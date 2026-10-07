Birkaç Günde Daha Enerjik Hissettirebilecek 5 Küçük Alışkanlık

Sağlıklı kalmak için her gün uzun bir antrenman yapmak şart değil. Gün içine yayılan kısa hareket anları kan şekerini düzenlemeye, dolaşımı iyileştirmeye ve ruh halini yükseltmeye yardımcı olabiliyor. Akşam yemeğinden sonra çıkılan kısa bir yürüyüş buna iyi bir örnek: sindirime ve kan şekeri dengesine destek olurken gün boyu süren hareketli tempoyu akşamın sakinliğine bağlıyor. Kahve demlenirken esneme hareketleri yapmak ya da toplantılar arasında kısa bir tur atmak da aynı işi görüyor. Önemli olan, her gün tekrar edebileceğiniz küçük bir hareket zamanı belirlemek.