Dağcı Efe Gürbüz Ağrı Dağı'na Yaptığı Tırmanış Serüvenini Adım Adım Paylaştı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, 5.137 metrelik zirvesiyle dağcılar için hem büyük bir hedef hem de fiziksel açıdan en zorlu rotalardan biri olarak biliniyor. Zirveye ulaşmak genellikle iki günlük bir kamp programı ve ciddi bir tırmanış deneyimi gerektiriyor.

İçerik üreticisi Efe Gürbüz, bu zorlu rotayı adım adım gözler önüne serdi. 3200 metredeki kamptan başlayan tırmanışın tüm detaylarını paylaştı. Yoğun sis ve güneşin aynı anda göründüğü zirvede bayrağını açan Gürbüz, videosuyla adeta o deneyimi izleyenlere de yaşattı.

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