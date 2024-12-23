112’ye Artık İnternetten İhbarda Bulunabilecek: 112 Web İhbar Sistemi Kullanıma Açıldı

İçişleri Bakanlığı 112 Web İhbar Sistemi’ni hayata geçirdi. Bundan böyle vatandaşlar artık internet üzerinden de ihbarda bulunabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 'İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor” denildi.