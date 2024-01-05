Sen Hangi Dilber'sin?
Sen Hangi Dilber'sin?
Dilber evin barkın yok mu? Son günlerin en popüler videosu 'İnci Taneleri' dizisinin fragmanı oldu. Herkes Dilber'in dansını konuşurken bize de test yapma düştü!
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1. Yaşını seçer misin?
2. Bu özelliklerden sahip olduğun birini seç bakalım!
3. Peki seç birini!
4. Peki sence sıskalar gerçekten sinsi mi olur?
5. Dolabını açtığımızda hangi renk daha baskındır?
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6. Senin hayatında ne eksik olmaz?
7. En çok nerede vakit geçirmekten hoşlanırsın?
8. Son olarak bir etkinlik/düğün/eğlencede ilk dans etmeye kalkan sen misin?
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