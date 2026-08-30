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Bir Tren İstanbul’a Geldi ve Şehir Değişti: Orient Express’in Unuttuğumuz Hikayesi

etiket Bir Tren İstanbul’a Geldi ve Şehir Değişti: Orient Express’in Unuttuğumuz Hikayesi

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
30.08.2026 - 11:58
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1890’ların bir akşamı…

Sirkeci Garı’nın peronunda buhar ağır ağır yükseliyor. Avrupa’dan gelen yolcular ellerinde deri valizlerle vagonlardan iniyor. Hamallar kalabalığın arasından ilerliyor; faytoncular, tercümanlar ve otel görevlileri karşılayacakları konukları arıyor.

Paris’te başlayan uzun yolculuk burada sona eriyor.

Fakat İstanbul için başka bir yolculuk yeni başlıyor.

Çünkü Orient Express şehre yalnızca yabancı yolcular getirmedi. İstanbul’un konaklama, ulaşım, eğlence ve kendisini dünyaya anlatma biçimini de değiştirdi.

Bir tren, bir şehrin turizm tarihini yeniden yazmaya başladı.

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Paris’ten İstanbul’a Uzanan Büyük Hayal

Paris’ten İstanbul’a Uzanan Büyük Hayal

19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da demiryolları hızla gelişiyordu. Ancak farklı ülkelerden, dillerden ve sınırlardan geçerek Avrupa’nın bir ucundan diğerine konforlu biçimde seyahat etmek hâlâ büyük bir hayaldi.

Belçikalı girişimci Georges Nagelmackers bu hayali yalnızca bir ulaşım projesi olarak görmedi.

Ona göre tren, başlı başına bir seyahat deneyimi olmalıydı.

Yolcular geceyi rahat yataklarda geçirmeli, beyaz örtülü masalarda yemek yemeli, kristal kadehlerden şarap içmeli ve sınırlar değişirken bulundukları konfordan vazgeçmemeliydi.

4 Ekim 1883’te Orient Express Paris’ten İstanbul’a doğru ilk büyük yolculuğuna çıktı. O yıllarda hat henüz kesintisiz değildi. Yolculuğun son bölümlerinde yolcular tren değiştirmek, Tuna’yı geçmek ve İstanbul’a vapurla ulaşmak zorundaydı.

Ama önemli olan yalnızca kullanılan güzergâh değildi.

Orient Express, Avrupa’nın zihinsel haritasını değiştirmişti.

Paris, Viyana, Budapeşte, Bükreş ve İstanbul artık aynı büyük seyahat hikâyesinin parçalarıydı. Daha önce haftalar sürebilecek, yorucu ve belirsiz bir yolculuk; programı, servisi ve ritüelleri olan uluslararası bir deneyime dönüşüyordu.

1889’da Paris ile İstanbul arasında doğrudan demiryolu bağlantısı kuruldu.

Böylece Avrupa’nın en batısındaki büyük başkentlerden birinden trene binen yolcu, kıtanın sınırlarını geçerek Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentine ulaşabiliyordu.

İstanbul artık yalnızca haritaların kenarında duran uzak ve gizemli bir şehir değildi.

Ulaşılabilir bir destinasyon olmuştu.

Avrupalı Yolcu İstanbul’a Gelmeden Önce Neyi Hayal Ediyordu?

Avrupalı Yolcu İstanbul’a Gelmeden Önce Neyi Hayal Ediyordu?

Orient Express yolcularının çoğu İstanbul’a gelmeden çok önce kafalarında bir İstanbul yaratmıştı.

Seyahatnameler, gravürler, romanlar ve gazeteler şehri minareler, saraylar, çarşılar, dervişler, kayıklar ve Boğaziçi manzaraları üzerinden anlatıyordu.

Batılı ziyaretçiler gerçek bir şehre gelirken aynı zamanda kendi hayallerindeki “Doğu’yu arıyordu.

Tren İstanbul’a yaklaştıkça merak artıyordu.

Yolculuğun son saatlerinde pencereden görünen coğrafya değişiyor; Avrupa kentlerinin düzenli istasyonlarının yerini Balkan kasabaları, ovalar, köyler ve giderek daha farklı bir kültürel manzara alıyordu.

Sonra İstanbul’un silueti beliriyordu.

Kubbeler, minareler, surlar ve deniz…

Bugün bir uçakla birkaç saat içinde indiğimiz şehir, o dönemin yolcusu için günler boyunca yaklaşılan büyük bir final sahnesiydi.

İstanbul’a varmak, yalnızca bir istasyonda inmek değildi.

Bir dünyanın sınırından başka bir dünyaya geçmekti.

İstanbul’un Avrupa’ya Açılan Kapısı: Sirkeci Garı

İstanbul’un Avrupa’ya Açılan Kapısı: Sirkeci Garı

İstanbul’a gelen yolcu için ilk izlenimin güçlü olması gerekiyordu.

Sirkeci Garı’nın temeli 11 Şubat 1888’de atıldı. Alman mimar ve mühendis August Jasmund tarafından tasarlanan bina, 3 Kasım 1890’da hizmete açıldı.

Garın mimarisi başlı başına bir mesaj taşıyordu.

Yapıda Avrupa demiryolu mimarisinin düzeni ile Osmanlı ve Doğu mimarisinden esinlenen kemerler, taş süslemeler ve vitraylar bir araya geliyordu.

Bu ne bütünüyle Avrupa’ya ait bir yapıydı ne de geleneksel bir Osmanlı binası.

İki dünyanın buluşma noktasıydı.

Tıpkı İstanbul gibi.

Sirkeci Garı yalnızca trenlerin durduğu bir yer olarak tasarlanmamıştı. Bekleme salonları, restoranı, aydınlatması ve törensel girişiyle yolculuğun final sahnesiydi.

Avrupa’dan gelen bir ziyaretçinin İstanbul’da gördüğü ilk büyük yapı çoğu zaman burasıydı.

Bu nedenle Sirkeci, bir istasyondan fazlası oldu.

İstanbul’un dünyaya açılan kapısıydı.

Daha sonraki yıllarda aynı gar yalnızca turistleri karşılamadı. Askerlerin cepheye uğurlanmasına, göçlere, ayrılıklara ve kavuşmalara da tanıklık etti.

Bir zamanlar Avrupa’dan gelen seçkin yolcuların heyecanla indiği peronlar, yıllar sonra Avrupa’ya çalışmaya giden Türklerin aileleriyle vedalaştığı mekânlara dönüştü.

Aynı raylar farklı dönemlerde farklı umutları taşıdı.

Sirkeci’den Pera’ya: İstanbul’un İlk Turizm Koridorlarından Biri

Sirkeci’den Pera’ya: İstanbul’un İlk Turizm Koridorlarından Biri

Orient Express yolcusunun seyahati peronda sona ermiyordu.

Asıl İstanbul deneyimi trenden indikten sonra başlıyordu.

Valizleri hamallar tarafından alınan konuklar faytonlara bindiriliyor; Galata Köprüsü’nü geçerek Pera’daki otellere götürülüyordu. Yol boyunca liman, kahvehaneler, dükkânlar, kalabalık sokaklar ve birbirinden farklı dillerin konuşulduğu bir şehirle karşılaşıyorlardı.

Sirkeci–Galata–Pera hattı giderek İstanbul’un ilk uluslararası turizm koridorlarından birine dönüştü.

Bu hattın çevresinde yeni bir hizmet dünyası gelişmeye başladı:

Tercümanlar, rehberler, hamallar, faytoncular, otel görevlileri, lokantalar, mağazalar ve eğlence mekânları…

Bugün turizmde “misafir yolculuğu” dediğimiz sistemin ilk örneklerinden biri İstanbul sokaklarında kendiliğinden kuruluyordu.

Misafir istasyonda karşılanıyor, otele götürülüyor, şehrin önemli yerleri gezdiriliyor, yemek ve eğlence programları hazırlanıyor, alışveriş için belirli noktalara yönlendiriliyordu.

Tren yalnızca insan taşımıyordu.

Çevresinde yeni bir ekonomi yaratıyordu.

Bir ulaşım hattı; otelleri, restoranları, rehberliği, alışverişi ve şehir kültürünü birbirine bağlayan bütüncül bir turizm sistemine dönüşüyordu.

Bir Tren Neden Yeni Bir Otel Yaptırdı?

Bir Tren Neden Yeni Bir Otel Yaptırdı?

Orient Express yolcuları İstanbul’a geliyordu; ancak onları alışkın oldukları standartlarda ağırlayabilecek otellerin sayısı oldukça sınırlıydı.

Şehrin yeni ve varlıklı ziyaretçileri konfor, güvenlik, kaliteli yemek, sıcak su, elektrik ve uluslararası servis anlayışı arıyordu.

Bu ihtiyaç, İstanbul otelcilik tarihinin en önemli yapılarından birinin doğuşunu hazırladı.

Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan Pera Palas’ın inşasına 1892’de başlandı. Otel, 1895’te konuklarını ağırlamaya başladı.

Pera Palas yalnızca yatak sunan bir bina değildi.

Elektriği, sıcak suyu, asansörü, büyük salonları, baloları ve uluslararası servis anlayışıyla İstanbul’da yeni bir yaşam biçimini temsil ediyordu.

Orient Express’in yolcuları için inşa edilen otel, kısa süre içinde diplomatların, sanatçıların, yazarların, gazetecilerin ve dönemin seçkin isimlerinin buluşma yerine dönüştü.

Bir ulaşım sistemi, kendi otelini yaratmıştı.

Bu nedenle İstanbul’da modern otelciliğin başlangıcını yalnızca tek bir binayla açıklamak eksik kalır.

Pera Palas’ı doğuran şey yalnızca mimari bir fikir değildi.

Yeni bir yolcu tipi ortaya çıkmıştı.

Bu yolcu sadece uyuyacağı temiz bir oda aramıyordu. Şehre geldiği andan ayrılacağı ana kadar bütünlüklü bir deneyim bekliyordu.

Bugün “deneyim ekonomisi” dediğimiz kavramın temeli aslında burada yatıyor.

İnsanlar yalnızca bir ürün satın almıyor.

Bir hikâyenin içine girmek istiyor.

Turistlere Hangi İstanbul Gösterildi?

Orient Express yolcuları için hazırlanan İstanbul programları zamanla belirli bir rota oluşturdu.

Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, camiler, mezarlıklar, Boğaziçi gezileri ve Pera’nın eğlence hayatı…

Bunların hepsi gerçek İstanbul’un parçalarıydı.

Ancak İstanbul yalnızca bunlardan ibaret değildi.

Ziyaretçilere gösterilen şehir, dikkatle seçilmiş bir İstanbul’du. Batılı turistin görmek istediği egzotik “Doğu” imgesi ile günlük hayatın gerçekliği zaman zaman birbirine karışıyordu.

Turist minareler, saraylar, peçeler, çarşılar ve gizem arıyordu.

Şehir de giderek bu beklentiye cevap verecek biçimde sunuluyordu.

Bu, turizmin en eski ikilemlerinden biridir:

Bir şehir ziyaretçilere kendisini mi gösterir?

Yoksa onların görmek istediği karaktere mi bürünür?

Bugün de benzer bir sorunla karşı karşıyayız.

Şehirler sosyal medya için kolayca tüketilebilecek görüntülere indirgeniyor. Mahalleler, yemekler ve gelenekler bazen gerçek hayatın parçaları olmaktan çıkıp turistler için hazırlanmış dekorlara dönüşüyor.

Orient Express döneminde kartpostalların yaptığı şeyi bugün Instagram yapıyor.

Araç değişti.

Fakat turistin beklentisi ile şehrin gerçek kimliği arasındaki gerilim hâlâ devam ediyor.

İhtişamın Arkasındaki Görünmeyen İnsanlar

Orient Express denildiğinde akla önce krallar, diplomatlar, yazarlar ve zengin yolcular geliyor.

Agatha Christie’nin romanları, casusluk hikâyeleri, cinayet senaryoları ve ünlü yolcular trenin çevresinde büyük bir mitoloji yarattı.

Ancak bu dünyanın başka kahramanları da vardı.

Makinistler, kondüktörler, aşçılar, garsonlar, komiler, temizlik görevlileri, hamallar, faytoncular, çamaşırcılar, tercümanlar ve rehberler…

Yolcular yemek vagonunda beyaz örtülü masalarda otururken mutfakta çalışan insanlar vardı.

Bir konuk Pera Palas’taki odasına girdiğinde yatağını hazırlayan, valizini taşıyan ve banyosunu temizleyen insanlar vardı.

Şehrin ihtişamlı yüzünü mümkün kılan büyük ve çoğu zaman görünmeyen bir emek dünyası vardı.

Turizmin tarihi yalnızca seyahat edenlerin tarihi değildir.

Onları karşılayanların, taşıyanların, doyuranların ve kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayanların da tarihidir.

Otuz beş yılı aşkın otelcilik hayatımda defalarca gördüm:

Mimarlar etkileyici binalar yapabilir. Tasarımcılar güzel salonlar yaratabilir. Yatırımcılar büyük bütçeler ayırabilir.

Fakat bir misafirin hafızasında kalan duyguyu her zaman insanlar yaratır.

Orient Express’in ve onu karşılayan İstanbul’un gerçek başarısı da burada yatıyordu.

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Bir Trenden Dünya Efsanesine

Bir Trenden Dünya Efsanesine

Orient Express zamanla bir ulaşım aracından daha büyük bir şeye dönüştü.

Romanların, filmlerin, casusluk hikâyelerinin ve siyasi entrikaların sahnesi oldu. Birbirinden farklı milletlerden insanların aynı koridorlarda karşılaştığı hareketli bir dünya yaratıyordu.

Her kompartımanın arkasında başka bir hayat vardı.

Bir diplomat gizli belgeler taşıyor olabilirdi. Bir tüccar yeni bir anlaşmanın peşinde olabilirdi. Bir yazar insanları gözlemliyor, bir başka yolcu hayatını tamamen değiştirecek bir şehre yaklaşıyor olabilirdi.

Trenin asıl büyüsü belki de buradaydı.

Yolcular yalnızca manzarayla değil, birbirleriyle de karşılaşıyordu.

Bugünün seyahat dünyasında herkes kendi ekranına, kulaklığına ve kişisel alanına çekiliyor. Oysa eski tren yolculuklarında yabancılar aynı masada yemek yiyor, aynı salonu paylaşıyor ve günlerce aynı güzergâhta ilerliyordu.

Yolculuk, insanları birbirine yaklaştırıyordu.

Bu nedenle Orient Express’in yarattığı şey yalnızca lüks değildi.

Hareket hâlindeki bir toplumdu.

Efsane Bitmedi: Bugün Orient Express’le İstanbul’a Gelmek Mümkün

Orient Express’in Paris ile İstanbul arasındaki düzenli seferleri 1977’de sona erdi.

Ancak hikâye orada bitmedi.

Bugün Paris’ten İstanbul’a, Orient Express ruhunu taşıyan restore edilmiş tarihî vagonlarla yeniden seyahat etmek mümkün.

Venice Simplon-Orient-Express, belirli tarihlerde Paris’ten hareket ederek Budapeşte ve Bükreş üzerinden İstanbul’a ulaşan beş gecelik özel yolculuklar düzenliyor.

Yolcular tarihî vagonlarda konaklıyor, yemeklerini restoran vagonunda yiyor ve Avrupa’nın değişen coğrafyasını pencerelerinden izliyor.

Bu artık sıradan bir ulaşım hizmeti değil.

Sınırlı tarihlerde yapılan, oldukça yüksek bedelli ve başlı başına bir destinasyona dönüşmüş seyahat deneyimi.

Yolcu bu trene İstanbul’a mümkün olduğunca hızlı ulaşmak için binmiyor.

Yolun kendisini yaşamak için biniyor.

Akşam yemeği için hazırlanmak, vagonların koridorlarında yürümek, yabancılarla aynı masayı paylaşmak ve Avrupa’nın yavaşça değişmesini seyretmek için…

Günümüzde başka bir seçenek daha bulunuyor.

La Dolce Vita Orient Express, Roma’dan hareket ederek Venedik, Budapeşte ve Transilvanya üzerinden İstanbul’a uzanan beş gün, dört gecelik bir rota sunuyor. Ters yönde, İstanbul’dan Roma’ya yapılan yolculuk da Plovdiv, Sofya, Timișoara, Viyana ve Venedik üzerinden ilerliyor.

Böylece 1883’te doğan fikir, 21. yüzyılda yeniden hayat buluyor:

Yolculuk, varılacak yere ulaşmadan önce başlayan bir deneyimdir.

Bugün Paris’ten İstanbul’a uçakla birkaç saat içinde gelebilirsiniz.

Trenle ise günler sürer.

Fakat insanlar tam da bunun için Orient Express’e binmek istiyor.

Çünkü burada zaman kaybedilmiyor.

Zaman yeniden hissediliyor.

Bugün Sirkeci Bize Ne Söylüyor?

Sirkeci Garı bugün yeniden önemli bir dönüşümün eşiğinde.

Tarihî gar alanının ulaşım işlevi korunurken demiryolu müzesi, göç müzesi, seyahat kitaplığı, sergi salonları ve kültür-sanat alanlarıyla yeniden şehir hayatına kazandırılması planlanıyor.

Bu yaklaşım değerlidir.

Çünkü tarihî yapıları korumak, yalnızca duvarlarını onarmak anlamına gelmez.

Onlara yeniden hayat vermek gerekir.

Bir gar, trenlerin artık eskisi kadar sık durmadığı bir yerde bile insanları buluşturabilir. Bir bekleme salonu sergi alanına, eski bir restoran kültürel buluşma noktasına, unutulmuş bir peron yeni hikâyelerin başlangıcına dönüşebilir.

Ancak yapılacak dönüşüm Sirkeci’nin ruhunu steril bir dekorun arkasında bırakmamalı.

Burası yalnızca Orient Express’in son durağı değildi.

Göçlerin, ayrılıkların, kavuşmaların ve milyonlarca insanın kişisel hikâyesinin sahnesiydi.

Sirkeci’nin belleği yalnızca seçkin Avrupalı yolculara değil; Balkanlardan gelen ailelere, cepheye giden askerlere ve Avrupa’ya çalışmaya giden Türk işçilerine de aittir.

Gerçek bir kültür mekânı bütün bu sesleri birlikte anlatabilmelidir.

Bir Tren Bir Şehri Değiştirebilir mi?

Bir Tren Bir Şehri Değiştirebilir mi?

Orient Express İstanbul’a yalnızca turist getirmedi.

Yeni otellerin, restoranların, rehberlik hizmetlerinin ve şehir rotalarının oluşmasını hızlandırdı. İstanbul’un Avrupa’daki görünürlüğünü artırdı. Şehri uluslararası seyahat kültürünün en güçlü sembollerinden biri hâline getirdi.

Fakat asıl önemli değişim zihinseldi.

İstanbul artık yalnızca gidilmesi zor, uzak bir imparatorluk başkenti değildi.

Bir biletle ulaşılabilecek, konaklanabilecek ve deneyimlenebilecek bir dünya şehriydi.

Turizm bazen mevcut destinasyonları keşfeder.

Bazen de onları yaratır.

Bir demiryolu şehri erişilebilir hâle getirir. Bir gar ilk izlenimi oluşturur. Oteller konfor sağlar. Rehberler şehri anlatır. Restoranlar kültürü sofraya taşır.

Fakat bütün bu parçalar aynı hikâyeyi anlatmadığında gerçek bir destinasyon doğmaz.

Orient Express, Sirkeci Garı, Pera Palas ve İstanbul’un sokakları birlikte tek bir büyük hikâye anlatıyordu.

Belki de bu nedenle efsane hâlâ yaşıyor.

Gerçek Lüks Daha Hızlı Varmak mı?

Orient Express’in asıl mirası lüks vagonları, gümüş takımları veya ünlü yolcuları değildir.

Asıl mirası, yolculuğun yalnızca iki şehir arasındaki mesafeyi aşmak olmadığını göstermesidir.

Bir tren Paris’ten yola çıktı.

Sirkeci’de durdu.

İstanbul’da modern turizmin, otelciliğin ve şehir deneyiminin yeni bir dönemini başlattı.

Aradan yaklaşık bir buçuk asır geçti.

Bugün aynı istikamette yeniden Orient Express’e binebilir, Avrupa’yı yavaşça geçerek İstanbul’a ulaşabilirsiniz.

Fakat artık bu yolculuğun değeri bir yerden başka bir yere gitmek değildir.

Çünkü uçakla birkaç saatte tamamlanabilecek bir mesafe, trenle günler sürüyor.

Belki de tam bu nedenle insanlar hâlâ o vagonlara binmek istiyor.

Hız çağında gerçek lüks, zamandan tasarruf etmek değil; zamanı yeniden hissedebilmek olabilir.

Bir şehre ansızın inmek değil, ona yavaş yavaş yaklaşmak…

Manzaranın, dillerin, yemeklerin ve insanların değişimini görmek…

Ve sonunda İstanbul’un silueti belirdiğinde, gerçekten bir yere vardığınızı hissetmek…

Orient Express İstanbul’a yalnızca turist getirmedi.

İstanbul’u dünyanın en büyük seyahat hayallerinden birine dönüştürdü.

Ve bugün o hayali yeniden yaşamak hâlâ mümkün.

Yazar Hakkında:

Dr. Cem Kinay, uluslararası alanda tanınan bir turizm girişimcisi ve vizyonerdir.

Magic Life Hotels ile “Her Şey Dahil” konseptinin yaratıcısı olarak global turizm endüstrisinde çığır açmış, milyonlarca misafirin seyahat deneyimini yeniden tanımlamıştır.

1997 yılında Avusturya’da “Yılın Adamı” seçilmiş, 2006 yılından bu yana Avusturya Devleti tarafından verilen Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştır.

CK Legacy Hotels’in kurucusu olarak bugün; deneyim ekonomisi, kültürel miras, gastronomi ve longevity odaklı yeni nesil otel konseptleri geliştirmekte ve turizmin geleceğine yön vermektedir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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