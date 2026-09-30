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Günün Fırsatı: Zorlu Zemin Şartlarına Meydan Okuyan adidas Terrex Tracefinder 2 Ayakkabı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Zorlu Zemin Şartlarına Meydan Okuyan adidas Terrex Tracefinder 2 Ayakkabı İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.09.2026 - 16:19
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Zorlu zemin şartlarına meydan okuyan teknolojisi ve dinamik turuncu (Tangerine) renk detaylarıyla öne çıkan adidas TERREX TRACEFINDER 2 Düşük Bilekli Unisex Spor Ayakkabı, Amazon’un cazip indirimleriyle satışta.

Gerek outdoor maceralarınızda gerekse şehirdeki tempolu günlerde adımlarınıza güç katacak bu modele gelin birlikte göz atalım.

Bu içerik 30.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Terrex serisinin imzasını taşıyan özel dişli dış taban yapısı; çamurlu yollarda, kayalık patikalarda ve ıslak zeminlerde maksimum zemin tutuşu sunuyor.

Terrex serisinin imzasını taşıyan özel dişli dış taban yapısı; çamurlu yollarda, kayalık patikalarda ve ıslak zeminlerde maksimum zemin tutuşu sunuyor.

Düşük bilekli yapısı bilek hareket özgürlüğünüzü kısıtlamazken, en zorlu outdoor parkurlarında bile yere sağlam ve güvenle basmanızı sağlıyor.

Uzun yürüyüşlerde ayak yorgunluğunu en aza indirmek için tasarlanan darbe emici orta köpük teknolojisi, her adımda yüksek enerji dönüşü ve esneklik sunuyor.

Uzun yürüyüşlerde ayak yorgunluğunu en aza indirmek için tasarlanan darbe emici orta köpük teknolojisi, her adımda yüksek enerji dönüşü ve esneklik sunuyor.

Nefes alabilen özel kumaş sayası sayesinde ayaklarınızın gün boyu kuru ve ferah kalmasına yardımcı oluyor.

Tangerine renk detaylarıyla outdoor stilinize enerjik bir hava katan adidas Terrex Tracefinder 2, hem kadın hem de erkek kullanıcılar için ergonomik bir kalıba sahip.

Tangerine renk detaylarıyla outdoor stilinize enerjik bir hava katan adidas Terrex Tracefinder 2, hem kadın hem de erkek kullanıcılar için ergonomik bir kalıba sahip.

Güçlendirilmiş burun yapısı, dışarıdan gelebilecek darbelere ve taş çarpmalarına karşı ayak parmaklarınızı korur.

Doğada veya şehirde sınırları zorlarken adidas kalitesini hissetmek ve adımlarınızı güvenle atmak istiyorsanız adidas TERREX Spor Ayakkabı’yı Amazon güvencesiyle indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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