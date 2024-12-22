Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?
Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?
Temizlik konusunda 'Bunu böyle yapınca daha kolay olur' diyerek etrafına tüyolar verenlerden misin, yoksa 'Yani sonuçta temiz işte, yetmez mi?' diyenlerden mi? Bu testle gerçek temizlik tüyolarına ne kadar hakim olduğunu öğreneceğiz. Hazır mısın?
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1. Başlayalım. Sirke hangi yüzeylerin temizliğinde kullanılır?
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2. Mikrofiber bezlerin özelliği nedir?
3. Güzel gidiyoruz! Çay lekesini halıdan çıkarmak için ne kullanabilirsiniz?
4. Lavabo giderini açmak için hangi malzemeleri karıştırabilirsiniz?
5. Ahşap mobilyaların parlaması için hangi doğal malzeme kullanılabilir?
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6. Sona yaklaşıyoruz. Cam yüzeylerde leke kalmaması için hangi yöntem en etkili olabilir?
7. Çamaşır makinesinin içini temizlemek için hangi malzeme kullanılabilir?
8. Son sorumuz. Çamaşırlardaki sararmış ter lekelerini çıkarmak için ne kullanabilirsiniz?
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