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Rusya'da Tıp Okuyan Bir Öğrenci Üniversitesindeki Garip Koridorları ve Sınıf Ortamını Gösterdi

Rusya'da Tıp Okuyan Bir Öğrenci Üniversitesindeki Garip Koridorları ve Sınıf Ortamını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 09:11 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 09:38

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Rusya, köklü tıp üniversiteleri ve yabancı öğrencilere açtığı İngilizce programlarla yıllardır dünyanın dört bir yanından tıp okumak isteyenleri çeken ülkelerin başında geliyor. Ancak üniversitelerin tanıtım fotoğraflarında gördüğümüz modern kampüs görüntüleri, günlük öğrenci hayatının tamamını yansıtmayabiliyor.

Rusya'da tıp okuyan bir öğrenci, üniversitesinde geçirdiği bir günü kameraya aldı. 'docofdrs' isimli kullanıcı, boruların ve kabloların göründüğü, zeminde su birikintileri bulunan uzun koridorlarda yürüdüğü anları 'Rus üniversitesindesiniz' notuyla paylaştı. Görüntüler pek çok kişiye 50 yıl öncesinin okullarını anımsattı. 

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50 yıl öncesine zaman yolculuğu gibi!

50 yıl öncesine zaman yolculuğu gibi!

Videodaki koridorların bu kadar eski görünmesinin ardında Rusya'nın mimari geçmişi yatıyor. Ülkedeki pek çok yapı Sovyet döneminde, ciddi bir yapı ihtiyacını hızlı ve düşük maliyetle karşılamak amacıyla inşa edildi. Bu yapıların önemli bir bölümü bugün de kullanılıyor ve yirminci yüzyıldan kalan binaların korunması ve yenilenmesi kolay olmadığı için içeride bu eski görünüm uzun yıllar boyunca devam edebiliyor.

Rusya'daki birçok üniversitede Genel Tıp programı 6 yıl sürüyor. Sechenov Üniversitesi ve Rostov Devlet Tıp Üniversitesi gibi okullar programı hem Rusça hem de İngilizce seçeneğiyle sunuyor. Üstelik İngilizce programlarda bile hastalarla iletişim kurabilmek için Rusça öğrenmek büyük önem taşıyor ve bazı üniversitelerde yabancı öğrencilerin çoğu, lisans eğitimine başlamadan önce bir yıllık hazırlık kursuna katılıyor.

Ücretler ise üniversiteye ve yıla göre değişiyor. Örneğin Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde 2026-2027 döneminde İngilizce Genel Tıp programının ücreti 373.900 ruble, Rusça programın ücreti ise 257.900 ruble olarak belirlenmiş durumda. Videodaki soyunma odası ise Rusya'da soğuk iklim nedeniyle kalın montların girişte bırakılmasının alışkanlık haline geldiği kamu binalarının ve üniversitelerin ortak bir özelliği olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle Rusya'da tıp okumayı düşünen öğrencilerin, programın dilini, hazırlık yılı şartını ve klinik eğitim imkanlarını başvurmadan önce üniversiteden doğrudan öğrenmesi gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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