Manifest’in Başarısının Arkasındaki Üç Faktör: Hikâye, Topluluk ve İletişim
Yaklaşık bir yıl önce bir arkadaşım 12 yaşında kızı için Manifest bileti bulmaya çalışıyordu. O yaş grubu çocukların konser gününü çığlık çığlığa, gün sayarak, büyük bir heyecanla beklediklerini gördüm.
Manifest’i ilk kez o sebeple fark ettim ve davranış bilimi ile pazarlama açısından takibe başladım.
Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan bir kız grubu kısa sürede nasıl popüler kültüre damga vuran böyle bir karşılık bulmuş olabilirdi?
Geçtiğimiz günlerde Londra'daki Wembley konserleriyle gündemdeydi grup. İlk İngilizce şarkıları TRALALA yayımlandı. Dansları, şarkı ve enerjileri müthiş, ben bayılıyorum. Şu an bile kafamın içinde “Hileli” çalıyor.
Hikâyenin pazarlama iletişimi tarafı bir yana, ben davranış bilimi ve beyin temelli iletişim ekseninden içgörümü paylaşmak istedim.
Manifest’in var oluşunda hikâyelerinin ve kurdukları topluluğun yeri büyük.
İkinci konu, grubun oluşturduğu topluluk.
Gelelim bence en önemli detaylardan birine.
Not : Big5'in bölümlerinin başında iki mesaj yer alıyor.
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