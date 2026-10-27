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Fizyoterapist Fatma Aslan Evde Güvenli Bir Biçimde Sırtınızı Nasıl Kütletebileceğinizi Gösterdi

Fizyoterapist Fatma Aslan Evde Güvenli Bir Biçimde Sırtınızı Nasıl Kütletebileceğinizi Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.10.2026 - 19:17

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Gün boyu masa başında geçirdiğimiz saatler, telefon ekranına eğilen boynumuz ve omuzlarımız sırtımızda zamanla sertlik ve gerginlik bırakabiliyor. Bu gerginliği atmak için sırtımızı kütletmek, yani çıtlatmak istediğimizde ise çoğu zaman sert ve kontrolsüz hareketlere yöneliyoruz. Oysa sırt bölgesi, yanlış yapıldığında rahatlamak yerine zorlanabilecek hassas bir bölge.

Fizyoterapist Fatma Aslan, kapı kenarında yapılan basit bir sırt kütletme hareketini adım adım gösterdi. Karmaşık malzemelere ihtiyaç duymadan, başka herhangi bir ekipman gerektirmeyen bu hareketi video sırasında denerken kendisi de etkisini gördü. Video, özellikle sürekli tutulma yaşayanların beğenisini topladı.

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Peki sırt kütletme hareketi adım adım nasıl yapılıyor?

Peki sırt kütletme hareketi adım adım nasıl yapılıyor?

Evde ya da ofiste kolayca uygulanabilen hareket, kapı kenarında kolların açılıp geriye doğru hızlıca itilmesine dayanıyor. Fatma Aslan'ın gösterdiği adımlar şöyle;

1. Kapı kenarında durun ve sırtınızı rahat bir şekilde yerleştirin.

2. Kollarınızı yana doğru açın ve geriye doğru esnetmeye başlayın.

3. Kollarınızı aniden arkaya doğru itin. Bu sırada sırtta küçük bir kütleme hissedilebiliyor.

4. Kollarınızı biraz daha yukarı kaldırın ve aynı hızlı geriye doğru hareketi tekrarlayın.

5. Kollarınızı tekrar aşağıya indirin. Hareketi bu şekilde yaptıktan sonra kütlemeleri zaten hissedeceksiniz.

6. Sırtınızı daha da rahatlatmak isterseniz elinizi kapı kenarına yerleştirin, öne doğru gelip boynunuzu ve gövdenizi bir yana doğru çevirin. Çevirdiğiniz sürece sırtınızın ne kadar rahatladığını göreceksiniz.

7. Aynı hareketi diğer kolunuz için de uygulayın.

Sırt ya da boyun gibi bölgelerde duyulan çıtlama sesi, çoğu zaman eklemlerin çevresindeki sıvıda bulunan gaz kabarcıklarının hareket sırasında yer değiştirmesiyle ilişkilendiriliyor. Ağrısız çıtlamalar genellikle zararsız kabul edilse de hareket sırasında ağrı, uyuşma ya da sürekli tekrar eden çıtlama yaşayanların bir uzmana başvurması öneriliyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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