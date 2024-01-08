Kokoloji Testine Göre Derinlere Gömülmüş Karakterini Ortaya Çıkarıyoruz!
Kokoloji Testine Göre Derinlere Gömülmüş Karakterini Ortaya Çıkarıyoruz!
10 soruluk kokoloji testine göre derinliklerinde nasıl bir karaktere sahipsin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Eve geldiğinde kapının önünde bir şey gördün bu şey ne?
4. Peki bu şeyi aldın ve eve girdin önce ne yaparsın?
5. Tüm bunlardan sonra ne yaptın?
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6. Peki söyle bakalım, penceren bakıyorsun nasıl bir hava var?
7. Telefonun çaldı ve bunlardan hangisi aradı?
8. Tahmini telefonla kaç dakika konuştun?
9. Peki acil dışarı çıkman gerekti. Elinde ne var?
10. Son olarak kapıyı açtın kapıda biri duruyor ve bu kişinin elinde bir şey var bu ne?
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Araştırmayı öğrenmeyi seviyorsun ve olgun bakış açın seni herkesten daha üstün kılıyor.
Sakinliğinle her problemin üstesinden gelebiliyor ve eleştiriye de sert cevaplar vermiyorsun. Bu da seni daha büyük biri yapıyor.
Özgürlüğünün peşinden gittiğin sürece kendine güvenen ve bir şeyleri başardığını gösteren birisin.
Umursamaz gibi görünsen de her şeyi kendi içinde, kendini paniğe sürükleyerek çözen birisin!
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