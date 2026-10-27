Fizyoterapist Fatma Aslan Evde Güvenli Bir Biçimde Sırtınızı Nasıl Kütletebileceğinizi Gösterdi

Gün boyu masa başında geçirdiğimiz saatler, telefon ekranına eğilen boynumuz ve omuzlarımız sırtımızda zamanla sertlik ve gerginlik bırakabiliyor. Bu gerginliği atmak için sırtımızı kütletmek, yani çıtlatmak istediğimizde ise çoğu zaman sert ve kontrolsüz hareketlere yöneliyoruz. Oysa sırt bölgesi, yanlış yapıldığında rahatlamak yerine zorlanabilecek hassas bir bölge.
Fizyoterapist Fatma Aslan, kapı kenarında yapılan basit bir sırt kütletme hareketini adım adım gösterdi. Karmaşık malzemelere ihtiyaç duymadan, başka herhangi bir ekipman gerektirmeyen bu hareketi video sırasında denerken kendisi de etkisini gördü. Video, özellikle sürekli tutulma yaşayanların beğenisini topladı.
Peki sırt kütletme hareketi adım adım nasıl yapılıyor?
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