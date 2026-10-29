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İspanya'daki Tren Kazası Sonrası İsrail Şirketleri Bağlantısı İddiaları Gündem Oldu

İspanya'daki Tren Kazası Sonrası İsrail Şirketleri Bağlantısı İddiaları Gündem Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 10:13
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İspanya'da 28 Ekim'de meydana gelen ve en az 68 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından X'te yeni bir iddia gündeme geldi. Bir kullanıcının yapay zeka asistanı Grok'a İspanya'da geçtiğimiz gün yaşanan tren kazası ile İsrail arasında bir bağlantı olup olmamasını sorması ve Grok'un verdiği yanıt kısa sürede gündem olarak durumla ilişkili iddiaların artmasına neden oldu.

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Kullanıcı, Grok'a Renfe'nin teknik güvenliğiyle ilgili bir İsrail şirketi bağlantısı olup olmadığını sordu.

Kullanıcı, Grok'a Renfe'nin teknik güvenliğiyle ilgili bir İsrail şirketi bağlantısı olup olmadığını sordu.
twitter.com

'Hey @grok, herhangi bir İsrail şirketinin İspanya'daki RENFE trenlerinin teknik güvenliğiyle bir bağlantısı var mı?'

Grok'un yanıtında iki İsrailli şirket anıldı

Grok'un yanıtında iki İsrailli şirket anıldı

'Evet. İsrailli ICTS'nin iştiraki olan ve eski Shin Bet mensupları tarafından kurulan I-SEC'in İspanya'nın çeşitli bölgelerinde Renfe için tren içi, istasyon ve atölye güvenliği hizmeti sözleşmeleri var. İsrailli demiryolu siber güvenlik firması Cylus ise Renfe'nin önemli bir yüksek hızlı tren tedarikçisi ve bakımcısı olan Alstom ile ortaklık yapıyor. IAI/ELTA'nın NIART engel algılama radarı da Alstom ile test edildi. Bu durum dolaylı bir teknik kanal oluşturuyor, ancak doğrudan bir Renfe sözleşmesi doğrulanmış değil.'

Aynı hesabın bir başka paylaşımı ise kazayı İspanya-İsrail gerilimleriyle aynı zaman çizelgesine yerleştirerek bir bağlantı ima etti.

Aynı hesabın bir başka paylaşımı ise kazayı İspanya-İsrail gerilimleriyle aynı zaman çizelgesine yerleştirerek bir bağlantı ima etti.
twitter.com

🇪🇸🚆🇮🇱 ZAMAN ÇİZELGESİ:

27 Mayıs 2024 — İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İspanya’yı uyardı: “Bize zarar verenlere, biz de zarar vereceğiz,” diyerek “Engizisyon günleri sona erdi” diye ekledi

28 Mayıs 2024 — İspanya, Filistin’i resmen tanıdı

7 Mart 2025 — Katalonya’da Rodalies demiryolu ağında büyük aksaklık; yaklaşık 900 yolcu tahliye edildi

28 Nisan 2025 — Ülke çapında elektrik kesintisi (en az 6 ölü)

11 Eylül 2025 — Netanyahu, Sánchez’i İsrail’e karşı “bariz bir soykırım tehdidinde bulunmakla” suçladı

18 Ocak 2026 — Adamuz demiryolu krizi (46 ölü)

20 Ocak 2026 — Gelida’da R4 Rodalies tren kazası (1 ölü, 37 yaralı)

11 Mart 2026 — İran ile savaş nedeniyle İspanya–İsrail arasında diplomatik kriz

10 Nisan 2026 — Netanyahu, İspanya’yı İsrail’e karşı “diplomatik savaş” yürütmekle suçladı ve “anında bedel ödeyeceği” uyarısında bulundu

30 Temmuz 2026 — Ceuta krizi (100'den fazla ölü)

5 Ekim 2026 — Genel seçimler ilan edildi

28 Ekim 2026 — Toledo’nun Urda kentinde tren çarpışması (en az 68 ölü)

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Vay canına. Sanki topraklarınız, dünyanın stratejik açıdan en önemli deniz geçitlerinden birine erişimi kontrol ediyorsa, egemenlik tehlikeli bir hal alıyormuş gibi.

Eminim ki Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve Bab el-Mandab Boğazı’ndaki deniz trafiğinin kesintiye uğraması, tüm bunlarla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur…

Ve tamamen tesadüfen, İspanya iki haftadan biraz fazla bir süre sonra resmen başlayacak bir seçim kampanyasına giriyor; PP ve Vox partileri ise “Önce İsrail” dış politika çizgisini savunuyor…

Kazanın nedeni hakkında resmi açıklamalar sürerken, sosyal medyada sabotaj ve yabancı müdahale iddiaları hızla yayıldı.

Kazanın nedeni hakkında resmi açıklamalar sürerken, sosyal medyada sabotaj ve yabancı müdahale iddiaları hızla yayıldı.

Kaza, Toledo'nun Urda bölgesi yakınlarında, Renfe'ye ait bir trenin durmuş olan özel şirket Iryo'nun trenine arkadan çarpmasıyla yaşandı. Ulaştırma Bakanı Óscar Puente, 63 kilometrelik bir hatta sinyal ve bilgisayar haberleşmesi arayüzünde arıza yaşandığını, kontrol merkezinin Renfe trenine yeniden hareket emri vermesinin ise 'açıklanamaz' olduğunu söyledi. Iryo ise kendi trenine hareket emri gelmediğini savunuyor. Soruşturmayı bağımsız kaza inceleme komisyonu yürütüyor ve iki tarafın anlatımları arasındaki çelişki henüz giderilmiş değil.

Sosyal medyada ise yaşanan olay sabotaj iddialarıyla gündemde. Ancak İspanyol doğrulama platformu Maldita.es, 28 Ekim itibarıyla kazanın sabotaj ya da yabancı bir hackleme sonucu yaşandığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Aynı gün dolaşıma giren, Netanyahu'nun İspanya'ya 'tren kazası' tehdidinde bulunduğunu ileri süren paylaşımların ise Nisan 2026'daki bir konuşmaya ait klibi yanlış bağlamda kullandığı aktarılıyor. Ocak ayındaki Adamuz kazasına ait görsellerin de yeni kaza olarak paylaşıldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra bazı kullanıcılar İsrailli şirketlerle yapılan sözleşmeleri komplo kaygısından bağımsız olarak ahlaki gerekçelerle sorguluyor. Grok'a sorulan bu soru da en çok gündeme gelen iddialardan birisi oldu.

Bir kullanıcı, komplo alanına girmek istemese de İsrail'den her şeyi beklediğini yazdı.

Bir kullanıcı, komplo alanına girmek istemese de İsrail'den her şeyi beklediğini yazdı.
twitter.com

'Bunun can sıkıcı yanı, komplo teorilerine girmek istemeseniz bile, canlı yayında soykırım işleyen bir ulus ve arkasında gezegendeki en güçlü ekonomik çıkarlar varken, onlardan her şeyi beklememeniz mümkün mü???'

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twitter.com

"İsrailli şirketlerle sözleşmelerimizin olması utanç verici. Sabotaj gibi komplolardan bile bahsetmiyorum, sadece ahlaki nedenler yeterli."

"İsrailli şirketlerle sözleşmelerimizin olması utanç verici. Sabotaj gibi komplolardan bile bahsetmiyorum, sadece ahlaki nedenler yeterli."
twitter.com

"Komplo teorilerini bir kenara bırakırsak, İsrail’in her şeye, ama gerçekten her yere uzanan kolları olması bana hem çok ilginç hem de korkutucu geliyor."

"Komplo teorilerini bir kenara bırakırsak, İsrail’in her şeye, ama gerçekten her yere uzanan kolları olması bana hem çok ilginç hem de korkutucu geliyor."
twitter.com

"10 ayda iki kez aynı felaket yaşanması, bu normal değil."

"10 ayda iki kez aynı felaket yaşanması, bu normal değil."
twitter.com

"evet...insanlar artık doğru soruları sormaya başlıyor"

"evet...insanlar artık doğru soruları sormaya başlıyor"
twitter.com

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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