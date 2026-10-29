İspanya'daki Tren Kazası Sonrası İsrail Şirketleri Bağlantısı İddiaları Gündem Oldu
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İspanya'da 28 Ekim'de meydana gelen ve en az 68 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından X'te yeni bir iddia gündeme geldi. Bir kullanıcının yapay zeka asistanı Grok'a İspanya'da geçtiğimiz gün yaşanan tren kazası ile İsrail arasında bir bağlantı olup olmamasını sorması ve Grok'un verdiği yanıt kısa sürede gündem olarak durumla ilişkili iddiaların artmasına neden oldu.
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Kullanıcı, Grok'a Renfe'nin teknik güvenliğiyle ilgili bir İsrail şirketi bağlantısı olup olmadığını sordu.
Grok'un yanıtında iki İsrailli şirket anıldı
Aynı hesabın bir başka paylaşımı ise kazayı İspanya-İsrail gerilimleriyle aynı zaman çizelgesine yerleştirerek bir bağlantı ima etti.
Kazanın nedeni hakkında resmi açıklamalar sürerken, sosyal medyada sabotaj ve yabancı müdahale iddiaları hızla yayıldı.
Bir kullanıcı, komplo alanına girmek istemese de İsrail'den her şeyi beklediğini yazdı.
"İsrailli şirketlerle sözleşmelerimizin olması utanç verici. Sabotaj gibi komplolardan bile bahsetmiyorum, sadece ahlaki nedenler yeterli."
"Komplo teorilerini bir kenara bırakırsak, İsrail’in her şeye, ama gerçekten her yere uzanan kolları olması bana hem çok ilginç hem de korkutucu geliyor."
"10 ayda iki kez aynı felaket yaşanması, bu normal değil."
"evet...insanlar artık doğru soruları sormaya başlıyor"
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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