Ankara'dan Karadeniz'e Uyurken Gideceksiniz: Turistik Trenin Sefer Tarihleri Belli Oldu
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Ankara ile Zonguldak arasında çalışan turistik tren, bu sonbahar yeniden raylara iniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2026 seferlerinin 2 Ekim'de başlayacağını açıkladı. Tren, Batı Karadeniz'in ormanlarını, maden kentlerini ve tarihi duraklarını tek bir yolculukta buluşturuyor.
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Seferler 2 Ekim'de Başlıyor
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Yenice Ormanlarından Kalecik'e Uzanan Rota
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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