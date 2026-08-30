Bir Tren İstanbul’a Geldi ve Şehir Değişti: Orient Express’in Unuttuğumuz Hikayesi

Orient Express yolcuları İstanbul’a geliyordu; ancak onları alışkın oldukları standartlarda ağırlayabilecek otellerin sayısı oldukça sınırlıydı.
Şehrin yeni ve varlıklı ziyaretçileri konfor, güvenlik, kaliteli yemek, sıcak su, elektrik ve uluslararası servis anlayışı arıyordu.
Bu ihtiyaç, İstanbul otelcilik tarihinin en önemli yapılarından birinin doğuşunu hazırladı.
Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan Pera Palas’ın inşasına 1892’de başlandı. Otel, 1895’te konuklarını ağırlamaya başladı.
Pera Palas yalnızca yatak sunan bir bina değildi.
Elektriği, sıcak suyu, asansörü, büyük salonları, baloları ve uluslararası servis anlayışıyla İstanbul’da yeni bir yaşam biçimini temsil ediyordu.
Orient Express’in yolcuları için inşa edilen otel, kısa süre içinde diplomatların, sanatçıların, yazarların, gazetecilerin ve dönemin seçkin isimlerinin buluşma yerine dönüştü.
Bir ulaşım sistemi, kendi otelini yaratmıştı.
Bu nedenle İstanbul’da modern otelciliğin başlangıcını yalnızca tek bir binayla açıklamak eksik kalır.
Pera Palas’ı doğuran şey yalnızca mimari bir fikir değildi.
Yeni bir yolcu tipi ortaya çıkmıştı.
Bu yolcu sadece uyuyacağı temiz bir oda aramıyordu. Şehre geldiği andan ayrılacağı ana kadar bütünlüklü bir deneyim bekliyordu.
Bugün “deneyim ekonomisi” dediğimiz kavramın temeli aslında burada yatıyor.
İnsanlar yalnızca bir ürün satın almıyor.
Bir hikâyenin içine girmek istiyor.
Turistlere Hangi İstanbul Gösterildi?
Orient Express yolcuları için hazırlanan İstanbul programları zamanla belirli bir rota oluşturdu.
Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, camiler, mezarlıklar, Boğaziçi gezileri ve Pera’nın eğlence hayatı…
Bunların hepsi gerçek İstanbul’un parçalarıydı.
Ancak İstanbul yalnızca bunlardan ibaret değildi.
Ziyaretçilere gösterilen şehir, dikkatle seçilmiş bir İstanbul’du. Batılı turistin görmek istediği egzotik “Doğu” imgesi ile günlük hayatın gerçekliği zaman zaman birbirine karışıyordu.
Turist minareler, saraylar, peçeler, çarşılar ve gizem arıyordu.
Şehir de giderek bu beklentiye cevap verecek biçimde sunuluyordu.
Bu, turizmin en eski ikilemlerinden biridir:
Bir şehir ziyaretçilere kendisini mi gösterir?
Yoksa onların görmek istediği karaktere mi bürünür?
Bugün de benzer bir sorunla karşı karşıyayız.
Şehirler sosyal medya için kolayca tüketilebilecek görüntülere indirgeniyor. Mahalleler, yemekler ve gelenekler bazen gerçek hayatın parçaları olmaktan çıkıp turistler için hazırlanmış dekorlara dönüşüyor.
Orient Express döneminde kartpostalların yaptığı şeyi bugün Instagram yapıyor.
Araç değişti.
Fakat turistin beklentisi ile şehrin gerçek kimliği arasındaki gerilim hâlâ devam ediyor.
İhtişamın Arkasındaki Görünmeyen İnsanlar
Orient Express denildiğinde akla önce krallar, diplomatlar, yazarlar ve zengin yolcular geliyor.
Agatha Christie’nin romanları, casusluk hikâyeleri, cinayet senaryoları ve ünlü yolcular trenin çevresinde büyük bir mitoloji yarattı.
Ancak bu dünyanın başka kahramanları da vardı.
Makinistler, kondüktörler, aşçılar, garsonlar, komiler, temizlik görevlileri, hamallar, faytoncular, çamaşırcılar, tercümanlar ve rehberler…
Yolcular yemek vagonunda beyaz örtülü masalarda otururken mutfakta çalışan insanlar vardı.
Bir konuk Pera Palas’taki odasına girdiğinde yatağını hazırlayan, valizini taşıyan ve banyosunu temizleyen insanlar vardı.
Şehrin ihtişamlı yüzünü mümkün kılan büyük ve çoğu zaman görünmeyen bir emek dünyası vardı.
Turizmin tarihi yalnızca seyahat edenlerin tarihi değildir.
Onları karşılayanların, taşıyanların, doyuranların ve kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayanların da tarihidir.
Otuz beş yılı aşkın otelcilik hayatımda defalarca gördüm:
Mimarlar etkileyici binalar yapabilir. Tasarımcılar güzel salonlar yaratabilir. Yatırımcılar büyük bütçeler ayırabilir.
Fakat bir misafirin hafızasında kalan duyguyu her zaman insanlar yaratır.
Orient Express’in ve onu karşılayan İstanbul’un gerçek başarısı da burada yatıyordu.