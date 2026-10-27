Fizyoterapist Fatma Aslan Evde Güvenli Bir Biçimde Sırtınızı Nasıl Kütletebileceğinizi Gösterdi

Evde ya da ofiste kolayca uygulanabilen hareket, kapı kenarında kolların açılıp geriye doğru hızlıca itilmesine dayanıyor. Fatma Aslan'ın gösterdiği adımlar şöyle;

1. Kapı kenarında durun ve sırtınızı rahat bir şekilde yerleştirin.

2. Kollarınızı yana doğru açın ve geriye doğru esnetmeye başlayın.

3. Kollarınızı aniden arkaya doğru itin. Bu sırada sırtta küçük bir kütleme hissedilebiliyor.

4. Kollarınızı biraz daha yukarı kaldırın ve aynı hızlı geriye doğru hareketi tekrarlayın.

5. Kollarınızı tekrar aşağıya indirin. Hareketi bu şekilde yaptıktan sonra kütlemeleri zaten hissedeceksiniz.

6. Sırtınızı daha da rahatlatmak isterseniz elinizi kapı kenarına yerleştirin, öne doğru gelip boynunuzu ve gövdenizi bir yana doğru çevirin. Çevirdiğiniz sürece sırtınızın ne kadar rahatladığını göreceksiniz.

7. Aynı hareketi diğer kolunuz için de uygulayın.

Sırt ya da boyun gibi bölgelerde duyulan çıtlama sesi, çoğu zaman eklemlerin çevresindeki sıvıda bulunan gaz kabarcıklarının hareket sırasında yer değiştirmesiyle ilişkilendiriliyor. Ağrısız çıtlamalar genellikle zararsız kabul edilse de hareket sırasında ağrı, uyuşma ya da sürekli tekrar eden çıtlama yaşayanların bir uzmana başvurması öneriliyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!