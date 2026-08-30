Bir Tren İstanbul’a Geldi ve Şehir Değişti: Orient Express’in Unuttuğumuz Hikayesi

Orient Express zamanla bir ulaşım aracından daha büyük bir şeye dönüştü.

Romanların, filmlerin, casusluk hikâyelerinin ve siyasi entrikaların sahnesi oldu. Birbirinden farklı milletlerden insanların aynı koridorlarda karşılaştığı hareketli bir dünya yaratıyordu.

Her kompartımanın arkasında başka bir hayat vardı.

Bir diplomat gizli belgeler taşıyor olabilirdi. Bir tüccar yeni bir anlaşmanın peşinde olabilirdi. Bir yazar insanları gözlemliyor, bir başka yolcu hayatını tamamen değiştirecek bir şehre yaklaşıyor olabilirdi.

Trenin asıl büyüsü belki de buradaydı.

Yolcular yalnızca manzarayla değil, birbirleriyle de karşılaşıyordu.

Bugünün seyahat dünyasında herkes kendi ekranına, kulaklığına ve kişisel alanına çekiliyor. Oysa eski tren yolculuklarında yabancılar aynı masada yemek yiyor, aynı salonu paylaşıyor ve günlerce aynı güzergâhta ilerliyordu.

Yolculuk, insanları birbirine yaklaştırıyordu.

Bu nedenle Orient Express’in yarattığı şey yalnızca lüks değildi.

Hareket hâlindeki bir toplumdu.

Efsane Bitmedi: Bugün Orient Express’le İstanbul’a Gelmek Mümkün

Orient Express’in Paris ile İstanbul arasındaki düzenli seferleri 1977’de sona erdi.

Ancak hikâye orada bitmedi.

Bugün Paris’ten İstanbul’a, Orient Express ruhunu taşıyan restore edilmiş tarihî vagonlarla yeniden seyahat etmek mümkün.

Venice Simplon-Orient-Express, belirli tarihlerde Paris’ten hareket ederek Budapeşte ve Bükreş üzerinden İstanbul’a ulaşan beş gecelik özel yolculuklar düzenliyor.

Yolcular tarihî vagonlarda konaklıyor, yemeklerini restoran vagonunda yiyor ve Avrupa’nın değişen coğrafyasını pencerelerinden izliyor.

Bu artık sıradan bir ulaşım hizmeti değil.

Sınırlı tarihlerde yapılan, oldukça yüksek bedelli ve başlı başına bir destinasyona dönüşmüş seyahat deneyimi.

Yolcu bu trene İstanbul’a mümkün olduğunca hızlı ulaşmak için binmiyor.

Yolun kendisini yaşamak için biniyor.

Akşam yemeği için hazırlanmak, vagonların koridorlarında yürümek, yabancılarla aynı masayı paylaşmak ve Avrupa’nın yavaşça değişmesini seyretmek için…

Günümüzde başka bir seçenek daha bulunuyor.

La Dolce Vita Orient Express, Roma’dan hareket ederek Venedik, Budapeşte ve Transilvanya üzerinden İstanbul’a uzanan beş gün, dört gecelik bir rota sunuyor. Ters yönde, İstanbul’dan Roma’ya yapılan yolculuk da Plovdiv, Sofya, Timișoara, Viyana ve Venedik üzerinden ilerliyor.

Böylece 1883’te doğan fikir, 21. yüzyılda yeniden hayat buluyor:

Yolculuk, varılacak yere ulaşmadan önce başlayan bir deneyimdir.

Bugün Paris’ten İstanbul’a uçakla birkaç saat içinde gelebilirsiniz.

Trenle ise günler sürer.

Fakat insanlar tam da bunun için Orient Express’e binmek istiyor.

Çünkü burada zaman kaybedilmiyor.

Zaman yeniden hissediliyor.

Bugün Sirkeci Bize Ne Söylüyor?

Sirkeci Garı bugün yeniden önemli bir dönüşümün eşiğinde.

Tarihî gar alanının ulaşım işlevi korunurken demiryolu müzesi, göç müzesi, seyahat kitaplığı, sergi salonları ve kültür-sanat alanlarıyla yeniden şehir hayatına kazandırılması planlanıyor.

Bu yaklaşım değerlidir.

Çünkü tarihî yapıları korumak, yalnızca duvarlarını onarmak anlamına gelmez.

Onlara yeniden hayat vermek gerekir.

Bir gar, trenlerin artık eskisi kadar sık durmadığı bir yerde bile insanları buluşturabilir. Bir bekleme salonu sergi alanına, eski bir restoran kültürel buluşma noktasına, unutulmuş bir peron yeni hikâyelerin başlangıcına dönüşebilir.

Ancak yapılacak dönüşüm Sirkeci’nin ruhunu steril bir dekorun arkasında bırakmamalı.

Burası yalnızca Orient Express’in son durağı değildi.

Göçlerin, ayrılıkların, kavuşmaların ve milyonlarca insanın kişisel hikâyesinin sahnesiydi.

Sirkeci’nin belleği yalnızca seçkin Avrupalı yolculara değil; Balkanlardan gelen ailelere, cepheye giden askerlere ve Avrupa’ya çalışmaya giden Türk işçilerine de aittir.

Gerçek bir kültür mekânı bütün bu sesleri birlikte anlatabilmelidir.