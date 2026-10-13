Sizi Yıpratıyor: Fizyoterapistler Yürürken Yapılan 5 Hatayı Sıraladı

Yürüyüş, en kolay ve en sağlıklı egzersizlerden biri. Bu nedenle birçok uzman isim, her yaştan kişiye yürüyüşe tavsiye ediyor. Fakat nasıl yürüdüğünüz, dizlerinizin sağlığı üzerinde sanıldığından çok daha etkili.

Fizyoterapistlere göre adım uzunluğundan ayakkabı seçimine kadar bazı alışkanlıklar, herhangi bir sakatlık olmasa bile diz ağrısına yol açabiliyor. İşte en sık yapılan 5 hata!

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