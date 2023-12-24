2024 Yılında Evlilik Teklifi Alacak mısın?
2024 Yılında Evlilik Teklifi Alacak mısın?
Evettt yeni yıl yeni umutlar diyelim!! 2024 yılından herkesin beklentisi oldukça farklı. Kimi huzur kimi para kimi yeni bir iş kimi ise tektaş yüzük... Peki sen 2024 yılında evlilik teklifi alacak mısın?
Haydi teste!
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1. Yaşını da seçer misin?
2. Söyle bakalım ne kadar süredir bir ilişkin var?
3. Peki senin evlilik düşüncelerini öğrenelim!
4. Ne olursa evlenmeye karar verirsin?
5. Sence ilk görüşte aşk diye bir şey var mı?
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6. Uzun yıllardır hayalini kurduğun bir evlilik teklifi veya düğün var mı?
7. Peki sence bu yıl önceki yıllardan çok farklı olacak mı?
8. Son olarak burcunu da seçer misin?
Sen 2024 yılında evlilik teklifi alacaksın!
Sen 2024'te değil belki ama 2025 yılında evlilik teklifi alacaksın!
Sen maalesef 2024 yılında evlilik teklifi alamayacaksın!
Sen bu gidişle evlenemeyeceksin!
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Sen maalesef 2024 yılında evlilik teklifi alamayacaksın! Hayallerinde beyaz bir gelinlik, tül ve çiçeklerle süslü bir düğün salonu yok. Üzgünüz ama 2024 se... Devamını Gör
kız milleti bu kadar kaba ve saygısız iken kimse hayatının aşkını bulmayı beklemesin gidin büyü yapın belki çıkar
2024 değil ama 2025 te aşkı bulacaksın. 2025 gelince hatırlatın bana eğer bulduysam söylerim