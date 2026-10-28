Rusya'da Tıp Okuyan Bir Öğrenci Üniversitesindeki Garip Koridorları ve Sınıf Ortamını Gösterdi

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Rusya, köklü tıp üniversiteleri ve yabancı öğrencilere açtığı İngilizce programlarla yıllardır dünyanın dört bir yanından tıp okumak isteyenleri çeken ülkelerin başında geliyor. Ancak üniversitelerin tanıtım fotoğraflarında gördüğümüz modern kampüs görüntüleri, günlük öğrenci hayatının tamamını yansıtmayabiliyor.
Rusya'da tıp okuyan bir öğrenci, üniversitesinde geçirdiği bir günü kameraya aldı. 'docofdrs' isimli kullanıcı, boruların ve kabloların göründüğü, zeminde su birikintileri bulunan uzun koridorlarda yürüdüğü anları 'Rus üniversitesindesiniz' notuyla paylaştı. Görüntüler pek çok kişiye 50 yıl öncesinin okullarını anımsattı.
50 yıl öncesine zaman yolculuğu gibi!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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