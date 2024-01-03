Hak Ettiğin Maaş En Az Kaç Lira?
Hak Ettiğin Maaş En Az Kaç Lira?
Bu testle ne kadar maaş alman gerektiğini söylüyoruz!
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen nasıl bir yerde çalışıyorsun?
4. Peki eğitim durumunu öğrensek!
5. Peki işini benimseyen biri misin?
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6. Sen tek mi yaşıyorsun?
7. İşinde iyi olduğunu düşünüyor musun?
8. Son olarak burada ne kadar süredir çalışıyorsun?
Senin hak ettiğin maaş;👇
Senin hak ettiğin maaş;👇
Senin hak ettiğin maaş;👇
Senin hak ettiğin maaş;👇
Senin hak ettiğin maaş;👇
Senin hak ettiğin maaş;👇
Senin hak ettiğin maaş;👇
Senin hak ettiğin maaş;👇
Senin hak ettiğin maaş;👇
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60.000 o kadar asgari ücret bile yapmazlar bizim ülkede :D hadi yaptılar diyelim heryerde pahalılık da uçar bee ancak enflasyon düşecek o zaman böyle bir par... Devamını Gör