İspanya'daki Tren Kazası Sonrası İsrail Şirketleri Bağlantısı İddiaları Gündem Oldu

Kaza, Toledo'nun Urda bölgesi yakınlarında, Renfe'ye ait bir trenin durmuş olan özel şirket Iryo'nun trenine arkadan çarpmasıyla yaşandı. Ulaştırma Bakanı Óscar Puente, 63 kilometrelik bir hatta sinyal ve bilgisayar haberleşmesi arayüzünde arıza yaşandığını, kontrol merkezinin Renfe trenine yeniden hareket emri vermesinin ise 'açıklanamaz' olduğunu söyledi. Iryo ise kendi trenine hareket emri gelmediğini savunuyor. Soruşturmayı bağımsız kaza inceleme komisyonu yürütüyor ve iki tarafın anlatımları arasındaki çelişki henüz giderilmiş değil.

Sosyal medyada ise yaşanan olay sabotaj iddialarıyla gündemde. Ancak İspanyol doğrulama platformu Maldita.es, 28 Ekim itibarıyla kazanın sabotaj ya da yabancı bir hackleme sonucu yaşandığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Aynı gün dolaşıma giren, Netanyahu'nun İspanya'ya 'tren kazası' tehdidinde bulunduğunu ileri süren paylaşımların ise Nisan 2026'daki bir konuşmaya ait klibi yanlış bağlamda kullandığı aktarılıyor. Ocak ayındaki Adamuz kazasına ait görsellerin de yeni kaza olarak paylaşıldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra bazı kullanıcılar İsrailli şirketlerle yapılan sözleşmeleri komplo kaygısından bağımsız olarak ahlaki gerekçelerle sorguluyor. Grok'a sorulan bu soru da en çok gündeme gelen iddialardan birisi oldu.