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Ankara'dan Karadeniz'e Uyurken Gideceksiniz: Turistik Trenin Sefer Tarihleri Belli Oldu

Ankara'dan Karadeniz'e Uyurken Gideceksiniz: Turistik Trenin Sefer Tarihleri Belli Oldu

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 16:49
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Ankara ile Zonguldak arasında çalışan turistik tren, bu sonbahar yeniden raylara iniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2026 seferlerinin 2 Ekim'de başlayacağını açıkladı. Tren, Batı Karadeniz'in ormanlarını, maden kentlerini ve tarihi duraklarını tek bir yolculukta buluşturuyor. 

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Seferler 2 Ekim'de Başlıyor

Seferler 2 Ekim'de Başlıyor

Tren, Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da; Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da hareket edecek. Gidiş seferleri cuma, dönüş seferleri cumartesi günleri saat 23.00'te yola çıkacak.

Ekspres, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagondan oluşuyor ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor. Gece yola çıkan trende yolculuğun önemli bir kısmı yataklı vagonlarda geçiyor.

TCDD Taşımacılık, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen tren, ilk sezonunu 2025'te 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 seferle tamamlamıştı.

Yenice Ormanlarından Kalecik'e Uzanan Rota

Yenice Ormanlarından Kalecik'e Uzanan Rota

Yolculuk sadece bir şehirden diğerine gitmekten ibaret değil. 2026 programında Ankara'dan Zonguldak'a gidenler Yenice'de, dönüş yolunda ise Çankırı ve Kalecik'te gezi molası verecek.

Karabük'e bağlı Yenice, Türkiye'nin en önemli ormanlık alanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Tuz mağarasıyla bilinen Çankırı ve üzüm bağlarıyla ünlü Kalecik de dönüş rotasının durakları arasında.

Trenin adı ise yolculuğun son durağından geliyor: Zonguldak, taş kömürü nedeniyle yıllardır 'Kara Elmas' diye anılıyor. Bakan Uraloğlu'na göre ekspres, bölgenin doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demir yoluyla keşfetmek isteyenlere farklı bir seyahat deneyimi sunuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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