Ali Koç, Fenerbahçe Tesislerinde Sıkıyönetim İlan Etti

Fenerbahçe hafta sonu oynanan maçlarla birlikte puan tablosunda Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Camiada moralleri bozan sonuçların ardından Ali Koç'tan yeni bir hamle geldi. Koç, adeta tesislerde sıkıyönetim ilan ediyor. Bir haftaya mahsus olmadığı belirtilen durumun sezonun geri kalanında uygulanacağı iddia edildi. Ali Koç takımla birebir ilgilenecek.