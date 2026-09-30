Günün Fırsatı: Zorlu Zemin Şartlarına Meydan Okuyan adidas Terrex Tracefinder 2 Ayakkabı İndirimde!
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Zorlu zemin şartlarına meydan okuyan teknolojisi ve dinamik turuncu (Tangerine) renk detaylarıyla öne çıkan adidas TERREX TRACEFINDER 2 Düşük Bilekli Unisex Spor Ayakkabı, Amazon’un cazip indirimleriyle satışta.
Gerek outdoor maceralarınızda gerekse şehirdeki tempolu günlerde adımlarınıza güç katacak bu modele gelin birlikte göz atalım.
Bu içerik 30.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Terrex serisinin imzasını taşıyan özel dişli dış taban yapısı; çamurlu yollarda, kayalık patikalarda ve ıslak zeminlerde maksimum zemin tutuşu sunuyor.
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Uzun yürüyüşlerde ayak yorgunluğunu en aza indirmek için tasarlanan darbe emici orta köpük teknolojisi, her adımda yüksek enerji dönüşü ve esneklik sunuyor.
Tangerine renk detaylarıyla outdoor stilinize enerjik bir hava katan adidas Terrex Tracefinder 2, hem kadın hem de erkek kullanıcılar için ergonomik bir kalıba sahip.
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