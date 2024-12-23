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GIda İfşalarında Yeni Boyut: Sucuğu Boyayıp Bize Satmışlar!

GIda İfşalarında Yeni Boyut: Sucuğu Boyayıp Bize Satmışlar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2024 - 12:22

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve hileli ürün satan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Ankara'da sucuk satan bir işyerinin gıda boyası kullandığı tespit edildi.

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Bakanlığın ifşalarında bazı ürünlerde zeytinyağı yerine başka ürün kullanıldığı et yerine de domuz eti kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlığın ifşalarında bazı ürünlerde zeytinyağı yerine başka ürün kullanıldığı et yerine de domuz eti kullanıldığı tespit edildi.

En son Ankara'da dana sucuk satan bir firmanın da gıda boya tespit edildiği ortaya çıktı.

En son Ankara'da dana sucuk satan bir firmanın da gıda boya tespit edildiği ortaya çıktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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