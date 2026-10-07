Birkaç Günde Daha Enerjik Hissettirebilecek 5 Küçük Alışkanlık
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Daha enerjik ve odaklı hissetmek için hayatınızı baştan kurmanız gerekmiyor. Camille Styles'tan yazar Isabelle Eyman'a göre vücudun, ihtiyacı karşılandığında hızlı yanıt veren sistemleri var: kan şekeri düzeni, sirkadiyen ritim, sıvı dengesi, sindirim ve sinir sistemi. Bu sistemleri destekleyen beş küçük alışkanlık, birkaç gün içinde enerji, ruh hali ve uykuda fark yaratabiliyor. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Camille Styles
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Öğünlerinize protein ekleyin.
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Uyandıktan sonraki ilk saatlerinizde dışarı çıkın.
Gün içine küçük hareket molaları ekleyin.
Kahveden önce bir bardak su için.
Yatmadan önce 30 dakikalık bir geçiş alanı yaratın.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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