anda göründüğü zirvede bayrağını açan Gürbüz, videosuyla adeta o deneyimi izleyenlere de yaşattı. 

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Ülkenin zirvesi!

Ağrı Dağı tırmanışının en kritik aşamalarından biri yüksek rakıma uyum sağlama süreci, yani aklimatizasyondur. İnsan vücudunun düşük basınca ve oksijen oranına alışması için tırmanış kademeli olarak gerçekleştirilir. Ekip, öncelikle 3200 metre kampında bir gece konakladıktan sonra 4200 metre kampına yükselip bir gece de burada kalıyor. Vücut yüksek rakıma uyum sağladıktan sonra, gece saat 02:00 sularında kafa lambalarının ışığında ve dondurucu soğukta zirve yürüyüşü başlıyor. Güneş doğarken Ağrı Dağı'nın kendi gölgesini bulutların üzerine düşürmesi, tırmanışın en etkileyici görsellerinden birini oluşturuyor.

Yaklaşık 5000 metre rakıma ulaşıldığında kar tabakası yoğunlaşıyor ve tırmanışçılar kramponlarını takarak buzdaki zorlu ilerleyişlerine devam ediyor. Zirveye giden son 100 metrelik tırmanış, 6 saatlik yoğun çabanın ardından tamamlanıyor ve 5137 metrelik Ağrı Dağı zirvesine ulaşılıyor. Zirvede fırtınalı hava şartları hakim olsa da ekibin neşesi yüzlerinden okunuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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