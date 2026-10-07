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Birkaç Günde Daha Enerjik Hissettirebilecek 5 Küçük Alışkanlık

Birkaç Günde Daha Enerjik Hissettirebilecek 5 Küçük Alışkanlık

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 13:27
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Daha enerjik ve odaklı hissetmek için hayatınızı baştan kurmanız gerekmiyor. Camille Styles'tan yazar Isabelle Eyman'a göre vücudun, ihtiyacı karşılandığında hızlı yanıt veren sistemleri var: kan şekeri düzeni, sirkadiyen ritim, sıvı dengesi, sindirim ve sinir sistemi. Bu sistemleri destekleyen beş küçük alışkanlık, birkaç gün içinde enerji, ruh hali ve uykuda fark yaratabiliyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Camille Styles

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Öğünlerinize protein ekleyin.

Öğünlerinize protein ekleyin.

Sabahı yalnızca kahve, tost ya da gevrekle geçirmek kan şekerini hızla yükseltip ardından düşürebiliyor. Bu da öğleye doğru enerji çöküşü anlamına geliyor. Protein sindirimi yavaşlatıp kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor, böylece enerji daha istikrarlı, odak daha iyi ve atıştırma isteği daha az olabiliyor. Yazar kahvaltıda yaklaşık 30 gram protein öneriyor. Avokadolu tostun yanında yumurta, meyve ve kuruyemişli yoğurt ya da protein tozlu bir smoothie örnek olarak veriliyor.

Uyandıktan sonraki ilk saatlerinizde dışarı çıkın.

Uyandıktan sonraki ilk saatlerinizde dışarı çıkın.

Sabahın doğal ışığı, ne zaman uyanık ne zaman uykulu olacağımızı belirleyen sirkadiyen ritmi düzenlemeye yardımcı oluyor. Hedef uzun bir yürüyüş değil, uyandıktan sonraki ilk saatleriniz içinde birkaç dakika gün ışığı almak. Kahvenizi dışarıda içebilir, hazırlanırken pencereleri açabilir ya da kısa bir tur atabilirsiniz. 5-10 dakika bile vücuda daha sağlıklı bir ritim sinyali verebiliyor.

Gün içine küçük hareket molaları ekleyin.

Gün içine küçük hareket molaları ekleyin.

Sağlıklı kalmak için her gün uzun bir antrenman yapmak şart değil. Gün içine yayılan kısa hareket anları kan şekerini düzenlemeye, dolaşımı iyileştirmeye ve ruh halini yükseltmeye yardımcı olabiliyor. Akşam yemeğinden sonra çıkılan kısa bir yürüyüş buna iyi bir örnek: sindirime ve kan şekeri dengesine destek olurken gün boyu süren hareketli tempoyu akşamın sakinliğine bağlıyor. Kahve demlenirken esneme hareketleri yapmak ya da toplantılar arasında kısa bir tur atmak da aynı işi görüyor. Önemli olan, her gün tekrar edebileceğiniz küçük bir hareket zamanı belirlemek.

Kahveden önce bir bardak su için.

Kahveden önce bir bardak su için.

Uykudan sonra vücut doğal olarak susuz kalıyor. Bir bardak su dolaşımı, sindirimi ve bilişsel işlevleri destekleyerek uykudan uyanıklığa geçişi kolaylaştırıyor. Kafein ise vücut sıvı ihtiyacını karşılamadan alındığında bazı kişilerde titremeyi artırabiliyor ya da gün içinde daha keskin bir enerji yükselişine ve ardından düşüşe yol açabiliyor. Başucunuza bir bardak su koyun ve uyandıktan kısa süre sonra, kahveden önce için.

Yatmadan önce 30 dakikalık bir geçiş alanı yaratın.

Yatmadan önce 30 dakikalık bir geçiş alanı yaratın.

Çoğumuz gün biter bitmez yatağa uzanıyor: mailler, telefon ekranı ve 'son bir video' derken uyku saati kayıyor. Gün boyu süren yoğun uyaranlar, beden yorulsa bile zihnin uyanık kalmasına neden olabiliyor. Gece yatmadan önceki son yarım saati sakin bir şeylere ayırmak sinir sistemini yavaşlatmaya yardımcı olabiliyor. Evdeki ışıkları kısmak da bedene günün sona erdiğini hatırlatan küçük adımlardan biri. Böylece uykuya dalmak kolaylaşabiliyor ve uyku daha dinlendirici hale gelebiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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