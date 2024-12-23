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Ali Koç, Fenerbahçe Tesislerinde Sıkıyönetim İlan Etti

Ali Koç, Fenerbahçe Tesislerinde Sıkıyönetim İlan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.12.2024 - 11:10

Fenerbahçe hafta sonu oynanan maçlarla birlikte puan tablosunda Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Camiada moralleri bozan sonuçların ardından Ali Koç'tan yeni bir hamle geldi. Koç, adeta tesislerde sıkıyönetim ilan ediyor. Bir haftaya mahsus olmadığı belirtilen durumun sezonun geri kalanında uygulanacağı iddia edildi. Ali Koç takımla birebir ilgilenecek.

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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada Galatasaray, Kayseri deplasmanından beş gollü galibiyetle döndü ve farkı 8 puana çıkardı.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldığı haftada Galatasaray, Kayseri deplasmanından beş gollü galibiyetle döndü ve farkı 8 puana çıkardı.

Camiada morali bozan sonuçlar için Ali Koç'tan yeni bir hamle geldi. Koç, tesislerde sıkıyönetim ilan etmeye hazırlanıyor.

Camiada morali bozan sonuçlar için Ali Koç'tan yeni bir hamle geldi. Koç, tesislerde sıkıyönetim ilan etmeye hazırlanıyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç, ligin ikinci yarısında tesislere daha fazla gelerek takımla yakından ilgilenmek istiyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Ali Koç, ligin ikinci yarısında tesislere daha fazla gelerek takımla yakından ilgilenmek istiyor.

Haftalık izinin ardından tesislerde toplanacak takım ve teknik heyetle Ali Koç'un toplantılar yapması bekleniyor.

Haftalık izinin ardından tesislerde toplanacak takım ve teknik heyetle Ali Koç'un toplantılar yapması bekleniyor.

Ali Koç'un bu görüşmeleri bir kereye mahsus yapmayacağı, sezon boyu sık sık tekrarlayacağı öğrenildi.

Ali Koç'un bu görüşmeleri bir kereye mahsus yapmayacağı, sezon boyu sık sık tekrarlayacağı öğrenildi.
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İkinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe izletmek isteyen Ali Koç ve yönetimi tesislerdeki her detayla ilgilenerek temaslarda bulunacağı iddia edildi.

İkinci yarı bambaşka bir Fenerbahçe izletmek isteyen Ali Koç ve yönetimi tesislerdeki her detayla ilgilenerek temaslarda bulunacağı iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Kerem Senol

hadi oradan senin orada olman değil olmamam daha iyidir.Çünkü herkese köstek olacaksınız.Aslinda senin asıl amacında bu zaten eğer senin hedefinde önümüzdeki... Devamını Gör

houseof

Geçti borun pazarı