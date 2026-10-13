Sizi Yıpratıyor: Fizyoterapistler Yürürken Yapılan 5 Hatayı Sıraladı
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Yürüyüş, en kolay ve en sağlıklı egzersizlerden biri. Bu nedenle birçok uzman isim, her yaştan kişiye yürüyüşe tavsiye ediyor. Fakat nasıl yürüdüğünüz, dizlerinizin sağlığı üzerinde sanıldığından çok daha etkili.
Fizyoterapistlere göre adım uzunluğundan ayakkabı seçimine kadar bazı alışkanlıklar, herhangi bir sakatlık olmasa bile diz ağrısına yol açabiliyor. İşte en sık yapılan 5 hata!
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1. Çok hızlı, çok fazla yürümek
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2. Gereğinden uzun adım atmak
3. Dengesiz yürümek
4. Yokuş aşağı yanlış yürümek
5. Yanlış ayakkabı seçmek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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