Ankara'dan Karadeniz'e Uyurken Gideceksiniz: Turistik Trenin Sefer Tarihleri Belli Oldu

Tren, Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da; Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da hareket edecek. Gidiş seferleri cuma, dönüş seferleri cumartesi günleri saat 23.00'te yola çıkacak.

Ekspres, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagondan oluşuyor ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor. Gece yola çıkan trende yolculuğun önemli bir kısmı yataklı vagonlarda geçiyor.

TCDD Taşımacılık, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen tren, ilk sezonunu 2025'te 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 seferle tamamlamıştı.