Rusya'da Tıp Okuyan Bir Öğrenci Üniversitesindeki Garip Koridorları ve Sınıf Ortamını Gösterdi

Videodaki koridorların bu kadar eski görünmesinin ardında Rusya'nın mimari geçmişi yatıyor. Ülkedeki pek çok yapı Sovyet döneminde, ciddi bir yapı ihtiyacını hızlı ve düşük maliyetle karşılamak amacıyla inşa edildi. Bu yapıların önemli bir bölümü bugün de kullanılıyor ve yirminci yüzyıldan kalan binaların korunması ve yenilenmesi kolay olmadığı için içeride bu eski görünüm uzun yıllar boyunca devam edebiliyor.

Rusya'daki birçok üniversitede Genel Tıp programı 6 yıl sürüyor. Sechenov Üniversitesi ve Rostov Devlet Tıp Üniversitesi gibi okullar programı hem Rusça hem de İngilizce seçeneğiyle sunuyor. Üstelik İngilizce programlarda bile hastalarla iletişim kurabilmek için Rusça öğrenmek büyük önem taşıyor ve bazı üniversitelerde yabancı öğrencilerin çoğu, lisans eğitimine başlamadan önce bir yıllık hazırlık kursuna katılıyor.

Ücretler ise üniversiteye ve yıla göre değişiyor. Örneğin Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde 2026-2027 döneminde İngilizce Genel Tıp programının ücreti 373.900 ruble, Rusça programın ücreti ise 257.900 ruble olarak belirlenmiş durumda. Videodaki soyunma odası ise Rusya'da soğuk iklim nedeniyle kalın montların girişte bırakılmasının alışkanlık haline geldiği kamu binalarının ve üniversitelerin ortak bir özelliği olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle Rusya'da tıp okumayı düşünen öğrencilerin, programın dilini, hazırlık yılı şartını ve klinik eğitim imkanlarını başvurmadan önce üniversiteden doğrudan öğrenmesi gerekiyor.