Evet, sen tam bir Dilber'sin, İnci Taneleri dizisinin en çarpıcı karakterlerinden biri. Senin enerjin hiçbir zaman tükenmez, yerinde duramazsın. Ama bu senin zayıf olduğun anlamına gelmez. Tersine, gerektiğinde sertliğini gösterir, tüm gücünle karşı koyarsın. Hayatın belki biraz zor, belki biraz karmaşık ama sen bu karmaşayı çözmeyi, hayatı kolaylaştırmayı ve hatta eğlenceli hale getirmeyi öğrenmiş birisin. İlgi çekici bir kişiliğin var. Olduğun ortamda, ışığın hemen dikkatleri üzerine çeker. İnsanlar seninle konuşmayı, seninle vakit geçirmeyi severler. Çünkü sen, Dilber kadar etkileyici, çekici ve aynı zamanda mücadeleci bir kişiliksin. Kimseye kolay kolay boyun eğmez, hakkını sonuna kadar savunursun. Seninle karşılaşanlar, senin bu özgüvenli ve kararlı duruşun karşısında hayranlık duyarlar. Sen, her zaman en çok konuşulan, en çok merak edilen kişi olmayı başarırsın. Dilber gibi, sen de hayatın zorluklarına karşı dimdik durmayı, her durumda gülümsemeyi ve her zaman ilgi odağı olmayı başarıyorsun.