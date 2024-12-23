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112’ye Artık İnternetten İhbarda Bulunabilecek: 112 Web İhbar Sistemi Kullanıma Açıldı

112’ye Artık İnternetten İhbarda Bulunabilecek: 112 Web İhbar Sistemi Kullanıma Açıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2024 - 12:28

İçişleri Bakanlığı 112 Web İhbar Sistemi’ni hayata geçirdi. Bundan böyle vatandaşlar artık internet üzerinden de ihbarda bulunabilecek. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor” denildi.

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112 Web İhbar Sistemi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bundan böyle vatandaşlar şüpheli buldukları bir durum üzerine internetten de ihbarda bulunabilecek.

112 Web İhbar Sistemi vatandaşların kullanımına sunuldu. Bundan böyle vatandaşlar şüpheli buldukları bir durum üzerine internetten de ihbarda bulunabilecek.

Söz konusu uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Yapılan açıklamada 'İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor.' ifadesi yer aldı.

112 Web İhbar sitesine giren vatandaşları ‘ihbar forumu’ karşılıyor. Bu forumda olay ve vakaya dair bilgiler talep ediliyor. Sitede kişiden adresi ve detay bilgileri isteniyor.

112 Web İhbar sitesine giren vatandaşları ‘ihbar forumu’ karşılıyor. Bu forumda olay ve vakaya dair bilgiler talep ediliyor. Sitede kişiden adresi ve detay bilgileri isteniyor.

112 Web İhbar’a https://ihbar.ng112.gov.tr/ sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Güvenlik birimi olarak ise ‘emniyet’ ve ‘jandarma’ seçenekleri yer alıyor.

Güvenlik birimi olarak ise ‘emniyet’ ve ‘jandarma’ seçenekleri yer alıyor.

Daha sonra vatandaşın olay-vaka detaylarını yazması isteniyor. Detayların ardından kişisel bilgiler alanının doldurulması zorun kılınıyor. 

Tüm bilgileri doğru girdikten sonra ihbar başvurusu gönderilebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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